Az iráni Forradalmi Gárda azt állította hétfőn, hogy rakétákkal támadta Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő hivatalának épületét.
Megemelték a terrorfenyegetettségi szintet: már a Liszt Ferenc Repülőteret is érinti a háború
A közel-keleti konfliktus miatt elrendelt légterezárások már a budapesti repülőteret is érintik: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér arra figyelmezteti az utasokat, hogy indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak járatukról, miközben a kormány a fokozódó biztonsági kockázatok miatt egy szinttel emelte a terrorfenyegetettségi fokozatot. A reptéren megerősített rendőri jelenlét és szúrópróbaszerű ellenőrzések mellett ugyanakkor a forgalom zavartalanul működik.
A közel-keleti helyzet érinti a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről induló és az ide érkező járatokat. Azt javasolják az utasoknak, hogy indulás előtt minden esetben tájékozódjanak légitársaságuknál és a konzuli szolgálatoknál, valamint kövessék a járatinformációs felületeket - olvasható a Budapest Airport honlapján.
A közel-keleti konfliktusra tekintettel a magyar kormány egy fokozattal emelte a terrorfenyegetettségi szintet, és megelőző jelleggel megerősített biztonsági intézkedéseket vezetett be többek között a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén.
Ennek keretében fokozott rendőri jelenlét biztosított a repülőtér csarnokaiban, a bejáratoknál, valamint a repülőtérre vezető utakon. A schengeni övezeten belüli utasok vonatkozásában szúrópróbaszerű ellenőrzések végzésére lehet számítani.
A repülőtér működése folyamatos, az utasforgalom zavartalan. Kérik utasaikat, hogy kövessék a hatóságok, valamint a repülőtér hivatalos tájékoztatását.
Szijjártó Péter szerint a közel-keleti helyzet gyors ütemben romlik, miközben több mint ötezer magyar tartózkodik a térségben.
Hétfőn is zárva maradt az Egyesült Arab Emírségek légitere, ami az ország összes jelentős repülőterének működését megbénította.
A dubaji, az abu-dzabi és a dohai repülőterek is felfüggesztették működésüket, emiatt tízezrek rekedtek a térségben.
Az új szabályok az alkoholfogyasztást, az utasszállítást és a védőfelszerelést is érintik.
Február 25-től szigorodtak az Egyesült Királyságba való belépés feltételei.
Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) azt javasolta a légitársaságoknak, hogy a folyamatban lévő katonai műveletek miatt kerüljék az érintett légtereket.
