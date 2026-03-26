Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 26.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. március 26.

Névnap

Emánuel

Deviza árfolyam

EUR: 387.59 Ft

CHF: 423.22 Ft

GBP: 448.02 Ft

USD: 335.3 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. március 25.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 13. héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 8, 9, 12, 18, 22, 23



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 72 db

5-ös találat: 2809 db

4-es találat: 38746 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 36720 Ft

MOL: 4000 Ft

RICHTER: 11950 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.03.27: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, leginkább az északkeleti harmadban lehetnek felszakadozások. Többfelé valószínű eső, zápor, délkeleten egy-egy zivatar sem kizárt. Az ország északkeleti részén a legkisebb a csapadék esélye. Emellett a Balatontól nyugatra lévő területeken havas eső, a Bakony és az Alpokalja magasabb részein havazás is lehet. Az északi, északkeleti szél sokfelé lesz erős, északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon viharos. A minimum-hőmérséklet 0 és +9 fok között valószínű. A csúcsérték a Dunántúlon 2, 10, keletebbre 10 és 20 fok között alakul.

2026.03.28: Erősen felhős vagy borult idő várható, majd északkelet felől csökken a felhőzet. Elszórtan várható eső, zápor, egy-egy helyen zivatar sem kizárt. A déli országrészben nagyobb a csapadék esélye. Az északi, északkeleti szél sokfelé lesz erős, főleg a Nyugat-Dunántúlon viharos. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12, 18 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunántúlon néhol 10 fok alatt alakul a csúcsérték, illetve az Alföld északkeleti részén 19, 21 fok is előfordulhat.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Kettős fronthatás várható a térségünk felett örvénylő ciklonnak köszönhetően. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2026.03.26)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!