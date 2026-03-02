A szövetség közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy halaszthatatlan utazás esetén érdemes ellenőrizni, szerepel-e a célország a "nem ajánlott úticélok" között.
Szijjártó Péter rendkívüli bejelentést tett: újraindulhat a forgalom a Közel-Kelet irányából
A Közel-Keleten kialakult helyzet miatt részlegesen újraindulhat a légiforgalom az Egyesült Arab Emírségekben: Szijjártó Péter bejelentette, hogy Abu-Dzabi után Dubaj repülőtere is megkezdi az utasszállító járatok indításának előkészítését. A hatóságok ugyanakkor arra kérik az utazókat, hogy csak akkor induljanak el a repülőtérre, ha légitársaságuk egyértelműen megerősítette a járatuk indulását.
Jó hír, hogy Abu Dhabi és Dubaj repülőterei részlegesen megnyitnak. Azt kérik, hogy csak a légitársaságokkal való egyeztetés és a tőlük kapott jelzés után induljanak ki az adott repülőtérre - hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy friss Facebook posztban.
Tudatta, hogy a Flyduabi húsz napon keresztül ingyenes átfoglalást biztosít, az Emirates pedig a korábban már foglalással rendelkezett utasoknak ad elsőbbséget. A légitársaságok folyamatosan közlik majd, hogy mely járataikat indítják útnak.
A hazaszállítás megszervezése alapvetően az utazási irodák feladata, miközben a Konzuli Szolgálatnál történő regisztráció minden utas számára kiemelten fontos.
A biztonsági szolgálatok röviddel 12:45 után adták ki az utasítást, amelynek értelmében minden utasnak és dolgozónak el kellett hagynia a terminál épületét.
A közel-keleti konfliktus miatt elrendelt légterezárások már a budapesti repülőteret is érintik.
Már szállt volna fel a repülőjük, amikor jött a riadó: 33 magyar rekedt a rakétatámadások közepén Katarban
A Közel-Kelet légterének lezárása miatt Katarban rekedt egy 33 fős magyar csoport.
Szijjártó Péter szerint a közel-keleti helyzet gyors ütemben romlik, miközben több mint ötezer magyar tartózkodik a térségben.
Hétfőn is zárva maradt az Egyesült Arab Emírségek légitere, ami az ország összes jelentős repülőterének működését megbénította.
A dubaji, az abu-dzabi és a dohai repülőterek is felfüggesztették működésüket, emiatt tízezrek rekedtek a térségben.
Az új szabályok az alkoholfogyasztást, az utasszállítást és a védőfelszerelést is érintik.
Február 25-től szigorodtak az Egyesült Királyságba való belépés feltételei.
Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) azt javasolta a légitársaságoknak, hogy a folyamatban lévő katonai műveletek miatt kerüljék az érintett légtereket.
