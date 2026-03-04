A kiskereskedelmi piac kisebb szereplői nem képesek felzárkózni a nagyvállalatok termelékenységéhez. De mit jelent ez foglalkoztatás szempontjából?
Bejelentette Szijjártó Péter: a mai napon Putyinnal fog tárgyalni Moszkvában - ez lesz a téma
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Moszkvába utazott, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyal az orosz kőolajszállítások helyzetéről a Barátság kőolajvezeték körüli, egyre élesedő vita közepette, miközben Orbán Viktor miniszterelnök egy nappal korábban már telefonon egyeztetett az orosz államfővel.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az orosz RIA Novosztyi hírügynökségnek elmondta, hogy a megbeszélés fő témája a kőolajszállítások helyzete lesz. Peszkov szerint a tárgyalásokon kitérnek majd "Kijev szándékos blokkolására" a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítások ügyében. A szóvivő hangsúlyozta, hogy Budapest és Pozsony "zsarolásnak van kitéve". Hozzátette, más európai országoktól nem érkezett megkeresés az energiaszállítások újraindítása vagy növelése kapcsán, sem a Hormuzi-szoros esetleges lezárásával, sem az iráni helyzettel összefüggésben.
Szijjártó Péter éjjel repült Moszkvába, amiről egy fotót is megosztott a Facebook-oldalán. A RIA Novosztyi már a megérkezése előtt külön cikket szentelt annak, hogy a magyar külgazdasági és külügyminiszter hogyan aludt a gépen, magát a Facebook-posztot azonban nem linkelhették, mivel a platform Oroszországban tiltott.
A Barátság kőolajvezeték körüli feszültségek januárban kezdődtek, amikor Oroszország támadást hajtott végre a vezeték infrastruktúrája ellen. Az ukrán fél szerint a támadás komoly műszaki károkat okozott, amelyek elhárítása hosszabb időt vesz igénybe. A magyar kormány ezzel szemben azt állítja, hogy a hibát már kijavították, és az olajszállítások leállása mögött Ukrajna politikai döntése áll.
Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, és több nyomásgyakorló lépést is bejelentett: Magyarország az olajszállítás elmaradása miatt nem szállít dízelolajat Ukrajnának, blokkolja az uniós segélykölcsön folyósítását, és az áramexport korlátozásával is fenyegetett. A miniszterelnök pénteken a szlovák kormánnyal közös vizsgálóbizottság felállítását is bejelentette.
Hétfőn Orbán műholdfelvételeket tett közzé, amelyek szerinte bizonyítják, hogy nincs technikai akadálya a vezeték újraindításának. Zelenszkij erre kedden úgy reagált, hogy műholdról nem lehet látni a föld alatti csővezetéket, csak a felszíni technológiai tartályokat. Az ukrán energiaügyi miniszter is megerősítette, hogy a vezeték a jelentős belső sérülések miatt jelenleg nem tud üzemelni. Zelenszkij egy olasz lapnak azt nyilatkozta: "A vezeték megsemmisült, a javításhoz tűzszünetre van szükség, és ezt egyértelművé kell tenni Putyinnak."
Orbán a Védelmi Tanács szerdai ülése után bejelentette, hogy a kormány tényfeltáró bizottságot állított fel a Barátság kőolajvezeték vizsgálatára, és követeli, hogy a szakértőket engedjék a helyszínre.
A moszkvai látogatást megelőzően, kedden Orbán telefonon egyeztetett Putyinnal. A Kreml tájékoztatása szerint az orosz–magyar együttműködés aktuális kérdéseiről, valamint a tavaly novemberi moszkvai csúcstalálkozón elért megállapodások végrehajtásáról tárgyaltak. Szóba került az iráni és a közel-keleti helyzet gyors romlása is, beleértve annak a globális energiapiacra gyakorolt lehetséges hatásait.
Elemzők szerint a dráguló olaj, a gyengülő forint és a növekvő infláció miatt egyre kisebb az esély arra, hogy az MNB a közeljövőben újabb kamatcsökkentést...
A közel-keleti helyzetre a dízel-, a villamosenergia- és a gázpiac reagált a leghevesebben, Magyarország pedig nem tudja kivonni magát a világpiaci folyamatok hatása alól.
A 2020 előtti kedvező külső környezet és forrásbőség után ma jóval nehezebb pályán mozog a magyar gazdaság.
Az európai gázár alig két nap alatt megduplázódott a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a katari LNG-termelés kiesése miatt.
NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást
A belső fogyasztás lehet a magyar gazdaság növekedésének fő hajtóereje a következő időszakban.
2025 IV. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 7,6%-kal, importja 3,6%-kal bővült az előző év azonos időszakihoz képest.
A forint az elmúlt két napban a globális devizapiac egyik legnagyobb vesztese lett a közel-keleti háború kirobbanása után:
A Janaf jelenleg több mint háromszoros áron számolja a tranzitdíjat, mint a TAL vezeték üzemeltetője.
Egyetlen hét alatt több mint 215 milliárd forint értékben vásároltak lakossági állampapírt a befektetők,
Az ING ismét rontott a magyar gazdaság kilátásain: 2026-ra már csak 1,7 százalékos GDP-növekedést vár a korábbi 1,9 százalék helyett.
A Mol elnök-vezérigazgatója szerint a Barátság kőolajvezeték leállása önmagában még kezelhető lenne.
Hiába a geopolitikai feszültségek és a vámháborús intézkedések, a számok azt mutatják, hogy Kína külkereskedelme 2025-ben tovább bővült.
Brutális pofonba szaladt bele a forint: mélypontra gyengült az euróval szemben, mikor áll meg a zuhanás?
A forint kedden jelentősen gyengült az euróval és a dollárral szemben, a devizapiacot a közel-keleti konfliktus és a földgázárak emelkedése feszíti.
A március elején kiéleződő iráni konfliktus azonnal éreztette hatását a globális tőkepiacokon.
Sorra kaszálják el Magyarországon az üzleteket: menekülnek a befektetők, ennek még nagyon rossz vége lesz
A globális felvásárlási piac 2025-ben látványosan erősödött, Közép- és Kelet-Európa pedig egyre vonzóbb a befektetők számára. Magyarország azonban sajátos helyzetben van.
Az Európai Központi Bank (EKB) vezető közgazdásza, Philip Lane szerint a közel-keleti háború elhúzódása komoly gazdasági hatással lehet az eurózónára.
Már a lengyelek hátát sem látjuk, brutálisan belehúzott a gazdaságuk: ezt már szinte lehetetlen behozni
Lengyelország 2025 végén is dinamikus növekedést produkált: a lengyel GDP 4 százalékkal nőtt éves alapon a negyedik negyedévben.
Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,2%-kal emelkedett.
