Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben

Kialakulóban van a Bajnokok Ligája és az Európa-liga első selejtezőkörének mezőnye, így már körvonalazódnak a magyar indulók lehetséges ellenfelei. A bajnok Győri ETO nem kiemeltként, míg a kupagyőztes Ferencváros kiemeltként várhatja a sorsolást a nemzetközi porondon.

Az ETO FC a magyar bajnokság megnyerésével vívta ki a Bajnokok Ligája selejtezőjében való indulás jogát, a győri együttes az első körben kapcsolódik be a küzdelmekbe. A 13 év után újra magyar bajnok Győr az UEFA-együtthatója alapján nem lesz kiemelt, így a sorsoláson a kiemelt csapatok közül kap ellenfelet.

A lehetséges riválisok listáján már biztosan szerepel az ír Shamrock Rovers, a finn Kuopio, a koszovói Drita és a gibraltári Lincoln. Szintén ellenfél lehet a bosnyák Borac Banja Luka, az izlandi Víkingur, a kazah Kajrat Almati, a lett Riga FC, a feröeri Klaksvík, az észt Flora Tallinn, valamint az északír Larne.

A névsorhoz csatlakozhat még a román Universitatea Craiova, amennyiben megnyeri a hazai pontvadászatot. Emellett a moldáv Petrocub Hincesti, a walesi The New Saints és a leendő örmény bajnok is reménykedhet a kiemelésben.

Az Európa-ligában a Magyar Kupa-győztes - a bajnokságban ezüstérmet szerzett - Ferencváros képviseli a hazai színeket, amely szintén az első selejtezőkörből indul. A zöld-fehérek biztosan a kiemeltek táborát erősítik, így a nem kiemelt együttesek közül kapnak ellenfelet. Ebből a kalapból egyelőre három csapat kiléte ismert: a szlovén Aluminij, az ír Derry City, valamint az izlandi Vestri gárdájával is találkozhat a Fradi. A lehetséges ellenfelek sora a későbbiekben további öt csapattal bővül.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ami a további hazai indulókat illeti, a Paks és a DVSC a Konferencia-liga második selejtezőkörében kezdi meg szereplését. Az ő esetükben azonban egyelőre nem lehet tudni, kik jöhetnek szóba lehetséges ellenfélként.