A NATO légvédelmi rendszerei megsemmisítettek egy Iránból indított ballisztikus rakétát, amely Törökország légtere felé tartott.
Rendkívüli! Légtérzárat rendeltek el rengeteg hazai létesítménynél: itt vannak a részletek
A Légiközlekedési Hatóság döntése alapján március 4. és május 25. között újabb térségekben tiltották meg a drónok használatát, a korlátozás többek között a paksi atomerőmű és a százhalombattai MOL-finomító környezetére is kiterjed.
A Légtér Facebook-oldalának tájékoztatása szerint Százhalombatta, Paks és Albertirsa térségében is tilos drónozni a megjelölt időszakban. Az érintett helyszínekre korábban kiadott eseti légtereket törlik, az újonnan benyújtott kérelmeket pedig a katonai légiügyi hatóság elutasítja. A korlátozásokról a MyDroneSpace applikációban lehet részletesen tájékozódni.
A lépés nem előzmény nélküli: a kormány korábban már egész Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére általános drónrepülési tilalmat rendelt el. Orbán Viktor február végén jelentette be, hogy a katonákat és a rendőrséget is mozgósítják az energetikai infrastruktúra védelmére.
A tavalyi, több ezer kamiont megmozgató budapesti demonstráció után ismét kritikus ponthoz érkezhet a hazai fuvarozói ágazat.
Elvetették azt a tervet, hogy április 1-jétől belépőjegyet kelljen váltani az esztergomi bazilika templomterébe.
Az Ománba közlekedő charter járatok üzemeltetésének felfüggesztése mellett döntött az IBUSZ.
A közel-keleti háború miatt kialakult légiközlekedési káosz az európai turisztikai szektort is megrázta:
A Wizz Air mentesítő járatokat indít azon utasai számára, akik a közel-keleti térségbe, vagy a térségből utaztak volna
A Katarban rekedt magyar csoport továbbra sem tud hazautazni, de egy friss beszámoló szerint a katari állam példásan gondoskodik róluk.
Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból kilencven fős kapacitással.
A légterek többsége továbbra is zárva maradt, de az Egyesült Arab Emírségek repülőterein már megindult a korlátozott forgalom,
A Közel-Keleten kialakult helyzet miatt részlegesen újraindulhat a légiforgalom az Egyesült Arab Emírségekben.
Az Egyesült Arab Emírségek légterének részleges megnyitását követően hétfőn újraindult a légi közlekedés. Abu-Dzabiból.
Az Egyesült Arab Emírségek a légteret érintő bizonytalanság ellenére megkezdte a kereskedelmi járatok újraindításának előkészítését.
A hazaszállítás megszervezése alapvetően az utazási irodák feladata, miközben a Konzuli Szolgálatnál történő regisztráció minden utas számára kiemelten fontos.
A biztonsági szolgálatok röviddel 12:45 után adták ki az utasítást, amelynek értelmében minden utasnak és dolgozónak el kellett hagynia a terminál épületét.
A közel-keleti konfliktus miatt elrendelt légterezárások már a budapesti repülőteret is érintik.
Már szállt volna fel a repülőjük, amikor jött a riadó: 33 magyar rekedt a rakétatámadások közepén Katarban
A Közel-Kelet légterének lezárása miatt Katarban rekedt egy 33 fős magyar csoport.
