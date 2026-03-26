Ijesztő manővert hajtott végre egy repülő Budapest felett: váratlanul megszakította útját a Wizz Air járata

Kényszerleszállást hajtott végre a Wizz Air Jászvásárról Brüsszelbe tartó járata Budapesten.

Hétfő reggel megszakította útját, és Budapesten szállt le a Wizz Air Jászvásárról Brüsszelbe tartó járata. A váratlan manővert vélhetően egy utas hirtelen rosszulléte indokolta.

Az esetet a "Tudásmorzsák a repülésről" nevű szakmai Facebook-oldal vette észre. Beszámolójuk szerint a repülőgép kifejezetten meredek, másodpercenként 24 méteres süllyedésbe kezdett, amikor a budapesti repülőtér felé vette az irányt.