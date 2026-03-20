Nesze neked reggeli rutin: ennyivel kelnek korábban a nyugati bezzegországok melósai, mint a magyarok

Van, ahol már kora reggel munkába indulnak az emberek, máshol pedig még fél kilenckor is tart a reggeli rutin. Az európai országok között meglepően nagy különbségeket találunk abban, mikor ébrednek az emberek a hétköznapokon. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt mutatjuk meg, mikor kezdődik a nap Európa különböző részein, milyen tényezők befolyásolják a reggeli ritmust, és mit jelent ez a gazdaságra nézve.

A CHART by Pénzcentrum térképes összehasonlítása alapján a legkésőbbi átlagos ébredési időket Dél- és Délkelet-Európában találjuk. Görögországban például átlagosan 8:25 körül kelnek az emberek, Portugáliában 8:22-kor, Fehéroroszországban pedig 8:20-kor. Ezekben az országokban a munkanap gyakran később indul, nincs alváshiány és a társadalmi élet is inkább a késő esti órákhoz igazodik. Ezzel szemben Észak- és Nyugat-Európában jóval korábban kezdődik a nap, átlagosan 7:15 és 7:25 között ébrednek, ráadásul a korai munkakezdés, az ipari és irodai munkarend, valamint a napfényhez igazodó napi ritmus hozzájárul a korábbi ébredéshez.

És Magyarország? Hazánk valahol a mezőny közepén helyezkedik el, és az adatok szerint átlagosan 7:22 körül ébredünk hétköznap reggel. Ez azt jelenti, hogy a magyarok inkább a korábban kelő európai országokhoz állnak közelebb, bár sokan valószínűleg másképp érzik ezt a hétköznapi rohanásban.

A reggeli rutin azonban nem kizárólag az ébredésünk idejéről szól. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a munkába járás, a munkakezdés és a napi szünetek időpontja is jelentősen eltérhet országonként. Egyes helyeken már reggel fél hétkor indul a munka, máshol viszont jóval később kezdődik a munkanap. A különbségek mögött leginkább a munkakultúra, az éghajlat, az iskolakezdési idő és a társadalmi szokások egyaránt szerepet játszanak.

