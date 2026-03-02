Világszerte óriási a káosz: 20 ezren ragadtak az Emírségekben, nem tudni mi lesz velük

Izrael és az Egyesült Államok iráni katonai csapásai, valamint Teherán válaszlépései nyomán több közel-keleti ország légtérzárat rendelt el, ami súlyos fennakadásokat okozott a globális légi közlekedésben. A dubaji, az abu-dzabi és a dohai repülőterek is felfüggesztették működésüket, emiatt tízezrek rekedtek a térségben.

A világ legforgalmasabb nemzetközi légikikötőjének számító dubaji nemzetközi repülőtéren több mint 600 induló járatot töröltek. Az Emirates, a világ legnagyobb nemzetközi légitársasága helyi idő szerint kedden 15 óráig teljesen felfüggesztette működését, és csütörtökig várható fennakadásokra figyelmeztetett. Az Etihad Airways hétfő 14 óráig hosszabbította meg a járattörléseket, míg a Qatar Airways a katari légtérzár miatt kényszerült járatai szüneteltetésére.

India különösen megszenvedi a válságot: az Air India és az IndiGo bejelentette, hogy nem indítanak járatokat a Közel-Keletre. Március 2-án összesen 350, a térségbe tartó indiai járatot töröltek. Az intézkedés tizenöt indiai repülőteret érintett, köztük Delhit, Kalkuttát, Csennait és a keralai légikikötőket. Az Air India egyes európai járatait is felfüggesztette, az IndiGo pedig keddig meghosszabbította a korlátozást. Az Akasa Air szintén közölte, hogy március 3-án sem közlekednek Abu-Dzabiba, Dohába, Dzsiddába, Kuvaitba és Rijádba tartó gépei. A légitársaság március 7-ig teljes visszatérítést vagy díjmentes átfoglalást ajánlott fel utasainak.

A FlightAware adatai szerint hétfő reggel, indiai idő szerint az Emirates és a Qatar Airways egyaránt több mint 400 járatot törölt. A Singapore Airlines egyes járatait március 7-ig, míg a Cathay Pacific a közel-keleti útvonalait március 5-ig szünetelteti. Az érintett légitársaságok listája rendkívül hosszú: a British Airwaystől kezdve a Lufthansán és a Turkish Airlineson át egészen a KLM-ig szinte minden jelentős nemzetközi szereplő kénytelen volt módosítani a menetrendjén.

Az Egyesült Arab Emírségek polgári repülési hatósága közölte, hogy több mint 20 ezer érintett utasnak nyújtottak segítséget. A régió a globális légi közlekedés egyik legfontosabb csomópontja, ahonnan egyetlen átszállással a bolygó szinte bármely pontja elérhető, így

a kiesése világszerte érezteti hatását.

A lezárt légikikötők sorában a dubaji és az abu-dzabi nemzetközi repülőtér mellett a londoni Heathrow, a bostoni Logan, a londoni Gatwick, a dohai Hamad, valamint az erbíli repülőtér is szerepel.

A delhi Indira Gandhi repülőtér közleményben kérte az utasokat, hogy a nyugat felé tartó nemzetközi járatok esetében indulás előtt egyeztessenek légitársaságukkal, és szükség esetén fontolják meg az alternatív útvonalakat. Kalkuttából hétfőn legalább 20 nemzetközi járatot töröltek, a keralai Kocsiból mintegy 45-öt, a tiruvanantapurami repülőtérről pedig három nap alatt összesen 65 gép maradt a földön. Emellett 47, Szaúd-Arábiában tartózkodó indiai umra-zarándok is a térségben rekedt.