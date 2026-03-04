2026. március 4. szerda Kázmér
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 4.)
Utazás

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 4.)

Pénzcentrum
2026. március 4. 07:45

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. március 4., szerda.

Névnap

Kázmér

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 389.32 Ft
CHF: 429.46 Ft
GBP: 446.87 Ft
USD: 335.4 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 35800 Ft
MOL: 3646 Ft
RICHTER: 11590 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.03.05: Hajnalra helyenként lehetnek pára-, és ködfoltok, majd ezek feloszlása után napos idő várható kevés gomolyfelhővel, de csapadék kialakulása nem valószínű. Este északkelet felől fátyolfelhőzet érkezik. Az északi, északkeleti szél napközben időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 0, +5 fok között alakul, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Délután 13, 17 fokra számíthatunk.

2026.03.06: Túlnyomóan derült, száraz időre van kilátás. A keleties szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -1, +4 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13, 17 fok között valószínű.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.03.04)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:27
07:15
06:02
05:20
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 3.
Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
2026. március 3.
Kegyetlen játékot űz a biológia: ezek a betegségek szinte kizárólag a nőkre vadásznak
2026. március 3.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
2026. március 3.
Brutális gazdasági sokk jöhet a közel-keleti háború miatt: ez még Magyarországnak is fájni fog?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 4. szerda
Kázmér
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Utazás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Újranyílt Budapest ikonikus étterme: a Margit híd budai hídfőjénél várják a vendégeket
2
2 hete
Brutál akciót robbantott a Ryanair: csak 3 napig tart, fogynak a filléres jegyek
3
2 napja
Megszólaltak az utazási irodák: erről mindenki tudjon, aki a Közel-Kelet felé utazik
4
2 hete
Tetőzik a pofátlanság a Balatonnál: 125 évre tiltották el a szabályszegőket, nem volt kegyelem
5
20 órája
Óriási bajban vannak az utazási irodák: válságüzemmódba kapcsolt a szektor
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció gyakorlásának napja
Az a nap, amikor az opció jogosultja, az opciós jogát gyakorolva az opció tárgyát képező eszközt egyoldalú nyilatkozattal eladja, megvásárolja, vagy elszámolja. Az opció gyakorlásának napja a megállapodás függvényében lehet: egy adott napra meghatározott időpontban (európai típusú opció), vagy egy adott időszakban bármikor (amerikai típusú opció).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 06:02
Legendás sztártermék tér vissza a Lidl polcaira: brutálisan leakciózták, indulhat a roham az üzletekbe
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 05:20
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
Agrárszektor  |  2026. március 4. 07:01
Te is kutyaszalámival eteted a kedvenced? Akkor erről tudnod kell
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel