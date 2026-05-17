Eszetlen ünneplés kezdődött Győrben: talpon az egész város, ekkor kapják meg az aranyérmeket

Benzinkúton is mulatozást csaptak a 13 év után bajnokságot nyerő ETO-játékosok, de a buli itt nem áll meg.

Mint tegnap a Pénzcentrum is beszámolt róla, fennállása ötödik magyar bajnoki címét ünnepli az ETO FC Győr azután, hogy 1-0-ra győzni tudott Kisvárdán az utolsó fordulóban. A dunántúliaknak így azzal sem kellett foglalkozniuk, hogy közvetlen üldözőjük, a Ferencváros simán verte a Zalaegerszeget.

Kicsit sem túlzás azt állítani, hogy már a lefújás után szabályosan megőrültek mind a játékosok, stábtagok, és az egész országon át a csapatot elkísérő szurkolók is. Az ünneplés reggelig tartott, és mint az alábbi videón is látszik, a győri futballisták még a hazaúton beiktatott pihenőkön sem tekerték le a hangerőt.

A csapat hajnalban ért haza Győrbe, ahol természetesen a szurkolókban fel sem merült az, hogy ne menjenek ki köszönteni a hős futballistákat. A stadionnál több százan várták a buszt, és igazi fiesztahangulatot teremtettek. Ezt is megmutatjuk videón:

Az ünneplés egy rövidke szünet után folytatódik: a klub bejelentése szerint ma délután háromkor a stadionba várják a szurkolókat, ahol sor kerül az érmek, meg persze a bajnoki trófea átadására is.

