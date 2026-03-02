Az európai gázár alig két nap alatt megduplázódott a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a katari LNG-termelés kiesése miatt.
Világszerte óriási a káosz: 20 ezren ragadtak az Emírségekben, nem tudni mi lesz velük
Izrael és az Egyesült Államok iráni katonai csapásai, valamint Teherán válaszlépései nyomán több közel-keleti ország légtérzárat rendelt el, ami súlyos fennakadásokat okozott a globális légi közlekedésben. A dubaji, az abu-dzabi és a dohai repülőterek is felfüggesztették működésüket, emiatt tízezrek rekedtek a térségben.
A világ legforgalmasabb nemzetközi légikikötőjének számító dubaji nemzetközi repülőtéren több mint 600 induló járatot töröltek. Az Emirates, a világ legnagyobb nemzetközi légitársasága helyi idő szerint kedden 15 óráig teljesen felfüggesztette működését, és csütörtökig várható fennakadásokra figyelmeztetett. Az Etihad Airways hétfő 14 óráig hosszabbította meg a járattörléseket, míg a Qatar Airways a katari légtérzár miatt kényszerült járatai szüneteltetésére.
India különösen megszenvedi a válságot: az Air India és az IndiGo bejelentette, hogy nem indítanak járatokat a Közel-Keletre. Március 2-án összesen 350, a térségbe tartó indiai járatot töröltek. Az intézkedés tizenöt indiai repülőteret érintett, köztük Delhit, Kalkuttát, Csennait és a keralai légikikötőket. Az Air India egyes európai járatait is felfüggesztette, az IndiGo pedig keddig meghosszabbította a korlátozást. Az Akasa Air szintén közölte, hogy március 3-án sem közlekednek Abu-Dzabiba, Dohába, Dzsiddába, Kuvaitba és Rijádba tartó gépei. A légitársaság március 7-ig teljes visszatérítést vagy díjmentes átfoglalást ajánlott fel utasainak.
A FlightAware adatai szerint hétfő reggel, indiai idő szerint az Emirates és a Qatar Airways egyaránt több mint 400 járatot törölt. A Singapore Airlines egyes járatait március 7-ig, míg a Cathay Pacific a közel-keleti útvonalait március 5-ig szünetelteti. Az érintett légitársaságok listája rendkívül hosszú: a British Airwaystől kezdve a Lufthansán és a Turkish Airlineson át egészen a KLM-ig szinte minden jelentős nemzetközi szereplő kénytelen volt módosítani a menetrendjén.
Az Egyesült Arab Emírségek polgári repülési hatósága közölte, hogy több mint 20 ezer érintett utasnak nyújtottak segítséget. A régió a globális légi közlekedés egyik legfontosabb csomópontja, ahonnan egyetlen átszállással a bolygó szinte bármely pontja elérhető, így
a kiesése világszerte érezteti hatását.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A lezárt légikikötők sorában a dubaji és az abu-dzabi nemzetközi repülőtér mellett a londoni Heathrow, a bostoni Logan, a londoni Gatwick, a dohai Hamad, valamint az erbíli repülőtér is szerepel.
A delhi Indira Gandhi repülőtér közleményben kérte az utasokat, hogy a nyugat felé tartó nemzetközi járatok esetében indulás előtt egyeztessenek légitársaságukkal, és szükség esetén fontolják meg az alternatív útvonalakat. Kalkuttából hétfőn legalább 20 nemzetközi járatot töröltek, a keralai Kocsiból mintegy 45-öt, a tiruvanantapurami repülőtérről pedig három nap alatt összesen 65 gép maradt a földön. Emellett 47, Szaúd-Arábiában tartózkodó indiai umra-zarándok is a térségben rekedt.
A Pénzcentrum 2026. március 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Elvetették azt a tervet, hogy április 1-jétől belépőjegyet kelljen váltani az esztergomi bazilika templomterébe.
Az Ománba közlekedő charter járatok üzemeltetésének felfüggesztése mellett döntött az IBUSZ.
A közel-keleti háború miatt kialakult légiközlekedési káosz az európai turisztikai szektort is megrázta:
A Wizz Air mentesítő járatokat indít azon utasai számára, akik a közel-keleti térségbe, vagy a térségből utaztak volna
A Katarban rekedt magyar csoport továbbra sem tud hazautazni, de egy friss beszámoló szerint a katari állam példásan gondoskodik róluk.
Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból kilencven fős kapacitással.
A Pénzcentrum 2026. március 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A légterek többsége továbbra is zárva maradt, de az Egyesült Arab Emírségek repülőterein már megindult a korlátozott forgalom,
A Közel-Keleten kialakult helyzet miatt részlegesen újraindulhat a légiforgalom az Egyesült Arab Emírségekben.
Az Egyesült Arab Emírségek légterének részleges megnyitását követően hétfőn újraindult a légi közlekedés. Abu-Dzabiból.
Az Egyesült Arab Emírségek a légteret érintő bizonytalanság ellenére megkezdte a kereskedelmi járatok újraindításának előkészítését.
A hazaszállítás megszervezése alapvetően az utazási irodák feladata, miközben a Konzuli Szolgálatnál történő regisztráció minden utas számára kiemelten fontos.
A biztonsági szolgálatok röviddel 12:45 után adták ki az utasítást, amelynek értelmében minden utasnak és dolgozónak el kellett hagynia a terminál épületét.
A közel-keleti konfliktus miatt elrendelt légterezárások már a budapesti repülőteret is érintik.
Már szállt volna fel a repülőjük, amikor jött a riadó: 33 magyar rekedt a rakétatámadások közepén Katarban
A Közel-Kelet légterének lezárása miatt Katarban rekedt egy 33 fős magyar csoport.
Szijjártó Péter szerint a közel-keleti helyzet gyors ütemben romlik, miközben több mint ötezer magyar tartózkodik a térségben.
Hétfőn is zárva maradt az Egyesült Arab Emírségek légitere, ami az ország összes jelentős repülőterének működését megbénította.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.