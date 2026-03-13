Megjött a friss felmérés: elképesztő a szakadék a magyarok között, ebben az országrészben a legjobb élni 2026-ban

Mennyire elégedettek a magyarok az életükkel 2025-ben? A Pénzcentrum saját, több mint 15 ezer válasz alapján készült felmérése azt vizsgálta, hogyan értékelik az emberek az életük különböző területeit: az anyagi helyzettől az egészségi állapotig. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjának eredményeiből kirajzolódik, hogy az elégedettség szorosan összefügg a gazdasági lehetőségekkel, a lakóhellyel és az életkorral.

Az anyagi helyzet megítélése enyhén javult az elmúlt évben. A válaszadók 10-es skálán átlagosan 5,6-ra értékelték pénzügyi helyzetüket, ami kis emelkedés a korábbi 5,5-ös értékhez képest. A CHART by Pénzcentrum új epizódja szerint a területi különbségek azonban markánsak: a legelégedettebbek Budapest, Győr-Moson-Sopron, Pest és Veszprém vármegyében élnek. Tény, hogy ezekben a térségekben magasabbak a bérek, több a munkahely és erősebb a gazdasági teljesítmény.

A rangsor másik végén jellemzően a keleti és dél-alföldi megyék találhatók. Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Heves, Nógrád és Zala vármegyében alacsonyabb az anyagi elégedettség, ami részben a gyengébb gazdasági szerkezetből és a korlátozottabb foglalkoztatási lehetőségekből fakadhat.

Felmérésünk az egészségi állapottal kapcsolatos elégedettséget is vizsgálta. A válaszadók átlagosan 5,9-re értékelték saját egészségüket a 10-es skálán, ami kissé rosszabb, mint egy évvel korábban. A CHART by Pénzcentrum adatai szerint korcsoportok között itt is jelentős eltérés látszik, hiszen a fiatalok a legelégedettebbek, míg az idősebb korosztályok egyre kritikusabban értékelik saját egészségi állapotukat.

Területi bontásban az egészségi állapottal kapcsolatos elégedettség is hasonló mintázatot mutat, mint az anyagi helyzet: a főváros és a nyugat-magyarországi térségek állnak az élen, míg több keleti vármegye alacsonyabb értékeket mutat. Ebben szerepet játszhat az egészségügyi infrastruktúra, a jövedelmi különbségek, valamint az egészséges életmód feltételeihez való hozzáférés.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

