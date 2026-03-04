A légmozgás többnyire gyenge marad, élénkebb vagy erősebb széllökések főként a záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak elő.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 4.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. március 4., szerda.
Névnap
Kázmér
Friss hírek
- Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
- Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
- Kegyetlen játékot űz a biológia: ezek a betegségek szinte kizárólag a nőkre vadásznak
- Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
- Brutális gazdasági sokk jöhet a közel-keleti háború miatt: ez még Magyarországnak is fájni fog?
- Hiába a vámháború, Kína épp onnan gazdagodik, ahonnan senki sem gondolná: elszámolta magát Trump?
Deviza árfolyam
EUR: 389.32 Ft
CHF: 429.46 Ft
GBP: 446.87 Ft
USD: 335.4 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 35800 Ft
MOL: 3646 Ft
RICHTER: 11590 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.03.05: Hajnalra helyenként lehetnek pára-, és ködfoltok, majd ezek feloszlása után napos idő várható kevés gomolyfelhővel, de csapadék kialakulása nem valószínű. Este északkelet felől fátyolfelhőzet érkezik. Az északi, északkeleti szél napközben időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 0, +5 fok között alakul, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Délután 13, 17 fokra számíthatunk.
2026.03.06: Túlnyomóan derült, száraz időre van kilátás. A keleties szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -1, +4 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13, 17 fok között valószínű.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.03.04)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Elvetették azt a tervet, hogy április 1-jétől belépőjegyet kelljen váltani az esztergomi bazilika templomterébe.
Az Ománba közlekedő charter járatok üzemeltetésének felfüggesztése mellett döntött az IBUSZ.
A közel-keleti háború miatt kialakult légiközlekedési káosz az európai turisztikai szektort is megrázta:
A Wizz Air mentesítő járatokat indít azon utasai számára, akik a közel-keleti térségbe, vagy a térségből utaztak volna
A Katarban rekedt magyar csoport továbbra sem tud hazautazni, de egy friss beszámoló szerint a katari állam példásan gondoskodik róluk.
Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból kilencven fős kapacitással.
A Pénzcentrum 2026. március 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A légterek többsége továbbra is zárva maradt, de az Egyesült Arab Emírségek repülőterein már megindult a korlátozott forgalom,
A Közel-Keleten kialakult helyzet miatt részlegesen újraindulhat a légiforgalom az Egyesült Arab Emírségekben.
Az Egyesült Arab Emírségek légterének részleges megnyitását követően hétfőn újraindult a légi közlekedés. Abu-Dzabiból.
Az Egyesült Arab Emírségek a légteret érintő bizonytalanság ellenére megkezdte a kereskedelmi járatok újraindításának előkészítését.
A hazaszállítás megszervezése alapvetően az utazási irodák feladata, miközben a Konzuli Szolgálatnál történő regisztráció minden utas számára kiemelten fontos.
A biztonsági szolgálatok röviddel 12:45 után adták ki az utasítást, amelynek értelmében minden utasnak és dolgozónak el kellett hagynia a terminál épületét.
A közel-keleti konfliktus miatt elrendelt légterezárások már a budapesti repülőteret is érintik.
Már szállt volna fel a repülőjük, amikor jött a riadó: 33 magyar rekedt a rakétatámadások közepén Katarban
A Közel-Kelet légterének lezárása miatt Katarban rekedt egy 33 fős magyar csoport.
Szijjártó Péter szerint a közel-keleti helyzet gyors ütemben romlik, miközben több mint ötezer magyar tartózkodik a térségben.
Hétfőn is zárva maradt az Egyesült Arab Emírségek légitere, ami az ország összes jelentős repülőterének működését megbénította.
A dubaji, az abu-dzabi és a dohai repülőterek is felfüggesztették működésüket, emiatt tízezrek rekedtek a térségben.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.