Megemelték a terrorfenyegetettségi szintet: már a Liszt Ferenc Repülőteret is érinti a háború
Utazás

Megemelték a terrorfenyegetettségi szintet: már a Liszt Ferenc Repülőteret is érinti a háború

Pénzcentrum
2026. március 2. 14:30

A közel-keleti konfliktus miatt elrendelt légterezárások már a budapesti repülőteret is érintik: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér arra figyelmezteti az utasokat, hogy indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak járatukról, miközben a kormány a fokozódó biztonsági kockázatok miatt egy szinttel emelte a terrorfenyegetettségi fokozatot. A reptéren megerősített rendőri jelenlét és szúrópróbaszerű ellenőrzések mellett ugyanakkor a forgalom zavartalanul működik.

A közel-keleti helyzet érinti a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről induló és az ide érkező járatokat. Azt javasolják az utasoknak, hogy indulás előtt minden esetben tájékozódjanak légitársaságuknál és a konzuli szolgálatoknál, valamint kövessék a járatinformációs felületeket - olvasható a Budapest Airport honlapján.

A közel-keleti konfliktusra tekintettel a magyar kormány egy fokozattal emelte a terrorfenyegetettségi szintet, és megelőző jelleggel megerősített biztonsági intézkedéseket vezetett be többek között a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén.

Ennek keretében fokozott rendőri jelenlét biztosított a repülőtér csarnokaiban, a bejáratoknál, valamint a repülőtérre vezető utakon. A schengeni övezeten belüli utasok vonatkozásában szúrópróbaszerű ellenőrzések végzésére lehet számítani.

A repülőtér működése folyamatos, az utasforgalom zavartalan. Kérik utasaikat, hogy kövessék a hatóságok, valamint a repülőtér hivatalos tájékoztatását.

