A lengyelek tíz év alatt hatalmasat zárkóztak, miközben a magyar mutató jóval lassabban javult.
Borulhat a nagy magyar autóipari álom? Elképesztő számok érkeztek a gyártóktól, ebből nehéz lesz felállni
Nehéz időszakon megy keresztül a globális autóipar. A gyengülő kereslet, a magas kamatkörnyezet, az elektromos autók lassabban a vártnál történő terjedése és a túltermelési kockázat egyszerre alakítja a piacot. A vásárlók sok országban kivárnak, miközben a gyártók raktárkészletei nőnek, és egyre erősödik az árverseny. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában ránézünk, hogyan alakul az autógyártás Európában és világszinten, és hol helyezkedik el ebben a rendszerben Magyarország.
Komoly átrendeződés történik az autóiparban: miközben Kína uralja a világpiacot, Európa keresi az új egyensúlyt. A CHART by Pénzcentrum friss adásában az európai autógyártás térképén Németország továbbra is toronymagasan vezet. A legutóbbi adatok szerint évente több mint 4 millió személyautót gyárt, ami az Európai Unió teljes termelésének közel 36 százalékát jelenti. A második helyen Spanyolország áll, a chartunkon azonban több kisebb ország is kiemelkedik, mint Csehország és Szlovákia
Eközben Magyarország szintén fontos szereplő lett az európai autóipari térképen. A vizsgált évben mintegy 437 ezer személyautó készült hazánkban, ami az uniós termelés közel 4 százalékát adja. Bár ez volumenben nem tartozik a legnagyobbak közé, a magyar autóipar szorosan integrálódik a német és globális beszállítói láncokba.
A CHART by Pénzcentrum globális autógyártási listájában Kína messze a világ legnagyobb szereplője, ahol évente több mint 31 millió autót gyártanak. Ez több, mint a következő három ország együttes termelése. A második helyen az Egyesült Államok áll nagyjából 10,5 millió járművel, majd Japán következik, míg India is egyre fontosabb szereplővé válik a globális rangsorban. A lista élmezőnye jól mutatja az ázsiai autóipar erősödését.
