Benzinkúton is mulatozást csaptak a 13 év után bajnokságot nyerő ETO-játékosok, de a buli itt nem áll meg.
Csalódottak, de motiváltan térnek vissza: így értékelt a hét év után ezüstérmes Fradi edzője
Alaptalanok a távozásáról szóló pletykák, a Fradit akarja vezetni továbbra is - ezt maga a bajnokságban ezüstérmes Fradi vezetőedzője, Robbie Keane mondta.
A bajnoki ezüstérem ellenére Robbie Keane marad a Ferencváros vezetőedzője, és eltökélten készül a júliusban induló nemzetközi kupaszereplésre. Az ír szakember és a csapat kapusa, Dibusz Dénes is elismerte, hogy a zöld-fehérek hétéves egyeduralmát megtörő Győr megérdemelten nyerte meg a bajnokságot.
Keane egyértelművé tette, hogy a távozásáról szóló pletykák alaptalanok, és a jövőben is a klubnál képzeli el az életét. Remekül érzi magát a csapatnál, a rövid szünet után pedig még motiváltabban tér majd vissza a munkához.
A spekulációkkal én is tisztában vagyok, de ezeket mindig ignoráltam. Nagyon jól érzem magam itt, mert ez egy kiváló klub kiváló elnökkel és kiváló emberekkel a háttérben, akiket a nagyközönség nem is ismer. Pár hét szünet után még eltökéltebben térek vissza
- fogalmazott Robbie Keane.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Győri ETO FC
|
33
|
20
|
9
|
4
|
65
|
30
|
35
|
69
|
2.
Ferencváros
|
33
|
21
|
5
|
7
|
67
|
31
|
36
|
68
|
3.
Paksi FC
|
33
|
15
|
8
|
10
|
63
|
46
|
17
|
53
A pihenőre nincs is sok idő: a Magyar Kupa idei győzteseként a Ferencváros már július elején pályára lép az Európa-liga selejtezőjében.
A 2025 januárjában kinevezett Keane csalódottságának adott hangot az elbukott bajnoki cím miatt, ugyanakkor gratulált az aranyérmes riválisnak az egész éves teljesítményéhez. Kiemelte, hogy ahogy a tavaly elvesztett kupadöntőből erőt merítettek az idei győzelemhez, úgy ebből a kudarcból is építkezniük kell a következő szezonra.
Csalódott vagyok, mert meg akartuk nyerni a bajnokságot is. Nekünk ezt most fel kell dolgozni. Tavaly, amikor a kupát nem sikerült megnyerni, ugyanezt mondtam, hogy raktározzuk el ezt az érzést és ebből merítsünk erőt a következő idényre
- mondta erről Keane.
Dibusz Dénes szintén sportszerűen értékelt. A kapus abban bízott, hogy a Fradi bajnoki sikersorozata egészen a karrierje végéig kitart, de belátta, hogy az egész szezont figyelembe véve nem ők érdemelték meg az első helyet.
A Győr jó focit játszott, kiegyensúlyozott volt, nem tudok rossz periódust mondani a szezonjukban. Megérdemelten nyertek és gratulálunk nekik
- mondta Dibusz Dénes.
címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
