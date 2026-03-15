Rengetegen vágynak erre az álommelóra itthon: diploma nélkül is dől a pénz - kiderült, miért félnek mégis belevágni

Milliós fizetés, diploma nélkül – sokak szerint ma ez már egyáltalán nem elérhetetlen Magyarországon. De vajon mit mutatnak a statisztikák? A Pénzcentrum stábja a CashTag legfrissebb adásában a KSH adatai alapján vizsgálta meg, mely szakmákkal lehet ma a legjobban keresni Magyarországon.

Egyre gyakrabban merül fel a kérdés, hogy vajon valóban megéri-e diplomát szerezni a mai munkaerőpiacon, vagy egy jól választott szakmával is elérhető a kiemelkedő fizetés. A Pénzcentrum CashTag legfrissebb adásában a stáb ennek járt utána: a műsorban a legfrissebb statisztikák és munkaerőpiaci trendek alapján azt vizsgálták meg, mely szakmákkal lehet ma a legjobban keresni Magyarországon. A kérdésekre Hegyi Letícia, a portál HR-rovatának szerkesztője válaszolt.

A beszélgetésből kiderült: bár sokan gondolják úgy, hogy ma már egy szakmával könnyebb jól keresni, a statisztikák szerint összességében még mindig a diplomához kötött munkák fizetnek többet.

Általánosságban még mindig az mondható el, hogy azok a szakmák, amelyeknél elvárás a felsőfokú végzettség, ott magasabb is a fizetés

– mondta el a Pénzcentrum szerkesztője. Hozzátette ugyanakkor, hogy természetesen vannak kivételek, és nem minden jól fizető álláshoz szükséges diploma.

A KSH adatai alapján a legjobban kereső foglalkozások között például a pilóták szerepelnek az első helyek egyikén. Bár ehhez a pályához elméletben nem kötelező egyetemi végzettség, a gyakorlatban sok pilóta mégis felsőfokú képzéssel rendelkezik. A magas fizetéshez ráadásul hosszú és költséges képzés vezet.

A pilóták fizetéséről EBBEN A CIKKBEN írtunk bővebben, a WizzAir pilótája nyilatkozott a Pénzcentrumnak.

EZ IS ÉRDEKELHET Új csodameló hódít Magyarországon: durván meggazdagodhat, aki még időben vág bele Amikor drónokról hallunk, sokaknak a lenyűgöző légi felvételek vagy a modern haditechnológia ugrik be, pedig az élet számos területén bizonyítják hasznosságukat.

Diploma nélkül is akadnak azonban kiemelkedően jól fizető munkák. A lista élén évek óta a légiforgalmi irányítók állnak, akiknek bére gyakran eléri a havi hétszámjegyű összeget. Ide azonban rendkívül nehéz bekerülni.

Magyarországon a HungaroControl indít képzést, nagyon-nagyon sokszoros a túljelentkezés, és nagyon kemény a képzés. A jelentkezők 90 százaléka kihullik onnan

– fogalmazott HR rovatunk szerkesztője.

A jól fizető, diploma nélkül is elérhető területek között az IT-szektor is kiemelkedik. Számos informatikai munkakörben a gyakorlati tudás és a tapasztalat fontosabb lehet a papírnál. Hasonló a helyzet a pénzügyi szektor egyes pozícióiban, például brókerek vagy pénzügyi elemzők esetében. Emellett bizonyos ipari szakmákban vagy a versenysportban is jelentős jövedelem érhető el.

A szakértő szerint ezeknél a munkáknál közös, hogy speciális tudást, felelősséget és gyakran komoly stresszt is jelentenek. Jellemzően speciális tudást igényelnek vagy valamilyen készséget, felelősségteljes munkakörök, sokszor nagy a stressz is ezekben a munkakörökben – derült ki a CashTag adásából.

A pályaválasztás előtt állóknak, hogy ha lehetőségük van rá, érdemes egyetemen tanulniuk, mert a diploma továbbra is növeli a munkaerőpiaci rugalmasságot. Emellett egyre fontosabbak az úgynevezett soft skillek is, például a kommunikáció, az együttműködés vagy a folyamatos tanulási hajlandóság.

