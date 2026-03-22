Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 22.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. március 22.

Névnap

Beáta, Izolda

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 393.27 Ft

CHF: 431.31 Ft

GBP: 453.41 Ft

USD: 339.87 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. március 21.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 12. héten emelkedő számsorrendben a következők:

7, 18, 22, 52, 89

Joker: 607082

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 42 db

3-as találat: 4462 db

2-es találat: 112631 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 35950 Ft

MOL: 3916 Ft

RICHTER: 11740 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.03.23: Közepesen vagy erősen felhős időre számíthatunk - jellemzően már gomolyos felhőzetre van kilátás. Helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Csupán néhol élénkülhet meg a keleti, északkeleti szél. Hajnalban általában 1, 7 fok várható, a kevésbé felhős, szélvédett helyeken ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Délután 13, 17 fok valószínű.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

2026.03.24: A közepesen vagy erősen felhős idő mellett általában több órára kisüt a nap. Nyugaton, délnyugaton néhol előfordulhat zápor. Az északiasra forduló szelet élénk, néhol erős lökések is kísérhetik. A minimum döntően 1 és 7 fok között, a kevésbé felhős, szélvédett helyeken fagypont körül alakulhat. A maximum 14, 18 fok között várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.03.22)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!