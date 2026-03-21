Hatalmas béremelést jelentett be a Tesco: havi egymilliót vihetnek haza március 29-től a magyar dolgozók
A brit kiskereskedelemben újabb jelentős béremelési hullám indult, amelynek egyik legnagyobb nyertesei a Tesco dolgozói lehetnek. A vállalat több százmillió fontos bérfejlesztést hajt végre, aminek hatása nemcsak a helyi munkavállalókat, hanem a szigetországban dolgozó tízezres nagyságrendű magyar közösséget is közvetlenül érinti.
A Tesco több mint 200 millió fontot fordít béremelésre - jelentették a minap brit sajtóorgánumok. Az órabéres dolgozók fizetése 5,1 százalékkal nő, ami meghaladja az infláció mértékét. A brit szupermarketlánc ezzel folytatja az elmúlt évek tendenciáját, amelynek köszönhetően alkalmazottai öt év alatt összesen 43 százalékos bérnövekedést könyvelhettek el.
A lépésről az Usdaw szakszervezettel kötött megállapodás keretében döntöttek. Március 29-étől az üzletekben, valamint az online rendelésteljesítő központokban dolgozók órabére 13,28 fontra emelkedik. A londoni pótlék szintén nő, 1,21 fontról 1,27 fontra változik. Így az M25-ös autópálya gyűrűjén belül dolgozók órabére eléri a 14,55 fontot.
Forintosítva ez azt jelenti, hogy a brit Tesco-nál dolgozók órabére alaphangon bő 6000 forintra rúg, amit tovább növelnek a különböző pótlékok. Azaz havonta, heti 40 órás szerződéssel közel 965 ezer forintot vihet haza egy magyar Tesco-dolgozó a szigetországban, és akkor a pótlékokról még nem is beszéltünk.
Az Usdaw szakszervezet képviselője kiemelte, hogy a megállapodás reálbér-növekedést jelent a munkavállalók számára. Ezzel párhuzamosan tovább nő a különbség a Tesco bérszintje és az országos minimálbér között.
A Tesco lépése jól illeszkedik a brit kiskereskedelmi szektor szélesebb béremelési hullámába. A Marks & Spencer nemrég legalább 6,4 százalékos fizetésemelést jelentett be. A Primark alapórabére Angliában 13 fontra, Londonban pedig 13,71 fontra emelkedett. A Sainsbury's márciustól 5 százalékkal, 13,23 fontra növeli az országos alapórabért, míg a brit fővárosban 14,54 fontot fizet majd a dolgozóknak.
Rengeteg magyar dolgozót is érint a Tesco és a többi élelmiszerlánc béremelése
Mint arról korábban itt a Pénzcentrumon beszámoltunk, bár az Egyesült Királyságban élő magyarok száma nehezen meghatározható: a hivatalos statisztikák körülbelül 80 ezer főről szólnak, ugyanakkor különböző becslések akár 200 ezerre is teszik a kint élő és dolgozó magyarok számát. A többségük Angliában él, sokan Londonban, de egyre többen választják a vidéki régiókat is.
A kivándorlás fő oka továbbra is a jó kereseti lehetőség. Az átlagos havi bruttó fizetés körülbelül 3000 font, ami jelentősen magasabb a magyarországi béreknél, míg bizonyos szektorokban – például az informatikában – akár 3000-6000 font (mai forintárfolyamon 1,362-2,724 millió Ft/hó) közötti havi jövedelem is elérhető. Ez a különbség még mindig erős motivációt jelent a munkavállalóknak.
Bár a Brexit óta szigorodtak a munkavállalás feltételei, még mindig sok magyar dönt úgy, hogy Angliában próbál szerencsét. A magas londoni megélhetési költségek miatt azonban egyre többen költöznek kisebb városokba, miközben az ország továbbra is vonzó célpont marad munkavállalás és tanulás szempontjából is.
