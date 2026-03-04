2026. március 4. szerda Kázmér
Flying, Summer, Sunset, city, drone view
Utazás

Rendkívüli! Légtérzárat rendeltek el rengeteg hazai létesítménynél: itt vannak a részletek

Pénzcentrum
2026. március 4. 14:37

A Légiközlekedési Hatóság döntése alapján március 4. és május 25. között újabb térségekben tiltották meg a drónok használatát, a korlátozás többek között a paksi atomerőmű és a százhalombattai MOL-finomító környezetére is kiterjed.

A Légtér Facebook-oldalának tájékoztatása szerint Százhalombatta, Paks és Albertirsa térségében is tilos drónozni a megjelölt időszakban. Az érintett helyszínekre korábban kiadott eseti légtereket törlik, az újonnan benyújtott kérelmeket pedig a katonai légiügyi hatóság elutasítja. A korlátozásokról a MyDroneSpace applikációban lehet részletesen tájékozódni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lépés nem előzmény nélküli: a kormány korábban már egész Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére általános drónrepülési tilalmat rendelt el. Orbán Viktor február végén jelentette be, hogy a katonákat és a rendőrséget is mozgósítják az energetikai infrastruktúra védelmére.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #kormány #rendőrség #magyarország #mol #paks #drón #energetika #honvédelem #paksi atomerőmű #finomító

