Cork, Írország - 2009. június 19.: A Ryanair Boeing 737-es repülőgépe üzemanyag-takarékos szárnyvégekkel leszálláskor a Corki repülőtéren, Cork, Írország
Utazás

Brutál akciót robbantott a Ryanair: csak 3 napig tart, fogynak a filléres jegyek

Pénzcentrum
2026. február 17. 14:11

A Ryanair újabb gépet állomásoztat Budapesten, így már tizenegy repülőből áll a légitársaság hazai flottája. A rekordnyári menetrend öt új útvonallal és több millió olcsó ülőhellyel bővül, miközben a cég több ezer magyar munkahelyet támogat. A vállalat szerint további fejlesztések is jöhetnek, ha mérséklődnek a budapesti repülőtéri díjak.

A Ryanair bejelentette, hogy egy újabb repülőgépet állomásoztat budapesti bázisán, amivel a vállalat hazai beruházásainak összértéke eléri az 1,1 milliárd dollárt. A döntés része a 2026-os rekord nyári menetrendnek, amely 67 útvonalat kínál majd, köztük öt vadonatúj járattal Dubrovnik, Krakkó, Lamezia, Marrákes és Newcastle irányába.

A plusz repülőgép érkezése nemcsak a kínálatot bővíti: a Ryanair szerint a fejlesztés több mint 4600 munkahelyet teremtett Magyarországon, köztük 330 jól fizetett pilóta- és légiutas‑kísérői pozíciót.

A légiközlekedési adó eltörlése hozta meg a fordulatot

A társaság keddi sajtótájékoztatóján hangsúlyozza: a magyar kormány döntése, amellyel 2025 januárjától eltörölte a légiközlekedési adót, jelentős lökést adott a forgalomnak. A Ryanair budapesti utasszáma azóta 15%-kal nőtt, ami javította az olcsó utazási lehetőségeket, és erősítette a beutazó turizmust is.

A légitársaság ugyanakkor figyelmeztet: a Budapest Airport díjemelései – amelyek 2024 óta 10%-kal nőttek – veszélyeztethetik a további bővülést. Arra kérik a kormányt és a repülőtér többségi tulajdonosát, hogy csökkentsék a repülőtéri díjakat, különben a beruházások üteme lassulhat.

50%-os forgalomnövekedés is jöhet

A vállalat szerint, ha a repülőtéri költségek ismét versenyképes szintre kerülnének, a Ryanair kész lenne tovább növelni magyarországi jelenlétét. A tervek szerint akár:

  • 16 állomásozó repülőgépre,
  • évi 10 millió utasra,
  • és 150 új, jól fizetett munkahelyre is létrejöhetne Budapesten, a Balatonnál és Debrecenben.

Akcióval ünnepelnek

Az új repülőgép és az öt új útvonal bejelentését a Ryanair egy háromnapos akcióval ünnepli: 100 ezer jegyet kínálnak már 11 500 forinttól, kizárólag a mobilalkalmazsában. 2026. február 19-én indul az akció.

Jason McGuinness, a Ryanair kereskedelmi igazgatója budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: "a légitársaság továbbra is elkötelezett amellett, hogy a magyar utasoknak a lehető legalacsonyabb árakat és a legszélesebb útvonalválasztékot biztosítsa."
Címlapkép: Getty Images
