Megdöbbentő adatok kerültek ki: elképesztő elmaradás látható a nyugdíjaknál

Az Európai Unióban a nők nyugdíja átlagosan majdnem egynegyedével alacsonyabb a férfiakénál, és a 65 év feletti nők 22 tagállamban nagyobb szegénységi kockázatnak vannak kitéve, mint az azonos korú férfiak – derül ki az Eurostat legfrissebb adataiból - írta az euronews.
Az Európai Nemek Közötti Egyenlőség Intézetének (EIGE) indexe szerint az Európai Unióban a teljes nemek közötti egyenlőség elérése még legalább öt évtizedre van. Az egyik legsúlyosabb elmaradás a nyugdíjak területén látszik: 2024-ben az uniós átlag szerint a 65 éves vagy annál idősebb nők nyugdíja 24,5 százalékkal maradt el a férfiakétól.
Az egyes országok között jelentős különbségek mutatkoznak. A legnagyobb nyugdíjkülönbség Máltán alakult ki, ahol a nők átlagosan mintegy 40 százalékkal kevesebb nyugdíjat kaptak a férfiaknál, ezt Hollandia (36,3 százalék) és Ausztria (35,6 százalék) követte. A lista másik végén Észtország (5,6 százalék), Szlovákia (8,4 százalék), valamint Csehország és Magyarország (egyaránt 9,6 százalék) állnak a legkisebb eltéréssel. A medián nyugdíjakat vizsgálva hasonló a helyzet: uniós szinten 24,9 százalékos a különbség a nők hátrányára. Ebben az összevetésben Luxemburg vezet 43,3 százalékkal, míg Észtországban a nők medián nyugdíja minimálisan meg is haladta a férfiakét.
A nyugdíjkülönbségek a szegénységi kockázatban is visszaköszönnek. 2024-ben uniós átlagban a 65 éves vagy annál idősebb nők szegénységi kockázati rátája 5,6 százalékponttal volt magasabb, mint a férfiaké. A legnagyobb eltérés Máltán (-18,6 százalékpont), Litvániában (-13,3 százalékpont), Ausztriában (-13,0 százalékpont) és Portugáliában (-12,5 százalékpont) volt. Mindössze öt országban – Luxemburgban, Svédországban, Dániában, Belgiumban és Szlovéniában – voltak a férfiak nagyobb szegénységi kockázatnak kitéve.
Az Eurostat arra is rámutatott, hogy a nemek közötti különbség a szegénységi kockázatban a 65 év felettiek körében jóval nagyobb, mint a fiatalabb korosztályokban. Uniós szinten a 65 év alatti nők esetében a különbség mindössze 1,9 százalékpont volt, szemben az idősebbeknél mért 5,6 százalékponttal.
A legkirívóbb eset Portugália, ahol a két korcsoport közötti eltérés közel 21 százalékpontot tett ki; Litvániában 20, Írországban pedig közel 19 százalékpont volt. Néhány országban – köztük Luxemburgban, Szlovéniában és Dániában – ezzel szemben a fiatalabb nők voltak relatíve hátrányosabb helyzetben a férfiakhoz képest, mint az idősebb korosztály.
