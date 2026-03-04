Szijjártó Péter a Közel-Keleten rekedt magyarokról: "sajnos elég durva a helyzet"

A közel-keleti légterek zárva tartása továbbra is megnehezíti több ezer magyar hazatérését, miközben a kormány repatriáló járatokkal próbálja hazahozni az Izraelben, Jordániában és Egyiptomban rekedt utasokat – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebookos videójában, miután kedd este telefonon egyeztetett emírségekbeli és jordániai kollégájával

A miniszter tájékoztatása szerint Irán folyamatosan csapásokat mér több arab országra drónokkal, ballisztikus és cirkálórakétákkal, ezért a térség légterei zömmel továbbra is zárva vannak. Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere arról számolt be Szijjártó Péternek, hogy a repülőtereiket ért támadások miatt csak lassan, óvatosan és korlátozottan tudják újranyitni légterüket, illetve fokozatosan újraindítani a repülőterek működését.

"Dubajban és Abu-Dzabiban jelenleg több mint négyezer magyar tartózkodik." - magyarázta Szijjártó Péter. Az emírségekbeli fél biztosította a magyar minisztert, hogy mindent megtesznek a kint rekedt magyarok biztonsága érdekében.

Szijjártó Péter elmondta, hogy jordániai hivatali partnerével, Ajmán Szafádival is egyeztetett, mivel az elmúlt napokban sok magyart segítettek átjutni Izraelből Jordániába a szárazföldi határátkelőkön keresztül. Az ő hazahozatalukra szerdán és csütörtökön egy-egy repatriáló járatot indítanak Ammánból, ehhez a jordán hatóságok minden szükséges segítséget megadnak.

Akiknek Izraelből Egyiptomba sikerült átkelniük, őket pénteken hozzák haza egy, a Sarm es-Sejkből induló repatriáló járattal. Ezt követően a Wizz Air megnövelt számú menetrend szerinti járatával is lehet majd utazni.

A miniszter hangsúlyozta, hogy folyamatosan tartja a kapcsolatot arab kollégáival, és amint lehetőség nyílik a légterek ismételt használatára, minden rendelkezésre álló eszközzel segítik a még külföldön tartózkodó magyarok mielőbbi hazajuttatását.

Címlapfotó: Soós Lajos, MTI/MTVA