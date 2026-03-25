Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Drone felvétel egy csomó eladó autók kint a kereskedésnél
Autó

Borulhat a nagy magyar autóipari álom? Elképesztő számok érkeztek a gyártóktól, ebből nehéz lesz felállni

Jeki Gabriella
2026. március 25. 19:01

Nehéz időszakon megy keresztül a globális autóipar. A gyengülő kereslet, a magas kamatkörnyezet, az elektromos autók lassabban a vártnál történő terjedése és a túltermelési kockázat egyszerre alakítja a piacot. A vásárlók sok országban kivárnak, miközben a gyártók raktárkészletei nőnek, és egyre erősödik az árverseny. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában ránézünk, hogyan alakul az autógyártás Európában és világszinten, és hol helyezkedik el ebben a rendszerben Magyarország.

Komoly átrendeződés történik az autóiparban: miközben Kína uralja a világpiacot, Európa keresi az új egyensúlyt. A CHART by Pénzcentrum friss adásában az európai autógyártás térképén Németország továbbra is toronymagasan vezet. A legutóbbi adatok szerint évente több mint 4 millió személyautót gyárt, ami az Európai Unió teljes termelésének közel 36 százalékát jelenti. A második helyen Spanyolország áll, a chartunkon azonban több kisebb ország is kiemelkedik, mint Csehország és Szlovákia

Eközben Magyarország szintén fontos szereplő lett az európai autóipari térképen. A vizsgált évben mintegy 437 ezer személyautó készült hazánkban, ami az uniós termelés közel 4 százalékát adja. Bár ez volumenben nem tartozik a legnagyobbak közé, a magyar autóipar szorosan integrálódik a német és globális beszállítói láncokba.

A CHART by Pénzcentrum globális autógyártási listájában Kína messze a világ legnagyobb szereplője, ahol évente több mint 31 millió autót gyártanak. Ez több, mint a következő három ország együttes termelése. A második helyen az Egyesült Államok áll nagyjából 10,5 millió járművel, majd Japán következik, míg India is egyre fontosabb szereplővé válik a globális rangsorban. A lista élmezőnye jól mutatja az ázsiai autóipar erősödését.

CHART by Pénzcentrum: elgondolkodtató számok, statisztikák - heti 3-szor a YouTube-on!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Biztosítási időszak
a szerződésben megjelölt időszak, amelyre a biztosítási díj vonatkozik. Általában egy év, de lehet ettől eltér (általában rövidebb) is.

