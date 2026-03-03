2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
Továbbra is Dohában van a kintrekedt a magyar csoport: Katar példásan gondoskodik rólunk
Utazás

Továbbra is Dohában van a kintrekedt a magyar csoport: Katar példásan gondoskodik rólunk

Pénzcentrum
2026. március 3. 10:29

A Katarban rekedt magyar csoport továbbra sem tud hazautazni, de egy friss beszámoló szerint a katari állam példás gondoskodással biztosítja számukra a szállást, az ellátást és a biztonságot: a hotel dolgozói mindenben segítik őket, de a Qatar Airways újabb tájékoztatásig a helyben maradást kéri.

A Közel-Kelet légterének lezárása miatt Dohában ragadt 33 fős magyar csoport helyzete továbbra sem változott – erről számolt be friss bejegyzésében Veres Nóra, a Haris Travel munkatársa, aki maga is a csoporttal tartózkodik Katarban. A Qatar Airways keddi reggeli tájékoztatása szerint egyelőre nem indulhatnak el, így a magyar utasok továbbra is a dohai Radisson Blu Hotelben várják, hogy újra megnyíljon a légterük.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Veres Nóra hangsúlyozta: bár a helyzetük egyértelműen vis maior, nem lehet szó nélkül elmenni amellett, milyen felelősséggel és gondoskodással bánik velük a katari állam. A szállás és a teljes ellátás költségeit továbbra is állják, és a hotel minden dolgozója „végtelen kedvességgel és türelemmel” fordul hozzájuk. Mint írja, mindent megtesznek azért, hogy a csoport biztonságban és kényelemben érezze magát ebben a feszült helyzetben.

A magyar utasok továbbra is csak indokolt esetben hagyhatják el a szállodát, miközben a háttérben folyamatosak a légvédelmi műveletek. A csoport tagjai hallják a robbanásokat, telefonjukra pedig minden egyes légvédelmi esemény előtt riasztás érkezik. A hotelnek nincs óvóhelye, így a lobby számít a legbiztonságosabb pontnak, de Veres Nóra szerint közvetlen életveszélyt nem érzékelnek.

A Qatar Airways minden nap reggel 9 órára ígér friss tájékoztatást, ám ma is csak annyit közöltek: a helyzet változatlan, újabb információ holnap várható. A csoport így továbbra is a szállodában várja, mikor nyílik meg újra a katari légtér, és mikor indulhatnak haza Budapestre.

Katart bombázták az éjjel nagy erőkkel az irániak: működött a légvédelem
EZ IS ÉRDEKELHET
Katart bombázták az éjjel nagy erőkkel az irániak: működött a légvédelem
Friss katari jelentések szerint az éjszaka során Irán nagyszabású támadást indított a monarchia ellen,

A Portfolio beszámolója szerint Katar továbbra sem indítja újra a légitársaságát, egyelőre a földön maradnak az ország légitársaságának a gépei:

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Qatar Airways akkor indítja újra a járatokat, amint a Katari Polgári Légiközlekedési Hatóság bejelenti a katari légtér biztonságos újranyitását

- közölték.
Címlapkép: Getty Images
