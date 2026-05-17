Csalódottak, de motiváltan térnek vissza: így értékelt a hét év után ezüstérmes Fradi edzője

Alaptalanok a távozásáról szóló pletykák, a Fradit akarja vezetni továbbra is - ezt maga a bajnokságban ezüstérmes Fradi vezetőedzője, Robbie Keane mondta.

A bajnoki ezüstérem ellenére Robbie Keane marad a Ferencváros vezetőedzője, és eltökélten készül a júliusban induló nemzetközi kupaszereplésre. Az ír szakember és a csapat kapusa, Dibusz Dénes is elismerte, hogy a zöld-fehérek hétéves egyeduralmát megtörő Győr megérdemelten nyerte meg a bajnokságot.

Keane egyértelművé tette, hogy a távozásáról szóló pletykák alaptalanok, és a jövőben is a klubnál képzeli el az életét. Remekül érzi magát a csapatnál, a rövid szünet után pedig még motiváltabban tér majd vissza a munkához.

A spekulációkkal én is tisztában vagyok, de ezeket mindig ignoráltam. Nagyon jól érzem magam itt, mert ez egy kiváló klub kiváló elnökkel és kiváló emberekkel a háttérben, akiket a nagyközönség nem is ismer. Pár hét szünet után még eltökéltebben térek vissza

- fogalmazott Robbie Keane.

Magyarország Ferencváros Piaci érték: 43,38M € Edző: Robbie Keane Bajnokság: OTP Bank Liga Jelenlegi helyezés: #2 OTP Bank Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Győri ETO FC 33 20 9 4 65 30 35 69 2. Ferencváros 33 21 5 7 67 31 36 68 3. Paksi FC 33 15 8 10 63 46 17 53 Adatlap létrehozva: 2026.05.17.

A pihenőre nincs is sok idő: a Magyar Kupa idei győzteseként a Ferencváros már július elején pályára lép az Európa-liga selejtezőjében.

A 2025 januárjában kinevezett Keane csalódottságának adott hangot az elbukott bajnoki cím miatt, ugyanakkor gratulált az aranyérmes riválisnak az egész éves teljesítményéhez. Kiemelte, hogy ahogy a tavaly elvesztett kupadöntőből erőt merítettek az idei győzelemhez, úgy ebből a kudarcból is építkezniük kell a következő szezonra.

Csalódott vagyok, mert meg akartuk nyerni a bajnokságot is. Nekünk ezt most fel kell dolgozni. Tavaly, amikor a kupát nem sikerült megnyerni, ugyanezt mondtam, hogy raktározzuk el ezt az érzést és ebből merítsünk erőt a következő idényre

- mondta erről Keane.

Dibusz Dénes szintén sportszerűen értékelt. A kapus abban bízott, hogy a Fradi bajnoki sikersorozata egészen a karrierje végéig kitart, de belátta, hogy az egész szezont figyelembe véve nem ők érdemelték meg az első helyet.

A Győr jó focit játszott, kiegyensúlyozott volt, nem tudok rossz periódust mondani a szezonjukban. Megérdemelten nyertek és gratulálunk nekik

- mondta Dibusz Dénes.

címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA