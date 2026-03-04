Rendkívüli! Légtérzárat rendeltek el rengeteg hazai létesítménynél: itt vannak a részletek

A Légiközlekedési Hatóság döntése alapján március 4. és május 25. között újabb térségekben tiltották meg a drónok használatát, a korlátozás többek között a paksi atomerőmű és a százhalombattai MOL-finomító környezetére is kiterjed.

A Légtér Facebook-oldalának tájékoztatása szerint Százhalombatta, Paks és Albertirsa térségében is tilos drónozni a megjelölt időszakban. Az érintett helyszínekre korábban kiadott eseti légtereket törlik, az újonnan benyújtott kérelmeket pedig a katonai légiügyi hatóság elutasítja. A korlátozásokról a MyDroneSpace applikációban lehet részletesen tájékozódni.

A lépés nem előzmény nélküli: a kormány korábban már egész Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére általános drónrepülési tilalmat rendelt el. Orbán Viktor február végén jelentette be, hogy a katonákat és a rendőrséget is mozgósítják az energetikai infrastruktúra védelmére.