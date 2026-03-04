Botrány a BL-ben: kitltották a török szurkolókat Liverpoolból, nem lehetnek ott a Szoboszlaiék elleni visszavágón

Az UEFA kitiltotta a Galatasaray szurkolóit a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágójáról, miután a török drukkerek a Juventus otthonában rendezett mérkőzésen súlyos rendbontást okoztak.

A döntés előzménye, hogy február 25-én, a Juventus elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen a Galatasaray szurkolói különféle tárgyakat dobáltak a játéktérre, pirotechnikai eszközöket használtak, és összetűzésbe keveredtek a Juventus drukkereivel, valamint az olasz hatóságokkal is. Az Európai Labdarúgó-szövetség a vendégszurkolók kitiltása mellett 40 ezer eurós pénzbírsággal is sújtotta a Sallai Rolandot is soraiban tudó török klubot.

A nyolcaddöntő első mérkőzését március 10-én Törökországban rendezik, a visszavágóra pedig nyolc nappal később kerül sor az Anfielden, amelyen azonban a Galatasaray szurkolói nem lehetnek jelen. A The Athletic értesülései szerint a klub fellebbezést nyújt be az UEFA döntése ellen.