Kézilabda labda a pályán
Sport

Nagyon fájó végeredmény a kéziseknél: egy góllal vertük a szerbeket, de ez nem elég a vb-részvételhez

MTI
2026. május 17. 19:44

A magyar csapat már csak egy esetleges szabadkártyában bízhat a vb-részvételt és az ahhoz kötődő olimpiai kvalifikációt illetően.

A magyar férfi kézilabda-válogatott nem jutott ki a januári világbajnokságra, miután a selejtező veszprémi visszavágóján csupán egy góllal, 31-30-ra győzte le Szerbiát.

A veszprémi találkozót a vendégek kezdték jobban, de a magyar válogatott egy remek sorozattal gyorsan magához vette az irányítást. Chema Rodríguez szövetségi kapitány együttese arra törekedett, hogy az első mérkőzéssel ellentétben több posztról is veszélyeztessen. A félidő derekán a szerbek a hazai hibákat kihasználva fordítani tudtak. A szünetre azonban Fazekas Gergő találatainak is köszönhetően 17-17-es döntetlennel vonultak az öltözőbe a csapatok.

A fordulás után a szerb válogatott sokat tördelte a játékot. A magyarok azonban nem estek ki a ritmusból, és ismét háromgólos előnyre tettek szert. A hajrához közeledve az ellenfél létszámfölényes támadásokra váltott, amivel sikerült egy gólra felzárkózniuk. Bár a kapuba visszatérő Palasics Kristóf fontos védéseket mutatott be, és egy hétméterest is hárított, a magyar csapat a támadásokba csúszó technikai hibák miatt nem tudta növelni a különbséget.

Az utolsó percek pattanásig feszült izgalmakat hoztak. Két perccel a vége előtt Palasics bravúrral védett, de a túloldalon a magyar lövés kimaradt. Bár az egyenlítésért támadó szerbek is rontottak, a sorsdöntő utolsó magyar akció végén a hazaiak eladták a labdát. A minimális magyar győzelem így a szerbek továbbjutását jelentette. A magyar csapat legeredményesebb játékosa a hat gólig jutó Imre Bence volt.

A párharc elbukásával a csapat nehéz helyzetbe került a 2028-as Los Angeles-i olimpiát illetően is. Ha a válogatott nem kap szabadkártyát a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, akkor már csak a következő Európa-bajnokságon elért kiemelkedő eredménnyel harcolhatja ki az ötkarikás részvételt, vagy az olimpiai selejtezőtornára való bejutást.
Címlapkép: Getty Images
#eredmény #olimpia #sport #szerbia #magyar válogatott #meccs #vb #kézilabda #válogatott #selejtező

