Váratlan üzenet érkezik a mobilbankos ügyfeleknek: egyre többen mondanak igent a milliókra, de van egy óriási bökkenő

Egyre több banki mobilalkalmazásban jelennek meg személyre szabott hitelajánlatok, amelyek gyorsabb és egyszerűbb igénylést ígérnek az ügyfeleknek. A pénzintézetek szerint ezek az úgynevezett előminősített ajánlatok elsősorban a meglévő ügyfeleknek szólnak, és az automatizált folyamatoknak köszönhetően akár jelentősen felgyorsíthatják a hitelfelvételt. Ugyanakkor a bankok hangsúlyozzák, hogy az ilyen ajánlatok nem minden esetben jelentenek automatikus hiteljóváhagyást.

Számos magyar pénzintézet mobilalkalmazásban találkozhatunk ma már azzal, hogy személyre szabott hitelajánlatok jelennek meg. Sok ügyfél akkor találkozik ezekkel, amikor megnyitja az appot, és azt látja, hogy a bank egy bizonyos hitelösszeg felvételét ajánlja fel számára. Ezek az úgynevezett előminősített vagy előzetesen jóváhagyott ajánlatok, amelyek a bank belső hitelbírálati rendszerén alapulnak.

A bankok által megjelenített ajánlatok mögött általában egy úgynevezett hitel-előminősítési folyamat áll. Ez egy előzetes hitelbírálat, amely megmutatja, hogy az ügyfél mekkora összegű kölcsönre lehet jogosult, és milyen törlesztőrészlettel számolhat.

Az előminősítés lényege, hogy a bank a rendelkezésére álló adatok alapján megbecsüli az ügyfél hitelképességét. Ennek során több tényezőt is figyelembe vesznek, például a jövedelmet, a meglévő hiteleket, a munkaviszonyt és a hitelmúltat. A folyamat célja kettős. Egyrészt segít a banknak felmérni a kockázatot, másrészt az ügyfél is képet kap arról, hogy milyen finanszírozási lehetőségei lehetnek.

Miért jelenik meg hitelajánlat akkor is, ha nem igényeltél?

A bankok gyakran már rendelkeznek az ügyfelek pénzügyi adataival, például a számlára érkező jövedelemmel vagy a tranzakciós szokásokkal. Ezeket az információkat algoritmusok elemzik, majd kiválasztják azokat az ügyfeleket, akik megfelelhetnek egy adott hiteltermék feltételeinek.

Az így kiválasztott ügyfelek számára a bank előre meghatározott hitelösszeget és feltételeket ajánlhat fel, akár SMS-ben, e-mailben vagy a mobilbanki alkalmazáson keresztül. A folyamat célja az, hogy az ügyfél gyorsabban és egyszerűbben vehessen fel hitelt, hiszen a bank már előzetesen felmérte a pénzügyi helyzetét.

Mit mondanak a bankok?

A Pénzcentrum több hazai bankot is megkérdezett arról, hogyan működnek a mobilbanki alkalmazásokban megjelenő hitelajánlatok, és mit jelentenek pontosan az úgynevezett előminősített ajánlatok. A megkeresésre a K&H Bank is reagált, és jelezte, hogy az ügyfeleknek küldött ajánlatok nem tekinthetők előzetesen jóváhagyott hitelnek.

A pénzintézet tájékoztatása szerint időnként konkrét összegre szóló hitel vagy hitelkártya ajánlatot küldenek az ügyfeleknek. Ezek azonban nem minősülnek előminősített ajánlatnak az ügyfél részéről. A bank közlése szerint az ajánlott hitelösszeg meghatározásának pontos módszere üzleti titok.

A K&H hangsúlyozta azt is, hogy az ilyen ajánlatok nem jelentenek előzetes hiteljóváhagyást. Ha az ügyfél él az ajánlattal és hitelkérelmet nyújt be, a bank minden esetben elvégzi a teljes hitelbírálatot, amelynek során a kérelmet akár el is utasíthatják.

A bank szerint ugyanakkor fontos, hogy az ügyfelek ne értelmezzék félre ezeket az ajánlatokat. Ezért minden esetben egyértelműen jelzik, hogy az ajánlat elfogadása nem jelenti a hitelkérelem automatikus jóváhagyását. A hitelről minden esetben a bank teljes körű hitelbírálata dönt.

Az MBH Bank szerint ezeknek az ajánlatoknak az a célja, hogy az ügyfelek gyorsan és egyszerűen, a számukra releváns feltételek mellett juthassanak hitelhez. A pénzintézet rámutatott, hogy az elmúlt években a fogyasztási hitelek, különösen a személyi kölcsönök piaca jelentős növekedést mutatott.

Ez a trend azt jelzi, hogy egyre erősebb az igény a digitális, gyors és személyre szabott hitelfelvételi megoldások iránt. Az MBH Bank fejlesztései ezért elsősorban arra irányulnak, hogy a hitelajánlatok gyorsabban és pontosabban jussanak el az ügyfelekhez, miközben a folyamat minél egyszerűbb marad.

A bank tájékoztatása szerint az előminősített ajánlatok banki adatelemzésen, ügyfélprofilozáson és előzetes hitelkockázati értékelésen alapulnak. A rendszer a rendelkezésre álló adatok alapján jelzi az ügyfélnek, hogy nagy valószínűséggel jogosult lehet egy meghatározott összegű hitelre. Az ilyen ajánlatok esetében a kölcsön igénylése akár teljesen online, gyorsított folyamatban is elindítható.

A bank ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az előminősítés nem helyettesíti a végleges hitelbírálatot. A hitel jóváhagyása előtt minden esetben teljes körű vizsgálat történik, amely a jogszabályi megfelelés és a felelős hitelezés miatt szükséges. Az MBH Bank tapasztalatai szerint ugyanakkor a pre approved ügyfélkörben a jóváhagyási arány meghaladja a 95 százalékot.

A pénzintézet szerint a gyors folyósítás az ügyfelek számára kiemelten fontos szempont. A tapasztalatok alapján sokan az egy napon belüli folyósítást tartják ideálisnak. A bank adatai szerint a pre approved ügyfelek esetében 2025 végén sok esetben már egy órán belül megtörtént a hitel folyósítása.

Az MBH Bank az előminősítési folyamat során többféle adatforrást is felhasznál. A bank közlése szerint a mesterséges intelligencián és nagy adathalmazokon alapuló modellek egyre pontosabb személyre szabást tesznek lehetővé. Az AI megoldások ma már a hitelajánlatok készítésétől a kockázatkezelésen át az ügyfélkommunikációig a teljes folyamatban szerepet kapnak.

A bank tapasztalatai szerint a személyre szabott ajánlatok hatékonyan működnek. Az ügyfelek egyre nyitottabbak az online hiteligénylésre, a gyors digitális folyamat és az előre ismertetett feltételek pedig csökkentik a bizonytalanságot. A pénzintézet azt is közölte, hogy az ilyen ajánlatok iránti érdeklődés folyamatosan nő, és 2025 során a pre approved ügyfélbázisuk közel a háromszorosára bővült.

Nem jár kötelezettséggel

Az OTP Bank válaszában hangsúlyozta, hogy az úgynevezett előminősített ajánlatok minden esetben csak tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek automatikus hiteljóváhagyást. A pénzintézet közlése szerint az előminősített ajánlat annak megállapítására szolgál, hogy a rendelkezésre álló információk alapján az ügyfél jogosult lehet-e az adott hitelre.

A bank ilyenkor többek között a jövedelmi adatokat, a meglévő hiteleket, a korábbi KHR-lekérdezések eredményét és egyéb bírálati feltételeket veszi figyelembe. A pénzintézet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ilyen ajánlat minden esetben indikatív jellegű, és a bank részéről semmilyen kötelezettséggel nem jár.

A bank szerint az előminősített ajánlat nem tekinthető előzetes jóváhagyásnak. Az ilyen ajánlatok nem kötelező érvényűek, és a végső hitelbírálat eredménye eltérhet az előzetesen jelzett feltételektől. Ez azt jelenti, hogy a hitelkérelem benyújtása után a bank teljes körű vizsgálatot végez, és az ügyfél kérelmét akár el is utasíthatja.

Az OTP Bank arról is tájékoztatott, hogy az előminősített ajánlatok kizárólag a banknál rendelkezésre álló belső adatokra épülnek. Ide tartoznak a számlahasználati és banki adatok, valamint – ha korábban történt ilyen – a legfrissebb KHR-lekérdezés eredményei.

A pénzintézet kiemelte, hogy fontosnak tartja az ügyfelek egyértelmű tájékoztatását, hogy az ajánlatok jelentését ne értelmezzék félre. A bank által alkalmazott tájékoztatás szerint az ilyen információk nem minősülnek ajánlattételnek, és a hitelbírálat során a feltételek változhatnak. Az OTP Bank szerint az online hiteligénylési folyamatok terjedésével az ilyen típusú digitális ajánlatok szerepe is erősödött. A tapasztalatok alapján az online ügyintézés növekedése az ajánlatok hatékonyságát is javította.

Az Erste Bank közlése szerint személyi kölcsön esetében adnak úgynevezett előminősített ajánlatot a meglévő ügyfeleknek. A konstrukcióhoz egyszerűsített igénylési folyamat tartozik, amelyben automatizált adatbevitellel könnyítik meg az ügyintézést, mind a bankfióki, mind az online igénylés során. A bank azt is jelezte, hogy az egyes ügyfelek esetében különböző egyszerűsített folyamatok érhetők el, amelyeket több szempont alapján végzett szűrés után határoznak meg.

A pénzintézet tájékoztatása szerint többféle jóváhagyási folyamat működik. Vannak olyan esetek, amikor az igénylés benyújtása után a rendszer automatikusan jóváhagyja a hitelt. Ugyanakkor az ajánlatban szereplő kölcsönösszeg és futamidő módosítható, de csak lefelé. A módosítás feltétele, hogy a törlesztőrészlet ne legyen magasabb annál, mint ami az eredeti ajánlatban szerepelt.

Azokban az esetekben, amikor nem áll minden adat a bank rendelkezésére, a hitelkérelmet az ügyfél által megadott információk alapján bírálják el, hasonlóan a hagyományos igénylésekhez. Ilyenkor előfordulhat, hogy a bank végül elutasítja a kérelmet.

Az Erste Bank jelezte, ilyen ajánlatokat kizárólag olyan ügyfeleknek tudnak küldeni, akik jelenleg is rendelkeznek bankszámlával náluk, vagy korábban már volt kapcsolatuk a pénzintézettel. A bank tapasztalatai szerint az ügyfelek szívesen élnek ezekkel az ajánlatokkal, ami részben az egyszerűsített igénylési folyamatnak, részben pedig az ügyfelek bankhoz való kötődésének köszönhető.

Az Erste Bank kiemelte azt is, hogy fontosnak tartják a világos és átlátható tájékoztatást. Online felületeiken részletes információkat adnak az ajánlatokról, a bankfiókokban pedig tanácsadók segítik az ügyfeleket abban, hogy pontosan megértsék az ajánlat tartalmát és feltételeit. A pénzintézet szerint az elmúlt időszakban jelentősen nőtt a digitális ajánlatok szerepe a banki értékesítésben. A digitális csatornák egyre fontosabbá váltak az ügyfélszerzésben, és ezzel párhuzamosan az előzetesen kialakított ajánlatok iránti érdeklődés is folyamatosan erősödik.