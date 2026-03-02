Újabb 60 európai járatot töröltek a háború miatt: magyar utazók is érintettek lehetnek

Mint arról beszámoltunk, azonnali hatállyal kiürítették a Páfosz Nemzetközi Repülőteret hétfő délután, miután egy azonosítatlan drónt észleltek a létesítmény korlátozott légterében. A szigorú biztonsági intézkedést azt követően rendelték el, hogy a közelben lévő brit légitámaszpontot korábban dróntámadás érte.

A biztonsági szolgálatok röviddel 12:45 után adták ki az utasítást, amelynek értelmében minden utasnak és dolgozónak el kellett hagynia a terminál épületét. A helyszíni felvételek tanúsága szerint a kényszerű várakozás miatt tömegek torlódtak fel a légikikötő előtt. Az országban a nap folyamán már eleve magas volt a készültségi szint, mivel hétfőn hajnalban, éjfél körül egy iráni gyártmányú drón csapódott be a Ciprus délnyugati részén fekvő Akrotiri brit légibázis területére.

A biztonsági kockázat miatt több mint hatvan járatot töröltek. Az intézkedés érintette többek között az easyJet és a British Airways gépeit is; előbbi például nem indította el a Páfoszról Londonba és Manchesterbe tartó járatait. A Ryanair Poznańból, illetve Londonból érkező repülőgépeit Athénba irányították át. A légitársaság Budapestről induló reggeli járata még sikeresen leszállt, a menetrend szerint a következő gép március 4-én indul a szigetre. A Wizz Air közölte, hogy folyamatos kapcsolatban állnak a hatóságokkal, és továbbra is az utasok biztonságát tekintik elsődlegesnek - írja az Utazómajom oldala.

A Közel-Keleten kialakult feszültség és a légtérzárak világszerte komoly fennakadásokat okoznak a légi közlekedésben. Dubaj és Doha repülőterein több ezer járatot érintenek a korlátozások.