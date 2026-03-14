Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 14.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. március 14., szombat.

Névnap

Matild

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 393.44 Ft

CHF: 435.45 Ft

GBP: 455.81 Ft

USD: 344.62 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. március 13.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 11. héten emelkedő számsorrendben a következők:

7, 23, 37, 44, 47



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 2 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 1 db

4+1 találat: 33 db

4-es találat: 101 db

3+2 találat: 51 db

3+1 találat: 1084 db

2+2 találat: 667 db

3-as találat: 2709 db

1+2 találat: 3219 db

2+1 találat: 12984 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 35510 Ft

MOL: 3846 Ft

RICHTER: 11880 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.03.15: Az ország keleti felén, kétharmadán derült lesz az égbolt, de nyugatabbra is többnyire csak kevés fátyol- és gomolyfelhő fordulhat elő. A nyugati határnál elvétve nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban jellemzően 0, +6 fokra van kilátás, a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken számíthatunk ennél enyhébb időre. A keleti, északkeleti harmadban viszont nagy területen várható gyenge fagy. Délutánra 15, 20 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.03.16: Nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, keleten, délkeleten viszont még mindig kevesebb lehet a felhő, naposabb maradhat az idő. Az ország északnyugati felén nő az eső, zápor kialakulási esélye, zivatar sem kizárt. A délnyugati, déli szél északnyugatira, nyugatira fordul, és hazánk északnyugati felén megélénkül, néhol meg is erősödhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1, +5 fok között alakul, a felhős nyugati, északnyugati tájakon ennél magasabb, míg az északi, északkeleti fagyzugokban néhány fokkal alacsonyabb értékek is valószínűek. A csúcsérték 10, 18 fok között alakul, nyugaton, északnyugaton valószínű a hűvösebb idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.03.14)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba!