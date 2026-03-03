Ausztria folytatja a GYSEV Zrt.-nél végrehajtott, egyoldalú magyar tőkeemelés miatt indított perét, a tárgyalási szünet alatt sem sikerült peren kívüli megállapodást kötni.
Továbbra is Dohában van a kintrekedt a magyar csoport: Katar példásan gondoskodik rólunk
A Katarban rekedt magyar csoport továbbra sem tud hazautazni, de egy friss beszámoló szerint a katari állam példás gondoskodással biztosítja számukra a szállást, az ellátást és a biztonságot: a hotel dolgozói mindenben segítik őket, de a Qatar Airways újabb tájékoztatásig a helyben maradást kéri.
A Közel-Kelet légterének lezárása miatt Dohában ragadt 33 fős magyar csoport helyzete továbbra sem változott – erről számolt be friss bejegyzésében Veres Nóra, a Haris Travel munkatársa, aki maga is a csoporttal tartózkodik Katarban. A Qatar Airways keddi reggeli tájékoztatása szerint egyelőre nem indulhatnak el, így a magyar utasok továbbra is a dohai Radisson Blu Hotelben várják, hogy újra megnyíljon a légterük.
Veres Nóra hangsúlyozta: bár a helyzetük egyértelműen vis maior, nem lehet szó nélkül elmenni amellett, milyen felelősséggel és gondoskodással bánik velük a katari állam. A szállás és a teljes ellátás költségeit továbbra is állják, és a hotel minden dolgozója „végtelen kedvességgel és türelemmel” fordul hozzájuk. Mint írja, mindent megtesznek azért, hogy a csoport biztonságban és kényelemben érezze magát ebben a feszült helyzetben.
A magyar utasok továbbra is csak indokolt esetben hagyhatják el a szállodát, miközben a háttérben folyamatosak a légvédelmi műveletek. A csoport tagjai hallják a robbanásokat, telefonjukra pedig minden egyes légvédelmi esemény előtt riasztás érkezik. A hotelnek nincs óvóhelye, így a lobby számít a legbiztonságosabb pontnak, de Veres Nóra szerint közvetlen életveszélyt nem érzékelnek.
A Qatar Airways minden nap reggel 9 órára ígér friss tájékoztatást, ám ma is csak annyit közöltek: a helyzet változatlan, újabb információ holnap várható. A csoport így továbbra is a szállodában várja, mikor nyílik meg újra a katari légtér, és mikor indulhatnak haza Budapestre.
A Portfolio beszámolója szerint Katar továbbra sem indítja újra a légitársaságát, egyelőre a földön maradnak az ország légitársaságának a gépei:
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Qatar Airways akkor indítja újra a járatokat, amint a Katari Polgári Légiközlekedési Hatóság bejelenti a katari légtér biztonságos újranyitását
- közölték.
A Pénzcentrum 2026. március 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A lépés nem előzmény nélküli: a kormány korábban már egész Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére általános drónrepülési tilalmat rendelt el.
Budapesti közlekedők, figyelem! Fontos felújítások kezdődnek a fővárosban - rengeteg forgalmas járatnál módosítások jönnek
A téli hideg, csapadékos időjárás erőteljes kátyúsodást okozott Budapest útjain.
A tavalyi, több ezer kamiont megmozgató budapesti demonstráció után ismét kritikus ponthoz érkezhet a hazai fuvarozói ágazat.
A Pénzcentrum 2026. március 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A légmozgás többnyire gyenge marad, élénkebb vagy erősebb széllökések főként a záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak elő.
Elvetették azt a tervet, hogy április 1-jétől belépőjegyet kelljen váltani az esztergomi bazilika templomterébe.
Az Ománba közlekedő charter járatok üzemeltetésének felfüggesztése mellett döntött az IBUSZ.
A közel-keleti háború miatt kialakult légiközlekedési káosz az európai turisztikai szektort is megrázta:
A Wizz Air mentesítő járatokat indít azon utasai számára, akik a közel-keleti térségbe, vagy a térségből utaztak volna
Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból kilencven fős kapacitással.
A Pénzcentrum 2026. március 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A légterek többsége továbbra is zárva maradt, de az Egyesült Arab Emírségek repülőterein már megindult a korlátozott forgalom,
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.