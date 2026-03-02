2026. március 2. hétfő Lujza
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lárnaka, Ciprus, 2020. július 19: A ciprusi Larnaka nemzetközi repülőtér Covid 19 koronavírus okozta megbetegedés miatt kiürült utasforgalmi terminálja.
Utazás

Újabb 60 európai járatot töröltek a háború miatt: magyar utazók is érintettek lehetnek

Pénzcentrum
2026. március 2. 15:06

Mint arról beszámoltunk, azonnali hatállyal kiürítették a Páfosz Nemzetközi Repülőteret hétfő délután, miután egy azonosítatlan drónt észleltek a létesítmény korlátozott légterében. A szigorú biztonsági intézkedést azt követően rendelték el, hogy a közelben lévő brit légitámaszpontot korábban dróntámadás érte.

A biztonsági szolgálatok röviddel 12:45 után adták ki az utasítást, amelynek értelmében minden utasnak és dolgozónak el kellett hagynia a terminál épületét. A helyszíni felvételek tanúsága szerint a kényszerű várakozás miatt tömegek torlódtak fel a légikikötő előtt. Az országban a nap folyamán már eleve magas volt a készültségi szint, mivel hétfőn hajnalban, éjfél körül egy iráni gyártmányú drón csapódott be a Ciprus délnyugati részén fekvő Akrotiri brit légibázis területére.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A biztonsági kockázat miatt több mint hatvan járatot töröltek. Az intézkedés érintette többek között az easyJet és a British Airways gépeit is; előbbi például nem indította el a Páfoszról Londonba és Manchesterbe tartó járatait. A Ryanair Poznańból, illetve Londonból érkező repülőgépeit Athénba irányították át. A légitársaság Budapestről induló reggeli járata még sikeresen leszállt, a menetrend szerint a következő gép március 4-én indul a szigetre. A Wizz Air közölte, hogy folyamatos kapcsolatban állnak a hatóságokkal, és továbbra is az utasok biztonságát tekintik elsődlegesnek - írja az Utazómajom oldala. 

A Közel-Keleten kialakult feszültség és a légtérzárak világszerte komoly fennakadásokat okoznak a légi közlekedésben. Dubaj és Doha repülőterein több ezer járatot érintenek a korlátozások.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Wizz Air #ryanair #repülőtér #drón #irán #utasok #járattörlés #légiforgalom #háború #Közel-Kelet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:15
15:12
15:06
15:01
14:50
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 2.
Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről
2026. március 1.
Egy pesti panellakás áráért akár balatoni éttermet is vehetsz: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
2026. március 2.
Már szállt volna fel a repülőjük, amikor jött a riadó: 33 magyar rekedt a rakétatámadások közepén Katarban
2026. március 2.
Durva számok csaptak arcul minket: tényleg ennyi a magyar rendőrök fizetése 2026-ban
2026. március 2.
Elképesztő alku született a Cápák közöttben: hárman is beszálltak az est legnagyobb dobásába
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 2. hétfő
Lujza
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Újra lerohanja a tél az országot: kemény havazást jósolnak, ekkor kell rá számítani
2
2 hete
Működik a legális BKK jegytrükk: sokan nem tudnak róla, pedig rengeteg pénzt lehet spórolni ezeken az utazásokon
3
4 napja
Újranyílt Budapest ikonikus étterme: a Margit híd budai hídfőjénél várják a vendégeket
4
2 hete
Brutál akciót robbantott a Ryanair: csak 3 napig tart, fogynak a filléres jegyek
5
2 hete
Ennyi volt: bezár Budapest egyik legikonikusabb étterme, ez lesz a sorsa a helynek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Százalékpont
A legtöbb pénzügyi mutatószámot százalékban fejezzük ki, melynek növekedését vagy csökkenését már megtévesztő lenne ugyanígy megadni. Például a kamat 10-ről 11 százalékra való növelése nem 1, hanem 10 százalékos elmozdulás. Épp ezért használjuk a százalékpont és a bázispont kifejezéseket. Százalékpont az egész értékű növekedést vagy csökkenést adja meg, míg a bázispont ennek század részét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 2. 15:12
Vészjósló kijelentést tett Trump erős embere: nem zárta ki a legdurvább forgatókönyvet sem Iránban
Pénzcentrum  |  2026. március 2. 13:02
Már szállt volna fel a repülőjük, amikor jött a riadó: 33 magyar rekedt a rakétatámadások közepén Katarban
Agrárszektor  |  2026. március 2. 14:29
Razzia kezdődik itthon: sokaknál megjelenhet a hatóság a héten
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel