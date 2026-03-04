Bejelentette Szijjártó Péter: a mai napon Putyinnal fog tárgyalni Moszkvában - ez lesz a téma

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Moszkvába utazott, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyal az orosz kőolajszállítások helyzetéről a Barátság kőolajvezeték körüli, egyre élesedő vita közepette, miközben Orbán Viktor miniszterelnök egy nappal korábban már telefonon egyeztetett az orosz államfővel.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az orosz RIA Novosztyi hírügynökségnek elmondta, hogy a megbeszélés fő témája a kőolajszállítások helyzete lesz. Peszkov szerint a tárgyalásokon kitérnek majd "Kijev szándékos blokkolására" a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítások ügyében. A szóvivő hangsúlyozta, hogy Budapest és Pozsony "zsarolásnak van kitéve". Hozzátette, más európai országoktól nem érkezett megkeresés az energiaszállítások újraindítása vagy növelése kapcsán, sem a Hormuzi-szoros esetleges lezárásával, sem az iráni helyzettel összefüggésben.

Szijjártó Péter éjjel repült Moszkvába, amiről egy fotót is megosztott a Facebook-oldalán. A RIA Novosztyi már a megérkezése előtt külön cikket szentelt annak, hogy a magyar külgazdasági és külügyminiszter hogyan aludt a gépen, magát a Facebook-posztot azonban nem linkelhették, mivel a platform Oroszországban tiltott.

A Barátság kőolajvezeték körüli feszültségek januárban kezdődtek, amikor Oroszország támadást hajtott végre a vezeték infrastruktúrája ellen. Az ukrán fél szerint a támadás komoly műszaki károkat okozott, amelyek elhárítása hosszabb időt vesz igénybe. A magyar kormány ezzel szemben azt állítja, hogy a hibát már kijavították, és az olajszállítások leállása mögött Ukrajna politikai döntése áll.

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, és több nyomásgyakorló lépést is bejelentett: Magyarország az olajszállítás elmaradása miatt nem szállít dízelolajat Ukrajnának, blokkolja az uniós segélykölcsön folyósítását, és az áramexport korlátozásával is fenyegetett. A miniszterelnök pénteken a szlovák kormánnyal közös vizsgálóbizottság felállítását is bejelentette.

Hétfőn Orbán műholdfelvételeket tett közzé, amelyek szerinte bizonyítják, hogy nincs technikai akadálya a vezeték újraindításának. Zelenszkij erre kedden úgy reagált, hogy műholdról nem lehet látni a föld alatti csővezetéket, csak a felszíni technológiai tartályokat. Az ukrán energiaügyi miniszter is megerősítette, hogy a vezeték a jelentős belső sérülések miatt jelenleg nem tud üzemelni. Zelenszkij egy olasz lapnak azt nyilatkozta: "A vezeték megsemmisült, a javításhoz tűzszünetre van szükség, és ezt egyértelművé kell tenni Putyinnak."

Orbán a Védelmi Tanács szerdai ülése után bejelentette, hogy a kormány tényfeltáró bizottságot állított fel a Barátság kőolajvezeték vizsgálatára, és követeli, hogy a szakértőket engedjék a helyszínre.

A moszkvai látogatást megelőzően, kedden Orbán telefonon egyeztetett Putyinnal. A Kreml tájékoztatása szerint az orosz–magyar együttműködés aktuális kérdéseiről, valamint a tavaly novemberi moszkvai csúcstalálkozón elért megállapodások végrehajtásáról tárgyaltak. Szóba került az iráni és a közel-keleti helyzet gyors romlása is, beleértve annak a globális energiapiacra gyakorolt lehetséges hatásait.

Fotó: Darko Bandic, MTI/MTVA