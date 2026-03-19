A választások előtt tuti elviszik az Ötöslottót?! - Itt az igazság: alusisakos konteó, vagy tényleg van benne valami?

Minden idők negyedik legnagyobb Ötöslottó‑nyereménye, közel 5,9 milliárd forint lesz a tét a szombati sorsoláson, és ezzel együtt újra fellángoltak az összeesküvés-elméletek az interneten. Sokan azt gondolják, hogy a milliárdos jackpotot "valakik" a 2026-os választások előtt fogják megnyerni, és az ebben hívők szerint ez minden hazai választás előtt így történt. Vajon tényleg így van? Megnéztük, mi történt az Ötöslottó sorsolásain a választási években a rendszerváltás óta.

Minden idők negyedik legnagyobb nyereménye a tét az Ötöslottó szombati sorsolásán, 5 milliárd 899 millió forintért izgulhatnak a hazai szerencsevadászok. Ahogy az lenni szokott, és nő a nyeremény, ilyenkor felkapja az internet a különféle konteókat arról, hogy manipulált a sorsolás, és csak akkor "nyeretik meg valakivel" a milliárdos főnyereményt, amikor éppen kedvük szottyan rá, vagy "valaki utasítja" a szervezőket.

Az ehhez hasonló összeesküvés-elméleteknek 2026-ban még az országgyűlési választás is táptalajul szolgál, ráerősítve arra, hogy "valakik" még a voksolás előtt meg fogják nyerni a milliárdokat, mert így áll érdekükben. Olyan kommentet is olvastünk, amely szerint "a tények magukért beszélnek", a korábbi választások előtt is rendre megnyerték az ötöst, mert a háttérben tevékenykedőknek ez volt az utasítása.

De valóban így van? Elmerültünk a lottóstatisztikákban, mi több, egészen a rendszerváltásig megnéztük az eredményeket, hogy kiderüljön: tényleg valamilyen magasabb hatalom mozgatja-e a szálakat, mi pedig valóban csak parasztok vagyunk-e a "nagyok" gigászi sakktábláján - akik mindig szépen elballagnak a lottózóba, hátha most tényleg összejön.

Mit mondanak a tények?

Hogy megcáfoljuk, vagy éppen igazoljuk a feltételezést, hogy az országgyűlési választások előtt "feltűnően gyakran" viszik el "valakik" az ötöslottó főnyereményét, megvizsgáltuk az egyes választási éveket a Szerencsejáték Zrt. részletes, 1957, azaz az első Ötöslottó-sorsolás óta vezetett statisztikáiban.

Arról nem vezet nyilvános statisztikát a lottótársaság, hogy egy-egy sorsolásra hány szelvényt adtak fel a játékosok, pedig ez is egy fontos elem, hiszen minél többen lottóznak az adott héten, annál nagyobb az esély, hogy a sokaságból legalább egyvalaki eltalálja mind az öt számot. Az viszont ismert, hogy minél nagyobb a jackpot, annál többen játszanak. Ezért azt is figyelembe kell venni, hogy ha egy-egy adott sorsoláson magas a főnyeremény, akkor több szelvényt adhattak fel - és ahogy lentebb láthatjuk, ennek lehetett jelentősége.

Az adatok vizsgálata során megnéztük, az adott évben összesen hány telitalálat volt, ezek közül mennyi esett a választás előtti időszakba - január 1. és a választás időpontja, jellemzően 17-18 játékhét -, valamint milyen nyeremények és számsorok tartoztak hozzájuk.

2022-ben az év első szakaszában három telitalálat volt, és mindhárom a választás (április 3.) előtt esett. Január 15-én 3 348 134 835 forintot nyertek a 21, 49, 53, 59, 79 számokkal, március 12-én 1 596 759 860 forintot a 4, 11, 14, 40, 44 kombinációval, majd április 2-án két nyertes osztozott a nyereményen (fejenként 283 944 725 forint; 4, 8, 10, 55, 66).

Annyit elárulhatunk: ez az egyetlen választási év, amely első ránézésre illeszkedik a konteóra, ugyanakkor mindössze három eseményről beszélünk, ami statisztikailag kevés.

2018-ban az év eleje és a választás (április 8.) között egyetlen telitalálat volt: február 24-én 906 255 450 forintot nyert valaki a 9, 11, 32, 40, 55 számokkal. A választást közvetlenül megelőző hetekben nem volt nyertes, így a nyeremények nem koncentrálódtak a kritikus időszakra.

2014-ben a választás (április 6.) előtti időszakban egyetlen telitalálat született: március 15-én 3 054 187 380 forintot nyert valaki az 5, 10, 54, 59, 80 számokkal. Sem előtte, sem közvetlenül utána nem volt újabb nyertes a voksolásig, így ez egy izolált esemény maradt.

2010-ben a kétfordulós választás (április 11. és 25.) előtti teljes időszakban egyetlen telitalálat sem volt. Ez különösen erős ellenpélda, mert teljesen hiányzik az a jelenség, amit a konteó feltételez.

2006-ban a választás előtti időszakban egyetlen telitalálat volt: március 4-én 1 073 599 437 forintot nyertek a 44, 71, 73, 76, 84 számokkal. Ezt követően a voksolásig nem volt újabb nyertes, tehát itt sincs sűrűsödés.

2002-ben egy alkalommal volt telitalálat a vizsgált időszakban, ráadásul rögtön két nyertessel (összesen 525 409 724 forint; 27, 35, 39, 68, 71). Ugyanakkor ez sem a választás közvetlen közelében koncentrálódott, és az év egészét tekintve is elszórt esemény maradt.

1998-ban az év során több telitalálat is előfordult, de ezek nem a választás előtti hetekben sűrűsödtek. Például volt nyeremény a 8, 13, 18, 54, 74 számokkal (362 899 684 forint), illetve korábban kisebb összegek, de ezek időben szétszórva jelentek meg.

1994-ben a rendelkezésre álló adatok alapján a választás előtti időszakban nem volt telitalálat, ami ismét azt mutatja, hogy nincs rendszeres „választási hatás”.

A rendszerváltás utáni első választás idején szintén sem látszik semmilyen kiugró minta: a vizsgált időszakban nem volt telitalálat 1990-ben, így itt sincs nyoma a feltételezett jelenségnek.

Azaz az egyes választási évek külön-külön vizsgálata is azt mutatja, hogy nincs konzisztens minta. Van olyan év, ahol több telitalálat is a választás előtt van (2022), de több olyan is, ahol egy sincs (2010, 1994, 1990), vagy csak egy elszórt esemény jelenik meg (2018, 2014, 2006). A nyeremények összegei és a kihúzott számok minden esetben véletlenszerűen alakulnak, és nem mutatnak kapcsolatot a politikai eseményekkel.

Megnéztük azt is, hogy az egyes választási években összességében hány telitalálat volt, a kép itt is egyértelmű:

A vizsgált években összesen 35 ötös volt a lottón, választás előtt 10 telitalálat, választás után pedig 25 darab. Több évben (1990, 1994, 2010) egyáltalán nem is volt választás előtti telitalálat, sőt, a legtöbb esetben a nyeremények egyértelműen a voksolás után jelentek meg.

Nincs olyan ismétlődő mintázat, ami a választások előtti időszak kiemelt szerepét mutatná, sőt a statisztika szerint a teljes éves sorsolások szintjén sincs semmilyen kimutatható rendellenesség.

A Szerencsejáték Zrt. hosszú idősoros statisztikái alapján egy átlagos évben az Ötöslottón nagyjából 3-5 telitalálat szokott lenni, a választási évek átlaga gyakorlatilag egybeesik a hosszú távú átlaggal. Ha létezne bármilyen rendszerszintű "választási hatás" az Ötöslottón, akkor annak nemcsak az időzítésben, hanem az éves darabszámokban is meg kellene jelennie. Ehhez képest azt látjuk, hogy a választási évek teljesen beleolvadnak a normál ingadozásba, nincs se kiemelten sok, se nagyon kevés telitalálat a nagyátlaghoz képest.

Két rekord az ep- és önkormányzati választás évében

A 2024-es év elég különleges volt lottótörténeti szmpontból. Az ep- és önkormányzati választásokat 2024. június 9-én tartották, így az év eleje és a voksolás közötti időszak itt is nagyjából 22-23 játékhétet fed le. Ebben az időszakban két telitalálat volt:

február 24-én egy játékos 6 523 768 955 forintot nyert a 4, 15, 47, 59, 83 számokkal - ez az Ötöslottó történetének második legnagyobb nyereménye! -,

majd március 2-án újabb telitalálat született (226 923 075 forint; 41, 45, 46, 53, 64).

Ezt követően - március elejétől egészen a választásokig - egyetlen telitalálat sem volt, vagyis a közvetlenül a voksolás előtti hónapok teljesen „üresen” teltek ilyen szempontból.

Ez az év kifejezetten gyengíti a konteót: bár az év elején volt két nyeremény, ezek nem a választás közeledtével jelentek meg, hanem jóval korábban, és utána hosszú nyereménymentes időszak következett. Ha a feltételezés igaz lenne, akkor legalább a választás előtti hetekben várnánk egyfajta sűrűsödést, de ennek nyoma sincs.

A telitalálatok időzítése elszórt, a nyeremények a jackpot felhalmozódását követik, és nem mutatnak kapcsolatot a választási időponttal. Ez tovább erősíti azt a következtetést, hogy a „választások előtti nyereményelvitel” inkább utólagos mintakeresés, mint valós jelenség.

Érdekesség, hogy a jelenleg is érvényes rekordnyereményt, 6 613 905 020 forintot is 2024-ben vitték el a 42. héten - jóval a választások után. Azaz abban az évben kétszer is új csúcs-telitalálat született az Ötöslottón.

Itt jön be a szerencsefaktor

A képlet világos: a szabályok és a rendszer úgy vannak kialakítva, hogy szinte lehetetlen hatalmas nyereményt bezsebelni. Ugyanakkor az óriási, életre szóló jackpot folyamatosan ott lebeg a játékosok előtt, akik nem akarják kihagyni a lehetőséget.

A Szerencsejáték Zrt. sem titkolja: az esély az Ötöslottó főnyereményének eltalálására rendkívül alacsony. Számokban kifejezve ez csupán 1:43 949 268 - ennyi az esélye, hogy valaki mind az öt számot eltalálja és elvigye a jackpotot. Igazi szerencse kell hozzá, amit csak keveseknek ad az élet. Mégis, minden játékosnak ugyanannyi esélye van szombat esténként a sorsoláson.

Lehet csalni az Ötöslottón, Hatoslottón?

A hazai számsorsjátékok tisztaságát és megbízhatóságát független szakértők által ellenőrzött sorsolási eszközök, valamint szigorú biztonsági intézkedések garantálják. Mindez a játékosok bizalmának megőrzését és a csalás kizárását szolgálja.

Időnként ugyan felmerülnek összeesküvés-elméletek a lottósorsolások kapcsán: egyesek szerint hosszú évek óta előfordulnak manipulációk, mások szerint a számítógépes rendszer bevezetése óta gyakoribbak. Az ilyen spekulációk azonban végtelen számban terjedhetnek.

A valóság ezzel szemben megbízható: a sorsolóeszközök megfelelnek a nemzetközi és magyar szabványoknak, és független külső szervezetek – például a Szerencsejáték Zrt., a SZEF, közjegyzők és az MKEH Metrológiai Hatóság – rendszeresen ellenőrzik és hitelesítik őket. Minden eszköz engedélyezett és kétévente újrahitelesített, figyelembe véve fizikai tulajdonságaikat, mint az átmérő, szín és anyag.

Túl sokan tudnák... Nem lehet minden csalásról szóló elméletet részletesen cáfolni, ezért az Ötöslottó körüli összeesküvés‑sztorik időről időre újra felbukkannak, különösen akkor, amikor hatalmas nyereményekről van szó.



Az biztos, hogy a sorsolás lebonyolítása rendkívül összetett folyamat, amelyben rengeteg ember vesz részt. Egy esetleges csalásban mindenkinek közre kellene működnie: a közjegyzőknek, a Sorsolási Bizottság tagjainak, a kormányhivatal és a felügyelet munkatársainak is.



Ha valóban létezne rendszerszintű manipuláció, túl sok embernek kellene tudnia róla ahhoz, hogy évekig, évtizedekig titokban maradhasson - és mindig lenne valaki, aki hibázna vagy kiszivárogtatná... De érdemes abba is belegondolni, hogy egy ekkora "hálózat" száját befogni vélhetően sokkal többe kerülne, mint a nap végén "elcsalt" nyeremény.

A golyók és sorsolási eszközök védelme szigorú: leplombált tárolás, kizárólag közjegyző jelenlétében történő használat, valamint a sorsolás utáni újrazárás biztosítja, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá. A NAV SZEF folyamatosan ellenőrzi az eszközök kezelését és használatát.

A fogadási adatok sem manipulálhatók: online zárt rendszerben tárolják őket, független szerv időbélyegzi, és minden adathoz készül másolat, amelyet a sorsolás előtt a Szerencsejáték Felügyeletnek küldenek. Minden sorsolást nyilvánosság előtt tartanak - élőben közvetíti a tévé -, lehetővé téve bárki számára az előkészületek és a sorsolás megfigyelését.

Manipuláció nélkül is óriási üzlet

Gazdasági szempontból sem éri meg a csalás: a játékosok bizalma kulcsfontosságú a Szerencsejáték Zrt. sikeréhez, és az adózott játékbevétel mértéke is jelzi, hogy nincs szükség manipulációra. Egy átlagos játékhét során több millió játékot adnak fel, ami jelentős, teljesen transzparens bevételt jelent a társaság számára.

A legfrissebb adatok szerint a Szerencsejáték Zrt. 2024-ben kiemelkedő pénzügyi eredményeket ért el. A teljes árbevétel, vagyis a játékosoktól származó bevétel meghaladta az 1 235 milliárd forintot, ami jelentős, 26 százalék körüli növekedést jelent az előző évhez képest. A nyereményekkel csökkentett tiszta játékbevétel szintén emelkedett, mintegy 12 százalékkal, ami a társaság tényleges bevételét mutatja.

A profit, vagyis az adózott eredmény 2024-ben 50,3 milliárd forint volt, az EBITDA pedig 57,6 milliárd forintot ért el. A játékosok részére kifizetett nyeremények összege meghaladta a 929 milliárd forintot, míg a társaság a központi költségvetésbe közel 178 milliárd forintot fizetett adók, járulékok és osztalék formájában. Ezek az adatok jól mutatják, hogy a Szerencsejáték Zrt. számára a működés teljesen nyereséges, és a játékosok bizalmára épülő üzleti modell stabilan működik.

Címlapkép: Szerencsejáték Zrt.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon