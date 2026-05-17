Keményen belenyúlhatnak a legnépszerűbb magyar nyugdíjkedvezménybe: ez a lépés mindent megváltoztatna

A magyar nyugdíjrendszer jelenleg egyszerre túlságosan merev és indokolatlanul laza. Míg a többség számára szigorúan tilos a korhatár előtti nyugdíjba vonulás, a "Nők 40" program fenntarthatatlan kivételt képez. Ez a cikk rámutat e kettősség egyenlőtlenségeire és rejtett buktatóira. Megoldásként egy rugalmas korhatárrendszer bevezetését javasolja, amely mindenkinek lehetővé tenné az előrehozott nyugdíjazást méltányos levonások mellett, a jelenlegi kivételezések fokozatos kivezetésével - írta elemzésében a Portfolio.

A hazai szabályozás 2012 óta főszabályként nem engedi meg, hogy valaki az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár elérése előtt visszavonuljon. Ezt a szigort egyetlen, 2011-ben bevezetett kiskapu töri meg. Azok a nők, akik összegyűjtöttek 40 évnyi jogosultsági időt, mindenféle levonás nélkül öregségi nyugdíjat igényelhetnek. Ez a laza feltételrendszer rendkívül népszerű. Emiatt azonban sokan a meglévő rendszer általános lazítását követelik, ahelyett, hogy egy sokkal racionálisabb, külföldön már bevált rugalmas korhatárt vezetnénk be.

A "Nők 40" által teremtett kivételezés komoly feszültségeket és hatalmas költségeket generál. A kedvezményezettek évekkel a korhatár előtt visszavonulhatnak úgy, hogy hátralévő életükben teljes összegű ellátást kapnak. Ráadásul az utóbbi évek enyhítései nyomán a nyugdíj mellett már járulékmentesen dolgozhatnak is teljes állásban. Joggal merül fel a kérdés: miért kap ekkora engedményt valaki, miközben egy 64 éves, 39 évnyi szolgálati idővel rendelkező dolgozó semmilyen formában nem mehet előbb nyugdíjba?

Ráadásul a kedvezmény sokszor maguknak az érintetteknek is hátrányos. Aki a halasztás helyett azonnal él a lehetőséggel, a reálbérek növekedése idején komoly összegektől esik el. Ezzel ugyanis lemond a későbbi, magasabb alapból számított, jelentősen nagyobb induló nyugdíjösszegről. Makrogazdasági szempontból is hatalmas a teher. A korhatár alatti érintettek ellátása az államnak évente mintegy 500 milliárd forintjába kerül, amit a becslések szerint további 200 milliárd forintnyi kieső járulékbevétel tetéz.

A jelenlegi végletek helyett a rugalmas nyugdíjkorhatár rendszere kínálna igazságos alternatívát. Ebben a modellben bárki elmehetne nyugdíjba az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár előtt pár évvel, amennyiben rendelkezik a minimálisan elvárt szolgálati idővel. Ennek ára egy méltányos levonás, az úgynevezett málusz lenne az előrehozott évekért cserébe. Ugyanígy, aki a korhatáron túl is dolgozik, bónuszban részesülne. Egy jól kalibrált rendszerben a tényleges nyugdíjba vonulási kor közel maradna az irányadó korhatárhoz, miközben a költségvetési egyensúly is megmaradna.

A merev rendszerből a rugalmasba való átállás egy fokozatos, például hatéves átmeneti időszakkal valósítható meg. Ez a folyamat kétirányú reformot követel meg a döntéshozóktól.

Első lépésként a rendszer merevségét kell feloldani. Az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár megtartása mellett a minimális, előrehozott nyugdíjkorhatárt lépcsőzetesen 62 évre kellene csökkenteni. Ezzel párhuzamosan bevezetnék az előrehozatalért járó százalékos levonást, valamint meghatároznák az ehhez szükséges minimális szolgálati időt. Így végre azok is kapnának egy opciót a pihenésre, akik jelenleg be vannak zárva a merev szabályokba.

Másfelől elkerülhetetlen a "Nők 40" szigorítása. Pótolva az elmúlt években elmaradt igazításokat, a kedvezményhez szükséges jogosultsági időt fokozatosan 43 évre kellene emelni. Finomhangolásként itt is indokolt lenne egy enyhébb, a szolgálati idő hosszától függő levonás bevezetése. Így a rendszer egyensúlyba kerülne. Az eddigi kedvezményezettek feltételei észszerűsödnének, a többiek számára pedig megnyílna az előrehozott nyugdíj lehetősége.

Egy ilyen horderejű reform pontos hatásainak, a nyertesek és vesztesek arányának, valamint a költségvetési egyenlegnek a kiszámításához elengedhetetlen lenne a Magyar Államkincstár professzionális modellezése. A legfontosabb lépés azonban a politikai akarat, amely felvállalja a nyilvános adatokon alapuló vitát és egy igazságosabb, rugalmasabb nyugdíjrendszer kialakítását.

