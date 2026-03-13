2026. március 13. péntek Krisztián, Ajtony
Peking, Kína - 2023. július 21.: A pekingi Apple Wangfujing Store elülső nézete. Az Apple Inc. egy amerikai multinacionális technológiai vállalat, amelynek székhelye a kaliforniai Cupertinóban található.
Vásárlás

Kiderült, ez a 10 cég uralja jelenleg a világot: brutális fordulat jön a globális gazdaságban?

Nagy Béla Ádám
2026. március 13. 16:01

A világ legnagyobb márkái tovább növelték értéküket, miközben a rangsort változatlanul a technológiai vállalatok uralják. A Brand Finance adatait feldolgozó Visual Capitalist friss rangsora szerint 2026-ban is az Apple vezeti a globális listát, több mint 600 milliárd dolláros márkaértékkel. A dobogón a Microsoft és a Google követi, mögöttük pedig olyan digitális óriások sorakoznak, mint az Amazon, az Nvidia vagy a Facebook. Az adatok jól mutatják, hogy a mesterséges intelligenciához, a felhőszolgáltatásokhoz és az online platformokhoz kapcsolódó vállalatok ma sokkal gyorsabban képesek növelni márkájuk értékét, mint a hagyományos iparágak szereplői. A lista földrajzi megoszlása is beszédes: az első tíz márkából hat amerikai, miközben Kína és Dél-Korea is egyre erősebben jelenik meg a globális márkaversenyben.

A világ legnagyobb márkáinak értéke tovább nő, és a rangsort továbbra is a technológiai cégek uralják. A Visual Capitalist összesítése szerint a globális márkapiac élén ismét az Apple áll, miközben a lista első helyeit szinte teljesen amerikai technológiai vállalatok foglalják el.

A rangsor azt mutatja, hogy a digitális szolgáltatások, az online kereskedelem és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiák jelentik ma a legerősebb márkaértéket a világgazdaságban.

Ezek a világ legértékesebb márkái

A lista élén az Apple áll, amelynek márkaértéke 574,5 milliárd dollár. A második helyen a Microsoft, a harmadikon a Google szerepel. Őket az Amazon és a Walmart követi. A top 10-ből hat amerikai vállalat, két kínai és egy dél-koreai szerepel a listán.

A legértékesebb globális márkák:

  • Apple – 574,5 milliárd dollár
  • Microsoft – 461,1 milliárd dollár
  • Google – 413,0 milliárd dollár
  • Amazon – 356,4 milliárd dollár
  • Walmart – 137,2 milliárd dollár
  • Samsung – 110,6 milliárd dollár
  • TikTok / Douyin – 105,8 milliárd dollár
  • Facebook – 91,5 milliárd dollár
  • Nvidia – 87,9 milliárd dollár
  • State Grid (Kína) – 85,6 milliárd dollár

A technológiai cégek dominálnak

A rangsor egyik legfontosabb tanulsága, hogy a világ legértékesebb márkái szinte kivétel nélkül a technológiai és digitális gazdasághoz kapcsolódnak. A Microsoft, a Google, az Amazon és az Apple mellett az Nvidia is gyorsan növeli márkaértékét, amit a mesterséges intelligencia iránti globális kereslet hajt.

A múlt héten számoltunk be arról, hogy a lista első helyén álló Apple-nél megérkezett a legújabb belépőszintű okostelefonja, az iPhone 17e. A készülék a tavalyi árazást megtartva immár 256 GB-os alaptárhelyet és MagSafe-támogatást kínál. A 2026-os modell megkapta a csúcsszériás A19-es processzort, a külső dizájn és a kijelzőbe nyúló szenzorsziget azonban nem változott.

Az Apple szakított a korábbi évek gyakorlatával, és a jelek szerint az olcsóbb mobiljait is éves frissítési ciklusra állította át. A tavaly bevezetett új névadási séma folytatódik: a 16e után befutott az iPhone 17e, amely igyekszik orvosolni az előd legfájóbb hiányosságait

A Brand Finance szerint az Apple első helyen annak köszönhető, hogy az egyik kulcs a prémium márkapozicionálás. A vállalat hosszú ideje képes magas áron értékesíteni termékeit, miközben a fogyasztók továbbra is hajlandók fizetni a márkáért. Ez erős márkaértéket és magas profitmarzsot eredményez.

A siker másik alapja az ökoszisztéma. Az iPhone, a Mac, az iPad, az Apple Watch és a szolgáltatások, például az App Store vagy az iCloud egymáshoz kapcsolódnak. Ez növeli a felhasználók lojalitását, mert a termékek együtt működnek a legjobban. Fontos tényező a márkaidentitás is. Az Apple az innovációt, a design-központú fejlesztést és az egyszerű felhasználói élményt helyezi előtérbe. Emellett a környezeti célok is erősítik a márkát, például a karbonsemleges termelésre és ellátási láncra vonatkozó vállalások.

A második helyen a Microsoft áll, ahol éppen egy új generációs konzolon dolgoznak. Az új készülékről Asha Sharma, a Microsoft játéküzletágának új vezérigazgatója beszélt. A projektet az "Xbox visszatérése" iránti elkötelezettség jegyében jelentette be. A Helix a korábbi Xbox-konzolokhoz képest jelentős fordulatot hoz. Hibrid gépként ugyanis PC-játékok futtatására is alkalmas lesz, amire az iparágban már régóta számítottak. A teljesítményt illetően a cég azt ígéri, hogy az új eszköz kategóriája éllovasa lesz. A hardveres specifikációkról, a dizájnról és az árazásról azonban egyelőre semmit nem árultak el.

A harmadik helyen a Google található. A vállalat a minap bejelentette, hogy befejezte a felhőbiztonsági cég, a Wiz felvásárlását. A cég a Google Cloud részévé válik, miközben saját márkanévvel működik tovább. A Wiz olyan platformot fejleszt, amely több felhőkörnyezet biztonságát képes ellenőrizni és kezelni. A tranzakciót még 2025-ben jelentették be, most zárult le hivatalosan. A lépés stratégiai jelentőségű, mert a felhőpiacon az Amazon és a Microsoft dominál, ezért a Google a biztonsági szolgáltatások erősítésével próbál versenyelőnyt szerezni.

Az Egyesült Államok tarol

Visszatérve a listára, az adatokból látszik, hogy a digitális platformok és az online szolgáltatások ma már globális felhasználói bázissal működnek, ezért sokkal gyorsabban képesek növelni márkaértéküket, mint a hagyományos iparágak szereplői. A listán egyre több ázsiai vállalat jelenik meg. A TikTok mögött álló kínai platform például már a hetedik legértékesebb márka a világon. A Samsung pedig továbbra is az egyik legerősebb globális elektronikai márka.

Kína a globális márkarangsorban a második legerősebb ország az Egyesült Államok mögött, és egyre több vállalata kerül be a legnagyobb márkák közé.
