2026. március 20. péntek Klaudia
11 °C Budapest
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 20.)
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 20.)

Pénzcentrum
2026. március 20. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. március 20., péntek.

Névnap

Klaudia

Deviza árfolyam

EUR: 390.97 Ft
CHF: 428.49 Ft
GBP: 453.46 Ft
USD: 338.15 Ft

OTP: 36250 Ft
MOL: 3810 Ft
RICHTER: 11690 Ft

2026.03.21: Nagyrészt felhős idő valószínű rövidebb napos időszakokkal. Néhol eső, záporeső előfordulhat - dél, délkelet felé haladva csökkenő eséllyel. A keleti, északkeleti szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 6 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett helyeken kevéssel fagypont alá is lehűlhet a levegő. Délután 10, 15 fok valószínű.

2026.03.22: Hazánk nagyobb részén kevesebb felhő, több napsütés valószínű. Délen, délnyugaton néhol eső, zápor előfordulhat. A keleties irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +6 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett helyeken gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között valószínű.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

()

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.03.20)

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
NAPTÁR
2026. március 20. péntek
Klaudia
12. hét
Március 20.
A boldogság világnapja
Március 20.
A verebek világnapja
Március 20.
Tavaszi napéjegyenlőség
Hitelkamat
A referenciakamat és a kockázati kamatfelár összege. A hitelügylethez kapcsolódó kockázati kamatfelár és az alkalmazott referenciakamat egyedi megállapodás alapján kerül meghatározásra, amely az ügylet és az ügyfél kockázatától, a futamidőtől, valamint az esetlegesen vonatkozó jogszabályoktól függ.

Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
