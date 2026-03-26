Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 26.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. március 26.
Névnap
Emánuel
Friss hírek
- Félmilliós fizetéssel csábítja a jelentkezőket hazánk egyik legnagyobb vállalata: a legjobb, hogy még tapasztalat sem kell hozzá
- Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
- Borulhat a nagy magyar autóipari álom? Elképesztő számok érkeztek a gyártóktól, ebből nehéz lesz felállni
- Sok szülő vállat von, ha arról van szó, hogyan használja a gyereke ezt a dolgot: most kiderült, óriási hibát követnek el!
- Rengeteg magyar szülő önti ide a félretett pénzét: garantált a komoly hozam, de egy buktatóra kevesen figyelnek
- Súlyos árat fizethet Magyarország az ukrán szállítások leállításáért: hiába a teli tárolók, óriási feszültség jöhet
Deviza árfolyam
EUR: 387.59 Ft
CHF: 423.22 Ft
GBP: 448.02 Ft
USD: 335.3 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2026. március 25.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 13. héten emelkedő számsorrendben a következők:
4, 8, 9, 12, 18, 22, 23
Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 72 db
5-ös találat: 2809 db
4-es találat: 38746 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 36720 Ft
MOL: 4000 Ft
RICHTER: 11950 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.03.27: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, leginkább az északkeleti harmadban lehetnek felszakadozások. Többfelé valószínű eső, zápor, délkeleten egy-egy zivatar sem kizárt. Az ország északkeleti részén a legkisebb a csapadék esélye. Emellett a Balatontól nyugatra lévő területeken havas eső, a Bakony és az Alpokalja magasabb részein havazás is lehet. Az északi, északkeleti szél sokfelé lesz erős, északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon viharos. A minimum-hőmérséklet 0 és +9 fok között valószínű. A csúcsérték a Dunántúlon 2, 10, keletebbre 10 és 20 fok között alakul.
2026.03.28: Erősen felhős vagy borult idő várható, majd északkelet felől csökken a felhőzet. Elszórtan várható eső, zápor, egy-egy helyen zivatar sem kizárt. A déli országrészben nagyobb a csapadék esélye. Az északi, északkeleti szél sokfelé lesz erős, főleg a Nyugat-Dunántúlon viharos. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12, 18 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunántúlon néhol 10 fok alatt alakul a csúcsérték, illetve az Alföld északkeleti részén 19, 21 fok is előfordulhat.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Kettős fronthatás várható a térségünk felett örvénylő ciklonnak köszönhetően. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2026.03.26)
Új közbeszerzési eljárást indított a MÁV-csoport az elöregedett HÉV-szerelvények cseréjére.
A Wizz Air innovációs stratégiájába illeszkedő fejlesztés több hónapnyi tesztelés után válik elérhetővé.
Kiderült, hiánypótló reptéri járatot indít a FlixBus Magyarországon: ez lehet a közlekedési fordulat első lépése?
A FlixBus tízéves magyarországi jelenlétének évében új fejezetet nyit: március végétől közvetlen járat indul a Budapest Keleti pályaudvar és a Liszt Ferenc Repülőtér között.
Nem vicc, visszatér a tél Magyarországra: kemény havazás éri el az országot, ekkor csap le az ítéletidő
Csütörtöktől erős lehűlés, havazás és viharos szél várható a Dunántúl nyugati részein és a Bakonyban.
A Pénzcentrum 2026. március 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
A Pénzcentrum friss kutatásának második része világosan megmutatja, hogy a magyar utazók döntéseit ma már alapvetően formálja a bizonytalan geopolitikai helyzet.
A Pénzcentrum 2026. március 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kellemetlen meglepetést tartogat a keddi időjárás: hiába a kellemes meleg, erre a fordulatra kevesen számítanak
Estig csak elszórtan, leginkább egy-egy térségben alakulhat ki gyenge zápor.
Tapasztalatok szerint az utazók az elmúlt hetekben egyértelműen a biztonságos desztinációk felé fordultak: a balkáni és nyugat-mediterrán régiók váltak a legkeresettebb célpontokká.
Kamionosok blokkoltak több teherforgalmi terminált a horvát határon hétfőn, tiltakozásul az Európai Unió vízumrendszere ellen.
Egy Montrealból érkező Air Canada Express utasszállító repülőgép földi járművel ütközött leszállás közben vasárnap éjjel a New York-i LaGuardia repülőtéren
A Pénzcentrum 2026. március 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kellemes időnek indul, de váratlan égzengés rontja el a nap második felét: jobb, ha erre felkészülsz
A nappali csúcshőmérséklet 13 és 17 fok között alakul, délután pedig főként a Dunántúlon kell záporokra, esetleg zivatarokra számítani.
Felejtsd el a tavaszias időt: durva lehűlés és viharos szél tarolja le az ország egy részét a jövő héten
A jövő hét elején még sok napsütés várható 15 Celsius-fok körüli csúcshőmérséklettel, majd a hét közepén viharos széllel lehűlés érkezik.
A Pénzcentrum 2026. március 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A közel-keleti háború február végi kitörése pillanatok alatt borította fel a nemzetközi utazási piacot.
Európa nagy részén anticiklon alakítja az időjárást, nálunk viszont egy hidegörvény hoz több felhőt, de kevés csapadékot.
A Balaton vízszintje már most jóval az ideális alatt van, és a nyári párolgás tovább ronthat a helyzeten.
-
