Hatalmas újdonságot vezet be a Wizz Air, ennek sok utazó örül majd
A Wizz Air, az Immfly és a gateretail együttműködésében új digitális fedélzeti szolgáltatást vezet be: ezentúl már az ülőhelyről is lehet a fedélzeten elérhető termékekből rendelni az új Bluetooth-alapú szolgáltatással.
A Wizz Air innovációs stratégiájába illeszkedő fejlesztés több hónapnyi tesztelés után válik elérhetővé a Wizz Air immár több mint 260 repülőgépből álló flottáján: ennek segítségével az utasok már a légitársaság mobilalkalmazásán keresztül, Bluetooth-kapcsolattal, akár út közben is leadhatják rendelésüket ételre, italra és egyéb fedélzeten megvásárolható termékekre is.
A szolgáltatás így csökkenti a várakozási időt, lehetővé teszi, hogy az utasok akár a fedélzeti troli-kiszolgálás előtt megkapják rendelésüket, és internetkapcsolatra sincs hozzá szükség.
A rendszer az Immfly egységes kiskereskedelmi és utastér-digitalizációs ökoszisztémájára épül, integrálva a gateretail fedélzeti kiskereskedelmi platformjával, ami elősegíti a kiegészítő szolgáltatások jobb teljesítményét, miközben javítja a fedélzeti értékesítés hatékonyságát.
Az Egyesült Királyságban a Wizz Air további fedélzeti szolgáltatásokat is tesztel: a londoni bázisán állomásozó flottájából öt repülőgépen az Immfly Equilux szerverének és az Iridium globális műholdas hálózatának segítségével ki lehet próbálni a vezeték nélküli film-, tv-műsor, podcast, zene és játékvásárlást, a repülés közbeni WhatsApp üzenetküldést, valamint a valós idejű járatinformációs oldalt.
Az utasélmény növelésén túl a program magában foglalja a pilóták által útvonaltervezésre és az üzemanyag-felhasználás optimalizálására használt alkalmazások integrációját is, ezzel optimalizálva többek között az útvonaltervezést és az üzemanyag-felhasználást is.
Ian Malin, a Wizz Air kereskedelmi igazgatója elmondta: „Ez az új szolgáltatás arról szól, hogy újragondoljuk, milyen lehet a fedélzeti élmény egy diszkont légitársaságnál. Olyan intelligens, skálázható technológiába fektetünk be, amely több választási lehetőséget biztosít utasainknak, a telefonjukon történő rendeléstől a repülés alatti hálózati kapcsolatig. Ugyanakkor a szolgáltatás segít a személyzetünknek is gyorsabb, még jobb szolgáltatást nyújtani. Folyamatosan keressük a flottánk üzemeltetésének és az ügyfeleinknek nyújtott intelligens szolgáltatások fejlesztésének új módjait.”
Fernando Guinea, az Immfly elnöke közölte: „Ez a partnerség jelentős előrelépést jelent a digitális utastér megvalósításában. Az Immfly egységes digitális ökoszisztémája révén – amely ötvözi a kiskereskedelmet, a hálózati hozzáférést és az üzemeltetési adatokat – lehetővé tesszük a Wizz Air számára, hogy a fedélzeti élmény minden aspektusát magasabb szintre emelje. A Bluetooth-on keresztüli, telefonon történő rendeléstől a valós idejű üzemeltetési betekintésig ez a program bemutatja, hogyan ösztönzi az Immfly technológiája az erősebb elkötelezettséget, a magasabb kiskereskedelmi teljesítményt, valamint a jelentős üzemeltetési és kereskedelmi hatékonyságot az egész légitársaságon belül.”
Jose Lirio, a gateretail alelnöke azt mondta: „A Bluetooth-on keresztüli, ülésből történő rendelés áttörést jelent mind az utasok, mind a légitársasági partnerek számára. Az utasoknak zökkenőmentesebb módot kínál a fedélzeti kínálatból való vásárlásra, míg a személyzetnek valós idejű áttekintést biztosít a hatékony kiszolgálás támogatásához. A szolgáltatást a gateretail utasviselkedéssel és kiskereskedelmi technológiával kapcsolatos szakértelmére támaszkodva úgy tervezték, hogy erősítse az elkötelezettséget, és nagyobb bevételi potenciált nyisson meg.”
