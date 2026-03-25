Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Egy wizz airbus a321 231-es repülőgép alulnézetből, felhős égbolton, 2024. május 13. lisszabon, portugália
Utazás

Hatalmas újdonságot vezet be a Wizz Air, ennek sok utazó örül majd

Pénzcentrum
2026. március 25. 20:04

A Wizz Air, az Immfly és a gateretail együttműködésében új digitális fedélzeti szolgáltatást vezet be: ezentúl már az ülőhelyről is lehet a fedélzeten elérhető termékekből rendelni az új Bluetooth-alapú szolgáltatással.

A Wizz Air innovációs stratégiájába illeszkedő fejlesztés több hónapnyi tesztelés után válik elérhetővé a Wizz Air immár több mint 260 repülőgépből álló flottáján: ennek segítségével az utasok már a légitársaság mobilalkalmazásán keresztül, Bluetooth-kapcsolattal, akár út közben is leadhatják rendelésüket ételre, italra és egyéb fedélzeten megvásárolható termékekre is.

A szolgáltatás így csökkenti a várakozási időt, lehetővé teszi, hogy az utasok akár a fedélzeti troli-kiszolgálás előtt megkapják rendelésüket, és internetkapcsolatra sincs hozzá szükség.

A rendszer az Immfly egységes kiskereskedelmi és utastér-digitalizációs ökoszisztémájára épül, integrálva a gateretail fedélzeti kiskereskedelmi platformjával, ami elősegíti a kiegészítő szolgáltatások jobb teljesítményét, miközben javítja a fedélzeti értékesítés hatékonyságát.

Kapcsolódó cikkeink:

Az Egyesült Királyságban a Wizz Air további fedélzeti szolgáltatásokat is tesztel: a londoni bázisán állomásozó flottájából öt repülőgépen az Immfly Equilux szerverének és az Iridium globális műholdas hálózatának segítségével ki lehet próbálni a vezeték nélküli film-, tv-műsor, podcast, zene és játékvásárlást, a repülés közbeni WhatsApp üzenetküldést, valamint a valós idejű járatinformációs oldalt.

Az utasélmény növelésén túl a program magában foglalja a pilóták által útvonaltervezésre és az üzemanyag-felhasználás optimalizálására használt alkalmazások integrációját is, ezzel optimalizálva többek között az útvonaltervezést és az üzemanyag-felhasználást is.

Ian Malin, a Wizz Air kereskedelmi igazgatója elmondta: „Ez az új szolgáltatás arról szól, hogy újragondoljuk, milyen lehet a fedélzeti élmény egy diszkont légitársaságnál. Olyan intelligens, skálázható technológiába fektetünk be, amely több választási lehetőséget biztosít utasainknak, a telefonjukon történő rendeléstől a repülés alatti hálózati kapcsolatig. Ugyanakkor a szolgáltatás segít a személyzetünknek is gyorsabb, még jobb szolgáltatást nyújtani. Folyamatosan keressük a flottánk üzemeltetésének és az ügyfeleinknek nyújtott intelligens szolgáltatások fejlesztésének új módjait.”

Fernando Guinea, az Immfly elnöke közölte: „Ez a partnerség jelentős előrelépést jelent a digitális utastér megvalósításában. Az Immfly egységes digitális ökoszisztémája révén – amely ötvözi a kiskereskedelmet, a hálózati hozzáférést és az üzemeltetési adatokat – lehetővé tesszük a Wizz Air számára, hogy a fedélzeti élmény minden aspektusát magasabb szintre emelje. A Bluetooth-on keresztüli, telefonon történő rendeléstől a valós idejű üzemeltetési betekintésig ez a program bemutatja, hogyan ösztönzi az Immfly technológiája az erősebb elkötelezettséget, a magasabb kiskereskedelmi teljesítményt, valamint a jelentős üzemeltetési és kereskedelmi hatékonyságot az egész légitársaságon belül.”

Jose Lirio, a gateretail alelnöke azt mondta: „A Bluetooth-on keresztüli, ülésből történő rendelés áttörést jelent mind az utasok, mind a légitársasági partnerek számára. Az utasoknak zökkenőmentesebb módot kínál a fedélzeti kínálatból való vásárlásra, míg a személyzetnek valós idejű áttekintést biztosít a hatékony kiszolgálás támogatásához. A szolgáltatást a gateretail utasviselkedéssel és kiskereskedelmi technológiával kapcsolatos szakértelmére támaszkodva úgy tervezték, hogy erősítse az elkötelezettséget, és nagyobb bevételi potenciált nyisson meg.”

#utazás #Wizz Air #repülés #légitársaság #mobilalkalmazás #kiskereskedelem #technológia #szolgáltatás #utasok

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:33
20:14
20:04
19:43
19:35
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 25.
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
2026. március 24.
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2026. március 25.
Borulhat a nagy magyar autóipari álom? Elképesztő számok érkeztek a gyártóktól, ebből nehéz lesz felállni
2026. március 25.
Sok szülő vállat von, ha arról van szó, hogyan használja a gyereke ezt a dolgot: most kiderült, óriási hibát követnek el!
2026. március 25.
Rengeteg magyar szülő önti ide a félretett pénzét: garantált a komoly hozam, de egy buktatóra kevesen figyelnek
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Eddig tartott a korai tavasz Magyarországon: kemény hidegfront töri ketté a jó időt, zivatarokra és fagyra is készülni kell
2
4 napja
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
3
2 hete
Többé nem tolerálják a fedélzeten: erre a mindennapi utasszokásra csapott le az egyik legnagyobb légitársaság
4
5 napja
A világ egyik legbiztonságosabb, legolcsóbb országa, itt van egy köpésre, mégis alig ismerik a magyarok
5
2 hete
Lépett az EU, komoly változás jön az utazási irodáknál: a csomagajánlatokat érinti
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 25. 19:01
Borulhat a nagy magyar autóipari álom? Elképesztő számok érkeztek a gyártóktól, ebből nehéz lesz felállni
Pénzcentrum  |  2026. március 25. 18:03
Kvíz: Te mennyire vagy otthon a gasztronómiában? Erről a 10 dologról kevesen tudják, hogy eszik-e vagy isszák!
Agrárszektor  |  2026. március 25. 19:29
Ilyen karfiollal van tele rengeteg piac: őrület, mennyibe kerülnek