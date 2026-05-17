Fizz Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Kisvárda, 2026. május 16.Borbély Balázst, a bajnok ETO vezetőedzőjét (k) ünneplik szurkolóik a labdarúgó Fizz Liga 33. utolsó fordulójában játszott Kisvárda Master Good - ETO FC mérkőzés után a kisvárdai Várkerti Stadionban 2026. máj
Sport

Eszetlen ünneplés kezdődött Győrben: talpon az egész város, ekkor kapják meg az aranyérmeket

Pénzcentrum
2026. május 17. 10:15

Benzinkúton is mulatozást csaptak a 13 év után bajnokságot nyerő ETO-játékosok, de a buli itt nem áll meg.

Mint tegnap a Pénzcentrum is beszámolt róla, fennállása ötödik magyar bajnoki címét ünnepli az ETO FC Győr azután, hogy 1-0-ra győzni tudott Kisvárdán az utolsó fordulóban. A dunántúliaknak így azzal sem kellett foglalkozniuk, hogy közvetlen üldözőjük, a Ferencváros simán verte a Zalaegerszeget.

Kicsit sem túlzás azt állítani, hogy már a lefújás után szabályosan megőrültek mind a játékosok, stábtagok, és az egész országon át a csapatot elkísérő szurkolók is. Az ünneplés reggelig tartott, és mint az alábbi videón is látszik, a győri futballisták még a hazaúton beiktatott pihenőkön sem tekerték le a hangerőt. 

A csapat hajnalban ért haza Győrbe, ahol természetesen a szurkolókban fel sem merült az, hogy ne menjenek ki köszönteni a hős futballistákat. A stadionnál több százan várták a buszt, és igazi fiesztahangulatot teremtettek. Ezt is megmutatjuk videón: 

Az ünneplés egy rövidke szünet után folytatódik: a klub bejelentése szerint ma délután háromkor a stadionba várják a szurkolókat, ahol sor kerül az érmek, meg persze a bajnoki trófea átadására is.

Magyarország  |  2025-2026
Fizz Liga
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Győri ETO FC
69
2.
Ferencváros
68
3.
Paksi FC
53
4.
Debreceni VSC
53
5.
Zalaegerszegi TE
48
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Aljosa Matko
(Újpest FC)
17
2.
Lukács Dániel
(Puskás Akadémia)
17
3.
Ahmed Nadhir Benbouali
(Győri ETO FC)
15
4.
Barany Donat
(Debreceni VSC)
12
5.
Hahn János
(Paksi FC)
11
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.05.17.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
#foci #sport #győr #labdarúgás #ünneplés #győzelem #magyar foci #magyar bajnokság #szurkolók #bajnoki #Győri ETO FC

