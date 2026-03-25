Megtakarítás
Megtakarítás

Rengeteg magyar szülő önti ide a félretett pénzét: garantált a komoly hozam, de egy buktatóra kevesen figyelnek

Nagy Béla Ádám
2026. március 25. 13:06

A Babakötvény ma az egyik legnépszerűbb gyermekcélú megtakarítás Magyarországon, több százezer számlával és több százmilliárd forintos állománnyal. Az infláció feletti kamat és az állami támogatás erős érvek mellette, de a hosszú lekötés és a korlátozott hozzáférés miatt nem minden család számára ideális választás.

A Babakötvény sok családnál alapértelmezett választás, ha a gyerek jövőjére tesznek félre. Az állam támogatja, infláció felett kamatozik, és egyszerűen működik. A valódi kérdés csupán az, hogy ez elég mondjuk 15–20 éves időtávon.

A Babakötvény egy kifejezetten gyerekek számára létrehozott hosszú távú megtakarítás. A pénzt egy úgynevezett Start-számlán tartják, amelyet a gyermek nevére nyitnak, és a befizetések automatikusan állampapírba kerülnek. A cél egyszerű, a gyerek 18 éves korára egy nagyobb összeg gyűljön össze.

A konstrukció egyik legfontosabb eleme a kamatozás. Ez nem fix, hanem minden évben az előző évi inflációhoz igazodik, és erre jön még egy plusz kamat. Ez azt jelenti, hogy a megtakarítás értéke nemcsak megmarad, hanem növekszik is. A kamatot évente egyszer írják jóvá, és azt is automatikusan visszafektetik, így a kamatos kamat hatása is érvényesül.

A számlára a család bármikor befizethet, de évente legfeljebb 1,2 millió forintig. A befizetések után az állam támogatást ad, ami a befizetett összeg 10 százaléka, de maximum évi 12 ezer forint. Ez a támogatás szintén a megtakarítást növeli, mert ugyanúgy befektetésre kerül. A rendszer így három forrásból építi a pénzt, befizetésekből, kamatokból és állami támogatásból.

Fontos szabály, hogy a pénzhez alapvetően csak a gyermek 18 éves korában lehet hozzáférni. Addig a szülő nem tudja szabadon felvenni, így ez egy kötött, hosszú távú forma. Cserébe viszont nem igényel folyamatos döntéseket, mert minden automatikusan történik. A befizetésekből mindig Babakötvény lesz, mégpedig a gyermek születési évéhez tartozó sorozatban.

Start-számlát Magyarországon élő és külföldön élő magyar állampolgárságú gyermekek számára is lehet nyitni, egészen 18 éves korig. A számlanyitás az MNB tájékoztatása szerint már online is elérhető, így nem szükséges személyesen bemenni.

A Babakötvény népszerűségét bizonyítja, hogy a Magyar Államkincstár közlése szerint jelenleg mintegy 450 ezer gyermek rendelkezik ilyennel, és a megtakarítások összértéke megközelíti az 550 milliárd forintot. Ráadásul, a következő kamatperiódusban 7,4 százalékos kamatot fizet majd. 

Előre tervezhetősége miatt népszerű?

A magyar háztartások megtakarítási szerkezetében továbbra is erős az állampapírok szerepe, különösen az inflációkövető konstrukciók iránti kereslet maradt magas az elmúlt években. Ebben a környezetben a Babakötvény is kiemelt figyelmet kapott, mivel egyszerre kínál állami támogatást és infláció feletti hozamot, kifejezetten hosszú távra.

Süle-Szigeti Bulcsú, a Portfolio elemzője a Pénzcentrumnak arról beszélt, hogy a Babakötvény infláció felett nagyjából 3 százalékos kamatprémiumot kínál, amely az állami támogatással együtt 4 százalék körüli reálhozamot eredményezhet. Ez a jelenlegi kamatkörnyezetben versenyképesnek számít, különösen azért, mert hosszú távon ritka az ilyen mértékű, gyakorlatilag garantált reálhozam. Az inflációkövető állampapírok népszerűsége Magyarországon tovább erősíti ezt a pozíciót.

A konstrukció vonzereje szorosan kapcsolódik az infláció alakulásához. Mivel a kamat az előző évi inflációhoz igazodik, a befektetők magas inflációs időszakban kimagasló hozamot érhetnek el. Erre jó példa a 2023-as időszak, amikor akár 20 százalék körüli kamatot is fizettek ezek a papírok 

- mutatott rá az elemző.

Mint elmondta, a Babakötvény és más befektetési formák közötti választásnál a rugalmasság fontos szempont. A Tartós Befektetési Számla (TBSZ) nagyobb mozgásteret ad, és szélesebb eszközkört tesz elérhetővé, ugyanakkor nem kínál garantált reálhozamot. A Babakötvény ezzel szemben kiszámíthatóbb, de hosszú távú elköteleződést igényel. Egy tudatosan felépített portfólióban mindkét megoldásnak lehet szerepe.

A Babakötvény elsősorban azoknak a szülőknek lehet megfelelő választás, akik alacsony kockázat mellett szeretnének gyermekük számára előre tervezhető megtakarítást felépíteni. A konstrukció egyszerű, jól átlátható, és stabilan infláció feletti hozamot kínál, ami hosszú távon is értékállóvá teszi - szögezte le Süle-Szigeti Bulcsú. 

Állampapír vagy babakötvény?

A Babakötvény és a hagyományos lakossági állampapírok közötti választásnál nem egyértelmű, hogy melyik a jobb, mert eltérő célra készültek. A döntést három fő szempont határozza meg, a hozam, a hozzáférés és a felhasználás módja.

Hozam szempontjából a Babakötvény jelenleg kedvezőbb. A kamata az előző évi inflációhoz kötött, amelyre 3 százalékos kamatprémium rakódik. Ez azt jelenti, hogy a befektetés nemcsak megőrzi az értékét, hanem azon felül is hozamot termel. Ezt tovább növeli az állami támogatás, amely a befizetések 10 százaléka, évente legfeljebb 12 ezer forintig. Ezzel szemben a legtöbb lakossági állampapír vagy fix kamatot kínál, vagy jóval alacsonyabb infláció feletti prémiumot ad.

A rugalmasság terén viszont egyértelműen a hagyományos állampapírok vezetnek. Ezeket általában bármikor vissza lehet váltani, legfeljebb kisebb veszteséggel, így a befektető szabadon dönthet arról, mikor használja fel a pénzt. A Babakötvény ezzel szemben kötött forma. A megtakarítás alapvetően a gyermek 18 éves koráig nem hozzáférhető, és a pénz felett végül a gyermek rendelkezik. Ez jelentős különbség, főleg olyan családoknál, ahol fontos a likviditás.

A két konstrukció célja is eltér. A Babakötvény kifejezetten gyermekcélú megtakarítás, kizárólag Start-számlán érhető el, és hosszú távra szól. A hagyományos állampapírok ezzel szemben bárki számára elérhetők, és rövid, közép vagy hosszú távú célokra egyaránt használhatók. Kockázat szempontjából nincs érdemi különbség, mindkettő mögött a magyar állam áll, így alacsony kockázatú befektetésnek számítanak. 
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 24. 16:57
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
iO Charts  |  2026. március 25. 13:46
Revolut mélyelemzés: pénzügyi szolgáltató és diszkontbróker egyszerre
A Revolut bróker bemutatása A jelenlegi Revolut mélyelemzés már tartalmazza a 2026-03-24-én közétett...
Holdblog  |  2026. március 25. 11:51
Ez nem is háború, hanem tőzsdézés
Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a...
MEDIA1  |  2026. március 25. 08:58
A TV2 elárulta, mennyit kapott a 7,7 milliárdos állami tévés reklámpiacból - az RTL nem reagált
A TV2 Csoport tájékoztatása szerint 2025-ben a teljes, 7,7 milliárd forint állami tévés reklámköltés...
KonyhaKontrolling  |  2026. március 25. 07:45
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fid...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 25.
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
2026. március 24.
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2026. március 25.
Súlyos árat fizethet Magyarország az ukrán szállítások leállításáért: hiába a teli tárolók, óriási feszültség jöhet
2026. március 25.
Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
2026. március 24.
Tovább dagad a magyar Fanta-botrány: már négyszer kevesebb benne a gyümölcs, mint az olaszban - tényleg ezzel itatják itt az embereket?
1
2 hónapja
Nagy bajban a magyarok megtakarításai? Kimondták az ítéletet, egyre rosszabb a minta
2
3 hónapja
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
3
2 hónapja
Megrohanták a magyarok az ATM-eket: mégis, mi folyik itt, hova menekítik ennyien a pénzüket?
4
1 hónapja
Így nullázzák le semmi perc alatt bárki bankszámláját: rengeteg magyar hiába futhat a pénze után
5
4 hete
Egyre több magyart zárnak ki a saját mobilbankjából 2026-ban: költséges lesz, ha újra be akarnak lépni
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 25. 10:45
Súlyos árat fizethet Magyarország az ukrán szállítások leállításáért: hiába a teli tárolók, óriási feszültség jöhet
Pénzcentrum  |  2026. március 25. 10:01
Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
Agrárszektor  |  2026. március 25. 13:31
Alig ismert szabály miatt fázhatnak rá a magyarok: te tudtál róla?