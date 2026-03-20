Szombaton már gyakrabban takarják el a felhők a napot, és helyenként teljesen be is borulhat az ég.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 20.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. március 20., péntek.
Névnap
Klaudia
Friss hírek
- Kiderült, hol a legveszélyesebb dolgozni Magyarországon: brutálisan megnőtt a balesetek száma ebben az ágazatban
- Váratlan üzenet érkezik a mobilbankos ügyfeleknek: egyre többen mondanak igent a milliókra, de van egy óriási bökkenő
- Rémálom vár a hobbikertészekre a 2026-os konyhakert-szezonban: egyetlen év alatt duplájára nőtt a vetőmagok ára
- Brutálisan megdrágul az utazás 2026-ban:új szigorítások és díjak élesednek, rengeteg magyar is fizethet
- A választások előtt tuti elviszik az Ötöslottót?! - Itt az igazság: alusisakos konteó, vagy tényleg van benne valami?
- Sokan csak álmodnak az ilyen juttatásokról: ennyit keresnek a dolgozók a kecskeméti Mercedes-gyárban, indulhat a roham a munkahelyekért?
Deviza árfolyam
EUR: 390.97 Ft
CHF: 428.49 Ft
GBP: 453.46 Ft
USD: 338.15 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 36250 Ft
MOL: 3810 Ft
RICHTER: 11690 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.03.21: Nagyrészt felhős idő valószínű rövidebb napos időszakokkal. Néhol eső, záporeső előfordulhat - dél, délkelet felé haladva csökkenő eséllyel. A keleti, északkeleti szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 6 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett helyeken kevéssel fagypont alá is lehűlhet a levegő. Délután 10, 15 fok valószínű.
2026.03.22: Hazánk nagyobb részén kevesebb felhő, több napsütés valószínű. Délen, délnyugaton néhol eső, zápor előfordulhat. A keleties irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +6 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett helyeken gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között valószínű.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.03.20)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
-
-
