Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben

2026. május 17. 19:36

Kialakulóban van a Bajnokok Ligája és az Európa-liga első selejtezőkörének mezőnye, így már körvonalazódnak a magyar indulók lehetséges ellenfelei. A bajnok Győri ETO nem kiemeltként, míg a kupagyőztes Ferencváros kiemeltként várhatja a sorsolást a nemzetközi porondon.

Az ETO FC a magyar bajnokság megnyerésével vívta ki a Bajnokok Ligája selejtezőjében való indulás jogát, a győri együttes az első körben kapcsolódik be a küzdelmekbe. A 13 év után újra magyar bajnok Győr az UEFA-együtthatója alapján nem lesz kiemelt, így a sorsoláson a kiemelt csapatok közül kap ellenfelet.

A lehetséges riválisok listáján már biztosan szerepel az ír Shamrock Rovers, a finn Kuopio, a koszovói Drita és a gibraltári Lincoln. Szintén ellenfél lehet a bosnyák Borac Banja Luka, az izlandi Víkingur, a kazah Kajrat Almati, a lett Riga FC, a feröeri Klaksvík, az észt Flora Tallinn, valamint az északír Larne.

A névsorhoz csatlakozhat még a román Universitatea Craiova, amennyiben megnyeri a hazai pontvadászatot. Emellett a moldáv Petrocub Hincesti, a walesi The New Saints és a leendő örmény bajnok is reménykedhet a kiemelésben.

Az Európa-ligában a Magyar Kupa-győztes - a bajnokságban ezüstérmet szerzett - Ferencváros képviseli a hazai színeket, amely szintén az első selejtezőkörből indul. A zöld-fehérek biztosan a kiemeltek táborát erősítik, így a nem kiemelt együttesek közül kapnak ellenfelet. Ebből a kalapból egyelőre három csapat kiléte ismert: a szlovén Aluminij, az ír Derry City, valamint az izlandi Vestri gárdájával is találkozhat a Fradi. A lehetséges ellenfelek sora a későbbiekben további öt csapattal bővül.

Ami a további hazai indulókat illeti, a Paks és a DVSC a Konferencia-liga második selejtezőkörében kezdi meg szereplését. Az ő esetükben azonban egyelőre nem lehet tudni, kik jöhetnek szóba lehetséges ellenfélként.
