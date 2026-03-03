2026. március 3. kedd Kornélia
8 °C Budapest
Mégsem lesz fizetős a 18 milliárdból felújított esztergomi bazilika
Utazás

Mégsem lesz fizetős a 18 milliárdból felújított esztergomi bazilika

Pénzcentrum
2026. március 3. 20:03

Elvetették azt a tervet, hogy április 1-jétől belépőjegyet kelljen váltani az esztergomi bazilika templomterébe, így Magyarország legnagyobb egyházi épülete továbbra is ingyenesen látogatható marad.

A Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyház honlapján hetekig elérhető volt az új díjszabás, amely szerint 1500 forintot kellett volna fizetni a templomtérbe való belépésért. A tervek szerint a közlekedés rendjét is átalakították volna: a déli oldalon lehetett volna bemenni, az északi oldalon pedig kijönni. A helyi lakosok és a 14 év alattiak számára ugyanakkor ingyenes maradt volna a belépés, az altemplomot pedig mindenki számára megnyitották volna - írta meg a Telex.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az újításról szóló információk március első napjaiban tűntek el a honlapról, miután az Esztergom Anno helytörténeti Facebook-oldal egy bejegyzésben felhívta a figyelmet a tervezett változtatásokra. Az oldal szerkesztője, Sárosi Attila csalódottságának adott hangot a belépődíj bevezetésének terve miatt. A 28 ezres városban az oldalt több mint 16 ezren követik, így a poszt széles körben terjedt. Hogy ennek volt-e közvetlen hatása a döntésre, egyelőre nem egyértelmű.

Rokolya Péter, a bazilika kulturális és turisztikai munkatársa a Telexnek azt mondta, hogy jelenleg a "körülmények nem teszik lehetővé" a fizetős belépés bevezetését. Azt azonban nem részletezte, eredetileg miért akartak változtatni a jelenlegi rendszeren.

A bazilika felújítása 2018-ban kezdődött, és bár a befejezést eredetileg 2024-re tervezték, a munkálatok azóta sem zárultak le teljesen. A kormány összesen 18,2 milliárd forintnyi közpénzt fordított a projektre: 2018-ban 11,8 milliárd forintot különítettek el, amelyet négy részletben folyósítottak 2022-ig, majd további mintegy 4,5 milliárd, végül 2023-ban közel 1,9 milliárd forint kiegészítő támogatás érkezett.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #kormány #felújítás #turizmus #jegyárak #beruházás #állami támogatás #belépő #esztergom #katolikus egyház #templom

