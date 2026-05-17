2026. május 17. vasárnap Paszkál
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. augusztus 11.Robbie Keane vezetőedző a Ferencváros labdarúgócsapatának sajtótájékoztatóján a Groupama Arénában 2025. augusztus 11-én. A csapat a bolgár Ludogorec együttesét fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtez
Sport

Csalódottak, de motiváltan térnek vissza: így értékelt a hét év után ezüstérmes Fradi edzője

Pénzcentrum
2026. május 17. 10:44

Alaptalanok a távozásáról szóló pletykák, a Fradit akarja vezetni továbbra is - ezt maga a bajnokságban ezüstérmes Fradi vezetőedzője, Robbie Keane mondta.

A bajnoki ezüstérem ellenére Robbie Keane marad a Ferencváros vezetőedzője, és eltökélten készül a júliusban induló nemzetközi kupaszereplésre. Az ír szakember és a csapat kapusa, Dibusz Dénes is elismerte, hogy a zöld-fehérek hétéves egyeduralmát megtörő Győr megérdemelten nyerte meg a bajnokságot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Keane egyértelművé tette, hogy a távozásáról szóló pletykák alaptalanok, és a jövőben is a klubnál képzeli el az életét. Remekül érzi magát a csapatnál, a rövid szünet után pedig még motiváltabban tér majd vissza a munkához.

A spekulációkkal én is tisztában vagyok, de ezeket mindig ignoráltam. Nagyon jól érzem magam itt, mert ez egy kiváló klub kiváló elnökkel és kiváló emberekkel a háttérben, akiket a nagyközönség nem is ismer. Pár hét szünet után még eltökéltebben térek vissza

- fogalmazott Robbie Keane.

Magyarország
Ferencváros
Piaci érték: 43,38M €
Edző: Robbie Keane
Bajnokság: OTP Bank Liga
Jelenlegi helyezés: #2
OTP Bank Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Győri ETO FC
33
20
9
4
65
30
35
69
2.
Ferencváros
33
21
5
7
67
31
36
68
3.
Paksi FC
33
15
8
10
63
46
17
53
Adatlap létrehozva: 2026.05.17.

A pihenőre nincs is sok idő: a Magyar Kupa idei győzteseként a Ferencváros már július elején pályára lép az Európa-liga selejtezőjében.

A 2025 januárjában kinevezett Keane csalódottságának adott hangot az elbukott bajnoki cím miatt, ugyanakkor gratulált az aranyérmes riválisnak az egész éves teljesítményéhez. Kiemelte, hogy ahogy a tavaly elvesztett kupadöntőből erőt merítettek az idei győzelemhez, úgy ebből a kudarcból is építkezniük kell a következő szezonra. 

Csalódott vagyok, mert meg akartuk nyerni a bajnokságot is. Nekünk ezt most fel kell dolgozni. Tavaly, amikor a kupát nem sikerült megnyerni, ugyanezt mondtam, hogy raktározzuk el ezt az érzést és ebből merítsünk erőt a következő idényre

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

- mondta erről Keane.

Dibusz Dénes szintén sportszerűen értékelt. A kapus abban bízott, hogy a Fradi bajnoki sikersorozata egészen a karrierje végéig kitart, de belátta, hogy az egész szezont figyelembe véve nem ők érdemelték meg az első helyet.

A Győr jó focit játszott, kiegyensúlyozott volt, nem tudok rossz periódust mondani a szezonjukban. Megérdemelten nyertek és gratulálunk nekik

- mondta Dibusz Dénes.

címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#sport #fradi #labdarúgás #2025 #edző #magyar foci #magyar bajnokság #európa liga #ferencváros #bajnoki #Győri ETO FC

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:56
10:44
10:28
10:15
10:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 17.
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2026. május 16.
Külföldi vendégmunkások lepik el a magyar földeket: ennyit keresnek az idénymunkába – ezt más tényleg nem csinálná meg?
2026. május 16.
21 lecke, amit a Nyugat keservesen tanult meg Ukrajnában: ezek a felismerések örökre átírhatják Európa jövőjét
2026. május 16.
Tényleg ez a legjobb villanyautó? Teszten a frissített Tesla Model 3: idegesítő újítástól lépett vissza Elon Musk
2026. május 16.
100 ezer magyar idős eshet el ettől az új nyugdíjas juttatástól: ők járnak pórul, ha a Tisza beváltja az ígéretét
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 17. vasárnap
Paszkál
20. hét
Május 17.
A lisztérzékenység világnapja
Május 17.
Az információs társadalom világnapja
Május 17.
A magas vérnyomás világnapja
Május 17.
Homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 órája
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2
2 napja
Komoly fejlesztést kapott a Puskás a BL-döntőre: ezen múlik, hogy összeomlik-e a rendszer
3
1 hete
Ilyet még Londonban sem láttak: vagyonokba fog kerülni az Arsenal-drukkereknek a budapesti BL-döntő
4
5 napja
Tragikusan korán halt meg a Fradi legendája: KEK-győztes sportoló távozott
5
1 hete
Hogyan lehet 56 óra alatt 400 kilométert futni? Most elárulta a szédületes csúcsot futó ultramaratonista
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza
külföldi fizetőeszközre szóló követelés. Valutának nevezzük a külföldi fizetőeszközöket, melyekre vonatkozó virtuális követelés a deviza. Gyakorlatilag a virtuális, vagyis a számlán elhelyezett valutáról van szó. A legtöbb banknál nyithatunk devizaszámlát vagy akár betétbe is helyezhetjük a devizánkat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 17. 10:03
Ezt ették a dunántúli betyárok az erdő mélyén: indul a bográcsszezon, brutál laktató a pandúrgulyás
Pénzcentrum  |  2026. május 17. 09:01
Keményen belenyúlhatnak a legnépszerűbb magyar nyugdíjkedvezménybe: ez a lépés mindent megváltoztatna
Agrárszektor  |  2026. május 17. 10:02
Akkora a baj Magyarországon, hogy azonnal lépnie kell a Tisza-kormánynak
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm