Itt a fordulat az időjárásban: kiadta a riasztást a meteorológiai szolgálat - erre kell készülni

Szerdán változóan felhős, de többnyire napos idő várható, a Dunántúlon azonban záporok és zivatarok is kialakulhatnak, a hőmérséklet pedig 15–16 fok körül alakul.

Szerdán a fátyol- és gomolyfelhők mellett az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor a Dunántúlon erősebben megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és onnan kelet, majd délkelet felé haladva záporok, zivatarok alakulhatnak ki.

A HungaroMet Zrt. zivatarveszély miatt figyelmeztetést adott ki a nyugati országrészre.

A légmozgás többnyire gyenge marad, élénkebb vagy erősebb széllökések főként a záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15–16 fok körül alakul, késő estére 1 és 7 fok közé hűl le a levegő.

Csütörtöktől országszerte nyugodt, száraz időszak kezdődik, amely a jelenlegi előrejelzések szerint a hétvégén is kitart.