2026. március 12. csütörtök
16 °C Budapest
Egy wizz airbus a321 231-es repülőgép alulnézetből, felhős égbolton, 2024. május 13. lisszabon, portugália
Utazás

Filléres repjegyekkel csábítják az utazókat a slágernyaralóhelyre, de van egy bökkenő: elég közel van Irán - te bevállalnád?

Pénzcentrum
2026. március 12. 11:45

A közel-keleti konfliktus ellenére a légitársaságok rendkívül alacsony árakkal próbálják Törökországba csábítani az utazókat. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a repülőjegyek ára hamarosan emelkedni fog a repülőgép-üzemanyag drágulása miatt - tudósított a Daily Mail.

A február végén kezdődött, Irán elleni amerikai–izraeli támadások óta sok turista elbizonytalanodott a törökországi utazásokkal kapcsolatban. A félelmeket felerősítette, hogy a NATO légvédelme március elején, majd legutóbb hétfőn is elfogott egy Iránból Törökország felé tartó ballisztikus rakétát. Az aggodalmak ellenére a brit külügyminisztérium álláspontja szerint Törökország nagy része továbbra is biztonságos. Csupán a szíriai határ menti keleti sáv elkerülését javasolják. A britek által kedvelt üdülőhelyek, mint Bodrum, Isztambul vagy İzmir, több száz kilométerre fekszenek a veszélyeztetett területektől.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A légitársaságok erre a helyzetre agresszív árazással reagálnak. Londonból áprilisban már 15 fontért (kevesebb mint 7500 forintért) lehet jegyet venni Bodrumba a Ryanair járatain. Antalyába 30 fontért visz el a Wizz Air, Isztambulba pedig 33 fontért lehet eljutni. Ezek az árak jóval a szokásos szezonális mélypont alatt mozognak. Bodrumba például az elmúlt egy évben a legolcsóbb jegyek 40 és 185 font között alakultak. Az utazási csomagok szintén rendkívül kedvezőek: az easyJet Holidays például hét éjszakát kínál Marmarisban egy önellátó apartmanban, repülőjeggyel együtt fejenként mindössze 212 fontért.

Laura Lindsay, a Skyscanner utazási szakértője azonban óvatosságra int. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kerozin drágulása miatt a légitársaságok költségei meredeken nőnek, ami hamarosan a jegyárakban is megmutatkozhat. Amrita Sen energiapiaci elemző a brit parlament pénzügyi bizottsága előtt egyenesen úgy fogalmazott, hogy a kerozinpiac "megőrült". Az árak megduplázódtak, sőt bizonyos esetekben megháromszorozódtak, ami azonnal átgyűrűzhet a repülőjegyek árába. A Qantas, az Air New Zealand és a skandináv SAS már be is jelentette a tarifák emelését.

A kereslet átrendeződése egyértelműen kirajzolódik a piacon. Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója elmondta, hogy a közel-keleti úti célok esetében drasztikusan visszaestek a foglalások. Ezzel párhuzamosan az európai rövid távú járatokon jelentős növekedést tapasztalnak. A közösségi médiában többen arról írtak, hogy törölték, vagy éppen fontolgatják a törökországi utazásuk lemondását. Akadnak azonban olyanok is, akik nemrég jártak Antalyában, és semmi rendkívülit nem tapasztaltak.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Törökország közben diplomáciai szinten is lépett. Erdoğan elnök figyelmeztette Teheránt, hogy tartózkodjon a "provokatív lépésektől", az iráni nagykövetet pedig kétszer is bekérették. Washington minden amerikai állampolgárt távozásra szólított fel Délkelet-Törökországból, ahol több támaszponton is állomásoznak amerikai katonák. Az ország nagy része, köztük a turisták által látogatott nyugati partvidék ugyanakkor eddig érintetlen maradt a konfliktustól.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #Wizz Air #turizmus #ryanair #légitársaság #törökország #repülőjegy #üzemanyagárak #izraeli-iráni háború

