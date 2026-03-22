Európa nagy részén anticiklon alakítja az időjárást, nálunk viszont egy hidegörvény hoz több felhőt, de kevés csapadékot.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 22.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. március 22.
Névnap
Beáta, Izolda
Deviza árfolyam
EUR: 393.27 Ft
CHF: 431.31 Ft
GBP: 453.41 Ft
USD: 339.87 Ft
Ötöslottó
A sorsolás dátuma: 2026. március 21.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 12. héten emelkedő számsorrendben a következők:
7, 18, 22, 52, 89
Joker: 607082
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 42 db
3-as találat: 4462 db
2-es találat: 112631 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 35950 Ft
MOL: 3916 Ft
RICHTER: 11740 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.03.23: Közepesen vagy erősen felhős időre számíthatunk - jellemzően már gomolyos felhőzetre van kilátás. Helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Csupán néhol élénkülhet meg a keleti, északkeleti szél. Hajnalban általában 1, 7 fok várható, a kevésbé felhős, szélvédett helyeken ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Délután 13, 17 fok valószínű.
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem.
2026.03.24: A közepesen vagy erősen felhős idő mellett általában több órára kisüt a nap. Nyugaton, délnyugaton néhol előfordulhat zápor. Az északiasra forduló szelet élénk, néhol erős lökések is kísérhetik. A minimum döntően 1 és 7 fok között, a kevésbé felhős, szélvédett helyeken fagypont körül alakulhat. A maximum 14, 18 fok között várható.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.03.22)
