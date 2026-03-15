Rengetegen vágynak erre az álommelóra itthon: diploma nélkül is dől a pénz - kiderült, miért félnek mégis belevágni

Egyre gyakrabban merül fel a kérdés, hogy vajon valóban megéri-e diplomát szerezni a mai munkaerőpiacon, vagy egy jól választott szakmával is elérhető a kiemelkedő fizetés. A Pénzcentrum CashTag legfrissebb adásában a stáb ennek járt utána: a műsorban a legfrissebb statisztikák és munkaerőpiaci trendek alapján azt vizsgálták meg, mely szakmákkal lehet ma a legjobban keresni Magyarországon. A kérdésekre Hegyi Letícia, a portál HR-rovatának szerkesztője válaszolt.
A beszélgetésből kiderült: bár sokan gondolják úgy, hogy ma már egy szakmával könnyebb jól keresni, a statisztikák szerint összességében még mindig a diplomához kötött munkák fizetnek többet.
Általánosságban még mindig az mondható el, hogy azok a szakmák, amelyeknél elvárás a felsőfokú végzettség, ott magasabb is a fizetés
– mondta el a Pénzcentrum szerkesztője. Hozzátette ugyanakkor, hogy természetesen vannak kivételek, és nem minden jól fizető álláshoz szükséges diploma.
A KSH adatai alapján a legjobban kereső foglalkozások között például a pilóták szerepelnek az első helyek egyikén. Bár ehhez a pályához elméletben nem kötelező egyetemi végzettség, a gyakorlatban sok pilóta mégis felsőfokú képzéssel rendelkezik. A magas fizetéshez ráadásul hosszú és költséges képzés vezet.
A pilóták fizetéséről EBBEN A CIKKBEN írtunk bővebben, a WizzAir pilótája nyilatkozott a Pénzcentrumnak.
Diploma nélkül is akadnak azonban kiemelkedően jól fizető munkák. A lista élén évek óta a légiforgalmi irányítók állnak, akiknek bére gyakran eléri a havi hétszámjegyű összeget. Ide azonban rendkívül nehéz bekerülni.
Magyarországon a HungaroControl indít képzést, nagyon-nagyon sokszoros a túljelentkezés, és nagyon kemény a képzés. A jelentkezők 90 százaléka kihullik onnan
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
– fogalmazott HR rovatunk szerkesztője.
A jól fizető, diploma nélkül is elérhető területek között az IT-szektor is kiemelkedik. Számos informatikai munkakörben a gyakorlati tudás és a tapasztalat fontosabb lehet a papírnál. Hasonló a helyzet a pénzügyi szektor egyes pozícióiban, például brókerek vagy pénzügyi elemzők esetében. Emellett bizonyos ipari szakmákban vagy a versenysportban is jelentős jövedelem érhető el.
A szakértő szerint ezeknél a munkáknál közös, hogy speciális tudást, felelősséget és gyakran komoly stresszt is jelentenek. Jellemzően speciális tudást igényelnek vagy valamilyen készséget, felelősségteljes munkakörök, sokszor nagy a stressz is ezekben a munkakörökben – derült ki a CashTag adásából.
A pályaválasztás előtt állóknak, hogy ha lehetőségük van rá, érdemes egyetemen tanulniuk, mert a diploma továbbra is növeli a munkaerőpiaci rugalmasságot. Emellett egyre fontosabbak az úgynevezett soft skillek is, például a kommunikáció, az együttműködés vagy a folyamatos tanulási hajlandóság.
Ha kíváncsi vagy arra is, pontosan mely szakmák szerepelnek a legjobban fizetők listáján, és milyen pályákon érhető el akár milliós fizetés Magyarországon, érdemes megnézni a CashTag teljes epizódját, valamint feliratkozni a csatornára a további tartalmakért!
