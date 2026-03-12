Dubaj, az Egyesült Arab Emírségek turisztikai és pénzügyi központja súlyos válságba került.
Filléres repjegyekkel csábítják az utazókat a slágernyaralóhelyre, de van egy bökkenő: elég közel van Irán - te bevállalnád?
A közel-keleti konfliktus ellenére a légitársaságok rendkívül alacsony árakkal próbálják Törökországba csábítani az utazókat. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a repülőjegyek ára hamarosan emelkedni fog a repülőgép-üzemanyag drágulása miatt - tudósított a Daily Mail.
A február végén kezdődött, Irán elleni amerikai–izraeli támadások óta sok turista elbizonytalanodott a törökországi utazásokkal kapcsolatban. A félelmeket felerősítette, hogy a NATO légvédelme március elején, majd legutóbb hétfőn is elfogott egy Iránból Törökország felé tartó ballisztikus rakétát. Az aggodalmak ellenére a brit külügyminisztérium álláspontja szerint Törökország nagy része továbbra is biztonságos. Csupán a szíriai határ menti keleti sáv elkerülését javasolják. A britek által kedvelt üdülőhelyek, mint Bodrum, Isztambul vagy İzmir, több száz kilométerre fekszenek a veszélyeztetett területektől.
A légitársaságok erre a helyzetre agresszív árazással reagálnak. Londonból áprilisban már 15 fontért (kevesebb mint 7500 forintért) lehet jegyet venni Bodrumba a Ryanair járatain. Antalyába 30 fontért visz el a Wizz Air, Isztambulba pedig 33 fontért lehet eljutni. Ezek az árak jóval a szokásos szezonális mélypont alatt mozognak. Bodrumba például az elmúlt egy évben a legolcsóbb jegyek 40 és 185 font között alakultak. Az utazási csomagok szintén rendkívül kedvezőek: az easyJet Holidays például hét éjszakát kínál Marmarisban egy önellátó apartmanban, repülőjeggyel együtt fejenként mindössze 212 fontért.
Laura Lindsay, a Skyscanner utazási szakértője azonban óvatosságra int. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kerozin drágulása miatt a légitársaságok költségei meredeken nőnek, ami hamarosan a jegyárakban is megmutatkozhat. Amrita Sen energiapiaci elemző a brit parlament pénzügyi bizottsága előtt egyenesen úgy fogalmazott, hogy a kerozinpiac "megőrült". Az árak megduplázódtak, sőt bizonyos esetekben megháromszorozódtak, ami azonnal átgyűrűzhet a repülőjegyek árába. A Qantas, az Air New Zealand és a skandináv SAS már be is jelentette a tarifák emelését.
A kereslet átrendeződése egyértelműen kirajzolódik a piacon. Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója elmondta, hogy a közel-keleti úti célok esetében drasztikusan visszaestek a foglalások. Ezzel párhuzamosan az európai rövid távú járatokon jelentős növekedést tapasztalnak. A közösségi médiában többen arról írtak, hogy törölték, vagy éppen fontolgatják a törökországi utazásuk lemondását. Akadnak azonban olyanok is, akik nemrég jártak Antalyában, és semmi rendkívülit nem tapasztaltak.
Törökország közben diplomáciai szinten is lépett. Erdoğan elnök figyelmeztette Teheránt, hogy tartózkodjon a "provokatív lépésektől", az iráni nagykövetet pedig kétszer is bekérették. Washington minden amerikai állampolgárt távozásra szólított fel Délkelet-Törökországból, ahol több támaszponton is állomásoznak amerikai katonák. Az ország nagy része, köztük a turisták által látogatott nyugati partvidék ugyanakkor eddig érintetlen maradt a konfliktustól.
