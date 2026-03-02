2026. március 2. hétfő Lujza
6 °C Budapest
Üzletember várakozik a repülőtér indulási területén
Utazás

Szijjártó Péter rendkívüli bejelentést tett: újraindulhat a forgalom a Közel-Kelet irányából

Pénzcentrum
2026. március 2. 19:06

A Közel-Keleten kialakult helyzet miatt részlegesen újraindulhat a légiforgalom az Egyesült Arab Emírségekben: Szijjártó Péter bejelentette, hogy Abu-Dzabi után Dubaj repülőtere is megkezdi az utasszállító járatok indításának előkészítését. A hatóságok ugyanakkor arra kérik az utazókat, hogy csak akkor induljanak el a repülőtérre, ha légitársaságuk egyértelműen megerősítette a járatuk indulását.

Jó hír, hogy Abu Dhabi és Dubaj repülőterei részlegesen megnyitnak. Azt kérik, hogy csak a légitársaságokkal való egyeztetés és a tőlük kapott jelzés után induljanak ki az adott repülőtérre - hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy friss Facebook posztban.

Tudatta, hogy a Flyduabi húsz napon keresztül ingyenes átfoglalást biztosít, az Emirates pedig a korábban már foglalással rendelkezett utasoknak ad elsőbbséget. A légitársaságok folyamatosan közlik majd, hogy mely járataikat indítják útnak.

Címlapkép: Getty Images
#utazás #repülés #légitársaság #repülőtér #szíjjártó péter #utasok #repülőjárat #külügyminiszter #Közel-Kelet #egyesült arab emírségek

