Verekedés egy futballmeccs tömegében. Dühös férfi üt egy másik nézőt a focimeccs közönségében. Erőszakos vita két különböző csapat és klub szurkolói között. Hooligánok és erőszak sporteseményen.
Sport

Botrány a BL-ben: kitltották a török szurkolókat Liverpoolból, nem lehetnek ott a Szoboszlaiék elleni visszavágón

Pénzcentrum
2026. március 4. 14:43

Az UEFA kitiltotta a Galatasaray szurkolóit a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágójáról, miután a török drukkerek a Juventus otthonában rendezett mérkőzésen súlyos rendbontást okoztak.

A döntés előzménye, hogy február 25-én, a Juventus elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen a Galatasaray szurkolói különféle tárgyakat dobáltak a játéktérre, pirotechnikai eszközöket használtak, és összetűzésbe keveredtek a Juventus drukkereivel, valamint az olasz hatóságokkal is. Az Európai Labdarúgó-szövetség a vendégszurkolók kitiltása mellett 40 ezer eurós pénzbírsággal is sújtotta a Sallai Rolandot is soraiban tudó török klubot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nyolcaddöntő első mérkőzését március 10-én Törökországban rendezik, a visszavágóra pedig nyolc nappal később kerül sor az Anfielden, amelyen azonban a Galatasaray szurkolói nem lehetnek jelen. A The Athletic értesülései szerint a klub fellebbezést nyújt be az UEFA döntése ellen.

UEFA Bajnokok Ligája
Galatasaray
Liverpool or Tottenham
2026. március 10. kedd 21:00
Adatlap létrehozva: 2026.03.04.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #kitiltás #pénzbüntetés #bajnokok ligája #uefa #liverpool #juventus #2026

Érdekel