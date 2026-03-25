2026. március 25. szerda Irén, Írisz
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Minden ellenőrzés alatt áll. Csővezeték felszerelés. Forrásszállítás. Munkás szivattyúzza le a vezetékeket a gázfúrótelepen. Gáz vagy olaj lekapcsolása vagy csatlakoztatása
Gazdaság

Súlyos árat fizethet Magyarország az ukrán szállítások leállításáért: hiába a teli tárolók, óriási feszültség jöhet

Pénzcentrum
2026. március 25. 10:45

Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállításokat; a felszabaduló energiahordozót a hazai földgáztárolók feltöltésére fordítják - jelentette be a mai napon Orbán Viktor. A politikai játszma rövid távon Ukrajna számára ellátási nehézségeket és áremelkedést okozhat; míg Magyarország szempontjából ugyan növelheti a hazai ellátás biztonságát, ugyanakkor komoly bevételkieséssel is jár. A nagyobb kockázat inkább politikai: a lépés feszültséget okozhat az Európai Unió-val, amely az energiapiac szabad áramlásának elvét hangsúlyozza.

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentése szerint a döntés célja az ország energiaellátásának stabilizálása a következő időszakra. Mint mondta, a felszabaduló gázmennyiség belföldi visszatartása és betárolása garantálja az ellátásbiztonságot. Így a meglévő kapacitások kihasználásával egy esetleges jövőbeni ellátási zavar idején is elegendő tartalék áll majd rendelkezésre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Itt fontos megjegyezni, hogy ilyenkor, március végén a magyar gáztárolók töltöttsége természetes módon alacsonyabb, jellemzően a fűtési szezon lezárása miatt. A téli hónapokban a készletek folyamatosan csökkennek, hiszen a belföldi fogyasztás – különösen a lakossági fűtés – ilyenkor a legmagasabb. Emiatt tavasszal rendszerint csak a tárolók „alap szintje” marad meg, és a betárolási időszak csak áprilistól indul újra.

Ez a gyakorlatban azt is jelenti, hogy ebben az időszakban eleve kisebb a szabadon mozgatható gázmennyiség, így a külföldre – például Ukrajnába – továbbítható volumen is gyakran visszafogottabb, még politikai döntések nélkül is.

Magyar gáz Ukrajnába: mi forog kockán a szállítások leállításával?

Magyarország az elmúlt években kulcsszereplővé vált Ukrajna földgázellátásában. Évente nagyjából 2–3 milliárd köbméter gáz halad át az országon keleti irányba, ami az ukrán import jelentős részét fedezi (az ukrán gázimport kb. 45–50%-a Magyarországról érkezik). A szállítások mögött részben tranzit, részben kereskedelmi tevékenység áll, amelyen magyar vállalatok – köztük az MVM Group – és az infrastruktúrát üzemeltető FGSZ Földgázszállító Zrt. is számottevő bevételhez jutnak.

A mostani bejelentés szerint Orbán Viktor kormánya leállítaná az Ukrajna felé irányuló gázszállítást. Ez a lépés nem pusztán gazdasági, hanem erősen politikai természetű: az energiaellátás egyre inkább geopolitikai eszközzé vált a régióban.

Rövid távon Ukrajna számára ez ellátási nehézségeket és áremelkedést okozhat. Bár az ország képes alternatív forrásokból – például Szlovákia, Lengyelország vagy Románia felől – gázt importálni, ezek az útvonalak korlátozottabb kapacitásúak és jellemzően drágábbak. A kieső magyar irány tehát nem pótolhatatlan, de jelentősen rontja a rugalmasságot és növeli a költségeket.

Magyarország szempontjából a döntés bevételkieséssel járhat: a tranzitdíjak és a kereskedelmi árrések egy része eltűnik. Ugyanakkor rövid távon növelheti a hazai ellátás biztonságát, hiszen több gáz marad az országban.

A nagyobb kockázat inkább politikai: a lépés feszültséget okozhat az Európai Unióval, amely az energiapiac szabad áramlásának elvét hangsúlyozza.

Regionális szinten a szállítások leállítása áremelkedést és bizonytalanságot válthat ki. Ha egy fontos útvonal kiesik, a piac gyorsan reagál: nő a kockázati prémium, és a gáz drágábbá válik Közép-Európában.

Középtávon a legfontosabb kérdés az, hogy Ukrajna mennyire tud alkalmazkodni. Ha sikerül tartósan más útvonalakra – például déli LNG-szállításokra – átállnia, akkor Magyarország szerepe csökkenhet a regionális energiapiacon.

Összességében a döntés rövid távon Ukrajnát hozza nehezebb helyzetbe, de hosszabb távon Magyarország is veszíthet a stratégiai pozíciójából. A lépés jól mutatja, hogy az energia ma már nemcsak gazdasági erőforrás, hanem politikai eszköz is.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
11:16
11:06
10:53
10:45
10:29
NAPTÁR
Tovább
2026. március 25. szerda
Irén, Írisz
13. hét
Március 25.
A magzatgyermek világnapja
Március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Március 25.
A gofri világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapkamat
A jegybank (központi banki) irányadó kamata. Ez határozza meg a bankok által a központi bankban elhelyezett rövidtávú betétek és hitelek hozamát, ami hatással van a banki kamatokra. A jegybanki alapkamat egy ország (vagy egy monetáris unió, mint amilyen az eurozóna) irányadó kamatát jelenti, ami hatással van a banki kamatokra, és ezáltal a gazdaságra is. Kamatcsökkentéskor a betétek hozamai és a hitelek kamatai csökkenhetnek, emeléskor növekedhetnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
