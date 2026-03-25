Rengeteg magyar szülő önti ide a félretett pénzét: garantált a komoly hozam, de egy buktatóra kevesen figyelnek

A Babakötvény ma az egyik legnépszerűbb gyermekcélú megtakarítás Magyarországon, több százezer számlával és több százmilliárd forintos állománnyal. Az infláció feletti kamat és az állami támogatás erős érvek mellette, de a hosszú lekötés és a korlátozott hozzáférés miatt nem minden család számára ideális választás.

A Babakötvény sok családnál alapértelmezett választás, ha a gyerek jövőjére tesznek félre. Az állam támogatja, infláció felett kamatozik, és egyszerűen működik. A valódi kérdés csupán az, hogy ez elég mondjuk 15–20 éves időtávon.

A Babakötvény egy kifejezetten gyerekek számára létrehozott hosszú távú megtakarítás. A pénzt egy úgynevezett Start-számlán tartják, amelyet a gyermek nevére nyitnak, és a befizetések automatikusan állampapírba kerülnek. A cél egyszerű, a gyerek 18 éves korára egy nagyobb összeg gyűljön össze.

A konstrukció egyik legfontosabb eleme a kamatozás. Ez nem fix, hanem minden évben az előző évi inflációhoz igazodik, és erre jön még egy plusz kamat. Ez azt jelenti, hogy a megtakarítás értéke nemcsak megmarad, hanem növekszik is. A kamatot évente egyszer írják jóvá, és azt is automatikusan visszafektetik, így a kamatos kamat hatása is érvényesül.

A számlára a család bármikor befizethet, de évente legfeljebb 1,2 millió forintig. A befizetések után az állam támogatást ad, ami a befizetett összeg 10 százaléka, de maximum évi 12 ezer forint. Ez a támogatás szintén a megtakarítást növeli, mert ugyanúgy befektetésre kerül. A rendszer így három forrásból építi a pénzt, befizetésekből, kamatokból és állami támogatásból.

Fontos szabály, hogy a pénzhez alapvetően csak a gyermek 18 éves korában lehet hozzáférni. Addig a szülő nem tudja szabadon felvenni, így ez egy kötött, hosszú távú forma. Cserébe viszont nem igényel folyamatos döntéseket, mert minden automatikusan történik. A befizetésekből mindig Babakötvény lesz, mégpedig a gyermek születési évéhez tartozó sorozatban.

Start-számlát Magyarországon élő és külföldön élő magyar állampolgárságú gyermekek számára is lehet nyitni, egészen 18 éves korig. A számlanyitás az MNB tájékoztatása szerint már online is elérhető, így nem szükséges személyesen bemenni.

A Babakötvény népszerűségét bizonyítja, hogy a Magyar Államkincstár közlése szerint jelenleg mintegy 450 ezer gyermek rendelkezik ilyennel, és a megtakarítások összértéke megközelíti az 550 milliárd forintot. Ráadásul, a következő kamatperiódusban 7,4 százalékos kamatot fizet majd.

Előre tervezhetősége miatt népszerű?

A magyar háztartások megtakarítási szerkezetében továbbra is erős az állampapírok szerepe, különösen az inflációkövető konstrukciók iránti kereslet maradt magas az elmúlt években. Ebben a környezetben a Babakötvény is kiemelt figyelmet kapott, mivel egyszerre kínál állami támogatást és infláció feletti hozamot, kifejezetten hosszú távra.

Süle-Szigeti Bulcsú, a Portfolio elemzője a Pénzcentrumnak arról beszélt, hogy a Babakötvény infláció felett nagyjából 3 százalékos kamatprémiumot kínál, amely az állami támogatással együtt 4 százalék körüli reálhozamot eredményezhet. Ez a jelenlegi kamatkörnyezetben versenyképesnek számít, különösen azért, mert hosszú távon ritka az ilyen mértékű, gyakorlatilag garantált reálhozam. Az inflációkövető állampapírok népszerűsége Magyarországon tovább erősíti ezt a pozíciót.

A konstrukció vonzereje szorosan kapcsolódik az infláció alakulásához. Mivel a kamat az előző évi inflációhoz igazodik, a befektetők magas inflációs időszakban kimagasló hozamot érhetnek el. Erre jó példa a 2023-as időszak, amikor akár 20 százalék körüli kamatot is fizettek ezek a papírok

- mutatott rá az elemző.

Mint elmondta, a Babakötvény és más befektetési formák közötti választásnál a rugalmasság fontos szempont. A Tartós Befektetési Számla (TBSZ) nagyobb mozgásteret ad, és szélesebb eszközkört tesz elérhetővé, ugyanakkor nem kínál garantált reálhozamot. A Babakötvény ezzel szemben kiszámíthatóbb, de hosszú távú elköteleződést igényel. Egy tudatosan felépített portfólióban mindkét megoldásnak lehet szerepe.

A Babakötvény elsősorban azoknak a szülőknek lehet megfelelő választás, akik alacsony kockázat mellett szeretnének gyermekük számára előre tervezhető megtakarítást felépíteni. A konstrukció egyszerű, jól átlátható, és stabilan infláció feletti hozamot kínál, ami hosszú távon is értékállóvá teszi - szögezte le Süle-Szigeti Bulcsú.

Állampapír vagy babakötvény?

A Babakötvény és a hagyományos lakossági állampapírok közötti választásnál nem egyértelmű, hogy melyik a jobb, mert eltérő célra készültek. A döntést három fő szempont határozza meg, a hozam, a hozzáférés és a felhasználás módja.

Hozam szempontjából a Babakötvény jelenleg kedvezőbb. A kamata az előző évi inflációhoz kötött, amelyre 3 százalékos kamatprémium rakódik. Ez azt jelenti, hogy a befektetés nemcsak megőrzi az értékét, hanem azon felül is hozamot termel. Ezt tovább növeli az állami támogatás, amely a befizetések 10 százaléka, évente legfeljebb 12 ezer forintig. Ezzel szemben a legtöbb lakossági állampapír vagy fix kamatot kínál, vagy jóval alacsonyabb infláció feletti prémiumot ad.

A rugalmasság terén viszont egyértelműen a hagyományos állampapírok vezetnek. Ezeket általában bármikor vissza lehet váltani, legfeljebb kisebb veszteséggel, így a befektető szabadon dönthet arról, mikor használja fel a pénzt. A Babakötvény ezzel szemben kötött forma. A megtakarítás alapvetően a gyermek 18 éves koráig nem hozzáférhető, és a pénz felett végül a gyermek rendelkezik. Ez jelentős különbség, főleg olyan családoknál, ahol fontos a likviditás.

A két konstrukció célja is eltér. A Babakötvény kifejezetten gyermekcélú megtakarítás, kizárólag Start-számlán érhető el, és hosszú távra szól. A hagyományos állampapírok ezzel szemben bárki számára elérhetők, és rövid, közép vagy hosszú távú célokra egyaránt használhatók. Kockázat szempontjából nincs érdemi különbség, mindkettő mögött a magyar állam áll, így alacsony kockázatú befektetésnek számítanak.