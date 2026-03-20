Rémálom vár a hobbikertészekre a 2026-os konyhakert-szezonban: egyetlen év alatt duplájára nőtt a vetőmagok ára

Ahogy közeledik a tavasz, a kerttulajdonosok számára újra aktuálissá válik a palántázás és a vetőmagvásárlás – ám egyre többen döbbennek rá, hogy kedvenc zöldségfajtáik beszerzése egyre drágább mulatság. A Vas megyében élő hobbikertész a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a döbbenetes árdrágulásra: ugyanabban a gazdaboltban vásárolt cukorborsó-vetőmag ára egyetlen év alatt, nem túlzás, a duplájára emelkedett. Mégis mi zajlik a háttérben, mi állhat a horror drágulás mögött? Braunmüller Lajossal, az Agrárszektor főszerkesztőjével igyekeztünk rávilágítani az okokra is.

Megállíthatatlanul közeledik a tavasz, ami a hobbikertészek számára azt jelenti, hogy elérkezett az idő: elő a tejfölös dobozokkal, irány a gazdabolt, vegyünk palántaföldet és vetőmagokat, hogy lassan valóban nekiláthassunk a palántázásnak! Viszont egyre mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk azoknak, akik saját kertjükben szeretnének zöldséget termeszteni. A vetőmagok ára az elmúlt években látványosan megugrott – erről nemcsak a boltok polcai, hanem a kertészkedők mindennapi tapasztalatai is árulkodnak.

A Vas megyei Felsőcsatáron élő Fehér Zoltán a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a döbbenetes árdrágulásra: ugyanabban a gazdaboltban vásárolt cukorborsó-vetőmag ára egyetlen év alatt a duplájára emelkedett. A különbség annyira szembetűnő volt, hogy nem hagyta szó nélkül. Míg tavaly 560 Ft-ot hagyott a kasszában egy tasak vetőmagért, ugyanazért a csomagért 2026-ban 1080 forintot fizetett. „A vetőmag ára egy év alatt a kétszeresére emelkedett, ugyanaz a tétel amúgy, 2004-ben csomagolva 2007-es lejàrattal. Ugyanaz a bolt...” – jegyezte meg.

Forrás: Facebook / Fehér Zoltán

A jelenség azonban korántsem egyedi. Mi is hasonlóval szembesültünk a közelmúltban: míg néhány éve még fillérekért hozzá lehetett jutni egy-egy tasak saláta vagy épp paprika-vetőmaghoz, ma már sok esetben ennek többszörösét kérik el ugyanazért a termékért. A költségeket tovább növeli, hogy egy tasak vetőmag gyakran még egy közepes méretű házikert beültetésére sem elegendő. Ráadásul a kertészek sokszor azzal is szembesülnek, hogy nem minden mag kel ki, így pótlásra is szükség lehet – ami újabb kiadást jelent. A háttérben persze több tényező is állhat: ahogy az Agrárszektor cikkében is írja, a mezőgazdasági inputanyagok drágulása, a szállítási költségek növekedése, valamint az infláció egyaránt hatással van az árakra.

Vetőmagárak az egekben: de mi állhat a hobbikertészeket sújtó drágulás mögött?

Magyarországon 2025-ben az éves infláció - ahogy a Pénzcentrum is írta - átlagosan 4,4% volt, ami azt jelenti, hogy a fogyasztói árak összességében tovább nőttek az előző évhez képest. Ez nem vetőmag specifikus áremelkedés, de jól jelzi az általános árszintbeli nyomást a fogyasztói kosárban, beleértve az olyan mezőgazdasági inputokra ható költségeket is, mint a szaporítóanyagok, vetőmagok vagy a termelési eszközök.

Bár önálló vetőmag árstatisztika nincs a KSH-nál, a mezőgazdasági ráfordítások és a termelői árak emelkedése egyértelműen azt mutatja, hogy az agrár‑ és vetőmaghoz kapcsolódó költségek az elmúlt években növekedtek, részben az általános inflációs környezet miatt. Az Eurostat és szakmai források szerint az EU-ban az agrárinputok ára 2021 és 2023 között jelentősen emelkedett, majd 2024–2025-ben mérsékelten stabilizálódott, de továbbra is magasabb szinten maradt a korábbi évekhez képest. Ez a trend rávilágít arra, hogy a vetőmagok, műtrágyák, energiaköltségek és egyéb mezőgazdasági ráfordítások mind érzékenyen reagálnak az inflációra és a világpiaci ármozgásokra.

A zöldborsó ráadásul az egyik legérzékenyebb növény az időjárási szélsőségekre

A zöldborsó-vetőmag drágulása mögött speciális, az ágazatot célzottan érintő tényezők állnak, amelyek túlmutatnak az általános infláción. 2025-re és 2026-ra nézve több olyan strukturális változás is végbement, amely felfelé nyomja az árakat – mondta el a Pénzcentrumnak Braunmüller Lajos. Az Agrárszektor főszerkesztője kiemelte a legfontosabb okokat, amelyek a borsó-vetőmag áremelkedése mögött meghúzódhatnak.

Magyarországon és Európa több részén is jelentősen visszaesett a zöldborsó vetésterülete, ennek révén a kínálat erőteljesen szűkült. Míg korábban hazánkban nagyságrendekkel nagyobb területen folyt a termesztés, mára ez a töredékére zsugorodott. Kevesebb termelő foglalkozik vetőmag-előállítással is, ami szűkebb kínálatot és magasabb árakat eredményez.

Sok gazda ráadásul inkább jövedelmezőbb növények (például napraforgó vagy repce) felé fordult a magas inputköltségek miatt, így a vetőmag-előállítóknak magasabb árat kell fizetniük a szaporításért, hogy megtartsák a termelői kedvet. A drágulás mögött továbbá a klímakockázatok és nemesítési költségek is megjelennek. A zöldborsó az egyik legérzékenyebb növény az időjárási szélsőségekre.

A tavaszi fagyok és a kora nyári hőhullámok drasztikusan rontják a vetőmag minőségét és a csírázóképességet. A kieső termésmennyiséget a megmaradt készletek áremelkedése kompenzálja. Ennek eredményeképpen előtérbe kerülnek a modern hibridek is, hiszen a k klímaváltozás miatt a régi fajták már nem biztonságosak. Az új, aszálytűrőbb és betegségeknek ellenállóbb fajták nemesítése rendkívül drága, és ezt a technológiai felárat a vetőmag ára tartalmazza.

A főszerkesztő hozzátette: a borsó esetében szerepet játszhat az élelmiszeripari kereslet átalakulása, a növényi fehérje-forradalom is. A zöldborsó iránti globális igény ugyanis megnőtt a húshelyettesítő termékek és a borsófehérje-izolátumok népszerűsége miatt. Ez a nagyipari kereslet elszívja az alapanyagot a hagyományos piacokról, ami a vetőmagárakat is felhajtja. Mindezek mellett az általános drágító elemek is jelentkeznek: az energia, a munkaerő és a logisztikai költségek áremelkedése természetesen jelentkezik a borsó-vetőmagok árában is.

Nem csoda hát, ha egyre kevesebb magyar vesz vetőmagot

A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács adatai szerint a hazai piacon évente mintegy húszmillió darab színes tasakos vetőmag talál gazdára, és a piac forgalma így is eléri az ötmilliárd forintot. Ez az érték – bár volumenében évről évre enyhe csökkenést mutat – még mindig jelentős, hiszen a hazai házi kerti vetőmag‑piac kínálata ma már több mint 1000 fajtát foglal magában.

A kínálat tehát rendkívül bőséges: a lelkes kertészek szabadon válogathatnak klasszikus zöldségfajták és különlegesebb növények között egyaránt. A legnagyobb mennyiségben továbbra is a jól bevált, hagyományos zöldségvetőmagok fogynak, mint a sárgarépa, petrezselyem, uborka, cékla, cukkini, zöldborsó vagy csemegekukorica.

Az utóbbi években azonban – a gasztrokultúra fejlődésével párhuzamosan – egyre nagyobb az érdeklődés az egyre különlegesebb fajták iránt is. Egyre többen kísérleteznek otthon chilipaprikákkal, koktélparadicsomokkal, vagy olyan fűszernövényekkel, mint a lestyán, kapor vagy bazsalikom, hogy változatosabb, ízesebb és saját termesztésű alapanyagokat használhassanak a konyhában.

Lássuk, mennyi az annyi?

Végezetül mi is utánanéztünk, hogy az idei vetőmag-szezonban hol mennyiért kaphatók a magok a nagy áruházláncokban –azt láttuk, az árak elég széles skálán mozognak, de egy biztos: a vetni való mag már korántsem számít filléres mulatságnak. Bár találni tényleg olcsó árakat, az átlagos és a prémium fajtákért ma már jóval többet kell fizetni, mint pár éve.

Az Interspar kínálatában a zöldség- és virágmagok ára 299–549 forint között mozog. A klasszikus paradicsom-, paprika-, sárgarépa-, káposzta- vagy sütőtökvetőmagok jellemzően ebbe a sávba esnek. A zöldborsó például már 399 forintért is beszerezhető, de prémium fajták vagy nagyobb csomagok esetén 600–900 forintot is elkérnek. Egyes különleges virágmagok vagy fűszernövények esetében a nagyobb csomagok ára akár 1000 forint felett is lehet.

A Tesco áruházakban hasonlóan alakulnak az árak. Az alapvető vetőmagok akár 199 forinttól elérhetők, a középkategóriás csomagok ára 299–569 forint között változik, míg a prémium vetőmagok – például bizonyos paradicsom- vagy paprikafajták – 769–1000 forint felett kerülnek a kosárba. Érdekes különbség, hogy a salátauborka akár 1959 forintba, a csemegeuborka pedig 1369 forintba kerülhet. A chili vetőmagok ára 929–1629 forint, a bab 589, a csemegekukorica pedig 419 forintba kerül. A zöldborsó esetében többféle árkategória létezik, 399 és 1279 forint között, ami jól mutatja a fajtától és kiszereléstől függő jelentős árkülönbségeket.

A Lidl és az Aldi kínálatában a legolcsóbb vetőmagok akciósan már hihetetlen, de 99 forintért elérhetők, a hüvelyesek 249 forintba kerülnek, a prémium csomagok pedig 649 forintért vásárolhatók meg. Virágmagok is kaphatók már 99 forintos áron, így aki kisebb kerttel vagy balkonládával rendelkezik, azért, ha alaposan körbenéz, találhat kedvezőbb árú csomagot.