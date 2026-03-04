2026. március 4. szerda Kázmér
Budapest, Magyarország - 2023. április 22.: A BKK kék buszának képe Budapesten.
Utazás

Budapesti közlekedők, figyelem! Fontos felújítások kezdődnek a fővárosban - rengeteg forgalmas járatnál módosítások jönnek

Pénzcentrum
2026. március 4. 12:04

A Budapest Közút 2026. március 5-e estétől kezdődően nagyfelületű aszfaltozást végez a XIV. kerületi Thököly úton a Hungária körút – Mexikói út közötti szakaszon. A munkálatok két ütemben fognak zajlani: az első fázisban március 5-e és 8-a között lesz munkavégzés, és a Mexikói út irányába lesz forgalomkorlátozás. A második ütem várhatóan március 20-tól március 22-ig fog tartani, ekkor a Hungária körút felé lesz korlátozva a forgalom. A munkálatok ideje alatt a Keleti pályaudvar irányú Zugló vasútállomás buszmegállót áthelyezik a Hungária körút utáni Zugló vasútállomás (Hermina út) megállóba.

A téli hideg, csapadékos időjárás erőteljes kátyúsodást okozott Budapest útjain. Az idő enyhülésével lehetőség nyílt a burkolathibák nagyobb felületen történő, meleg aszfaltos javítására. 
 
A XVIII. Kerületi Lőrinci úti nagyobb felületű burkolatjavítást követően egy kiemelten fontos közlekedési csomópontnál, a Thököly út Hungária körúti kereszteződésénél javítjuk a burkolatot mindkét forgalmi irányban 3430 négyzetméteren, érintve a Zugló vasútállomás buszmegállót.
A marást követően egy réteg aszfalt kopóréteg terítésére kerül sor, majd a felület minőségétől függően lokális pályaszerkezet-csere is lehetséges. A területen lévő szerelvényeket szintbe helyezik. Az új burkolatra új burkolati jelek kerülnek felfestésre.
 
A március 5-e és 8-a között zajló munkálatok során a Hungária körúttól a Mexikói út irányába sávlezárások lesznek. A forgalom haladása sávelhúzással lesz biztosítva. A munkák előrehaladásától függően időszakosan a Francia út felől nem lehet majd kihajtani a Thököly útra, valamint tilos lesz a balra kanyarodás a Thököly útról városközpont felől jövet a Mexikói útra, a BKK járatai kivételével. A Thököly útról a városközpont felől jövet a Róna utcánál jobbra fordulással majd visszafordulással a Róna utcán át lehet balra kanyarodni. A Mexikói út Thököly úti torkolata mellett felhagyott villamospályán tilos lesz a megállás.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az építkezés második üteme tervezetten március 20-tól március 22-ig tart. Ezalatt a Mexikói út felől a Hungária körút felé a forgalom sávelhúzás mellett haladhat. Ekkor a Thököly útról nem lehet majd a Mexikói útra kanyarodni, kivéve a BKK-buszokat.
 
A kivitelezés teljes ideje alatt a Keleti pályaudvar irányú Zugló vasútállomás megálló áthelyezésre kerül a Hungária körút utáni Zugló vasútállomás (Hermina út) megállóba. Továbbá az éjszakai autóbuszok Bosnyák tér irányú megállóját áthelyezik a Hungária körút előtti szakaszra, a nappali buszok megállójába.
 
Az érintett buszjáratok: az 5, 7, 7E, 8E, 108E, 110, 112, 133E buszok és az éjszakai 907, 973, 979 számú járatok.

A közlekedési társaságnál megköszönték a tömegközlekedők türelmét az érintett munkálatok kapcsán.
Címlapkép: Getty Images
