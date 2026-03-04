2026. március 4. szerda Kázmér
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Idős nyugdíjas, aki takaróval és meleg itallal próbálja melegen tartani magát egy elektromos fűtőtest mellett. Az Egyesült Királyságban a munkáspárti kormány 2024-ben megszüntette a téli tüzelőanyag-támogatást a legtöbb öregségi ny
Nyugdíj

Megdöbbentő adatok kerültek ki: elképesztő elmaradás látható a nyugdíjaknál

Pénzcentrum
2026. március 4. 14:43

Az Európai Unióban a nők nyugdíja átlagosan majdnem egynegyedével alacsonyabb a férfiakénál, és a 65 év feletti nők 22 tagállamban nagyobb szegénységi kockázatnak vannak kitéve, mint az azonos korú férfiak – derül ki az Eurostat legfrissebb adataiból - írta az euronews.

Az Európai Nemek Közötti Egyenlőség Intézetének (EIGE) indexe szerint az Európai Unióban a teljes nemek közötti egyenlőség elérése még legalább öt évtizedre van. Az egyik legsúlyosabb elmaradás a nyugdíjak területén látszik: 2024-ben az uniós átlag szerint a 65 éves vagy annál idősebb nők nyugdíja 24,5 százalékkal maradt el a férfiakétól.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az egyes országok között jelentős különbségek mutatkoznak. A legnagyobb nyugdíjkülönbség Máltán alakult ki, ahol a nők átlagosan mintegy 40 százalékkal kevesebb nyugdíjat kaptak a férfiaknál, ezt Hollandia (36,3 százalék) és Ausztria (35,6 százalék) követte. A lista másik végén Észtország (5,6 százalék), Szlovákia (8,4 százalék), valamint Csehország és Magyarország (egyaránt 9,6 százalék) állnak a legkisebb eltéréssel. A medián nyugdíjakat vizsgálva hasonló a helyzet: uniós szinten 24,9 százalékos a különbség a nők hátrányára. Ebben az összevetésben Luxemburg vezet 43,3 százalékkal, míg Észtországban a nők medián nyugdíja minimálisan meg is haladta a férfiakét.

Kapcsolódó cikkeink:

A nyugdíjkülönbségek a szegénységi kockázatban is visszaköszönnek. 2024-ben uniós átlagban a 65 éves vagy annál idősebb nők szegénységi kockázati rátája 5,6 százalékponttal volt magasabb, mint a férfiaké. A legnagyobb eltérés Máltán (-18,6 százalékpont), Litvániában (-13,3 százalékpont), Ausztriában (-13,0 százalékpont) és Portugáliában (-12,5 százalékpont) volt. Mindössze öt országban – Luxemburgban, Svédországban, Dániában, Belgiumban és Szlovéniában – voltak a férfiak nagyobb szegénységi kockázatnak kitéve.

Az Eurostat arra is rámutatott, hogy a nemek közötti különbség a szegénységi kockázatban a 65 év felettiek körében jóval nagyobb, mint a fiatalabb korosztályokban. Uniós szinten a 65 év alatti nők esetében a különbség mindössze 1,9 százalékpont volt, szemben az idősebbeknél mért 5,6 százalékponttal.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A legkirívóbb eset Portugália, ahol a két korcsoport közötti eltérés közel 21 százalékpontot tett ki; Litvániában 20, Írországban pedig közel 19 százalékpont volt. Néhány országban – köztük Luxemburgban, Szlovéniában és Dániában – ezzel szemben a fiatalabb nők voltak relatíve hátrányosabb helyzetben a férfiakhoz képest, mint az idősebb korosztály.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #szegénység #európai unió #eu #statisztika #nők #idősek #társadalom #időskor #nyugdíjak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:33
15:17
15:02
14:51
14:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 3.
Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
2026. március 4.
Kegyetlen jóslat érkezett: hamar beüthet az ársokk Magyarországon, ez minden tervet felülírhat
2026. március 4.
Nem semmi, ami történik: ez a márka robbant be a magyar autópiac élére, mindenkit lenyomott
2026. március 4.
NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 4. szerda
Kázmér
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Nyugdíj utalás 2026: itt vannak a hivatalos nyugdíj-folyósítási dátumok - Mikor jön a nyugdíj 2026-ban?
2
2 hónapja
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
3
2 hónapja
Nyugdíj utalás 2026 február: itt a kalkulátor, ennyi pénzt kapnak a 13. havi és 14. havi nyugdíjjal együtt az idősek
4
1 hónapja
Itt kiskirályként élhetnek a nyugdíjasok 2026-ban: nem kell tartaniuk az elszegényedéstől, az inflációtól, rezsitől
5
1 hónapja
Özvegyi nyugdíj 2026: itt van, kinek és meddig jár, mekkora az összege, hogy zajlik az igénylése
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vegyes életbiztosítás
ötvözi a kockázati életbiztosítás és az elérési életbiztosítás elemeit. A biztosító a tartam alatt bekövetkezett halál esetén és az elérés esetén is teljesít.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 14:51
Óriási fordulat a magyar kiskereskedelemben: egy eddig lenézett modell teljesen átírhatja a mindennapi vásárlási szokásainkat
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 13:32
Bejelentette Szijjártó Péter: a mai napon Putyinnal fog tárgyalni Moszkvában - ez lesz a téma
Agrárszektor  |  2026. március 4. 14:33
Téboly a gabonapiacon: ennyibe kerül most a búza, kukorica itthon
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel