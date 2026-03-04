Október óta 71–73 százalék között mozog az Otthon Start részesedése a lakáshitelezésben, miközben a piaci lakáshitelek aránya 20 százalék alá esett.
Óriási fordulat a magyar kiskereskedelemben: egy eddig lenézett modell teljesen átírhatja a mindennapi vásárlási szokásainkat
A re-commerce már nem csupán alternatíva, hanem a teljes retail-ökoszisztéma egyik legizgalmasabb növekedési területe – derült ki a Portfolio Retail Day 2026 konferncia panelbeszélgetésből. A szakértők szerint a használt és felújított termékek piaca nem önmagával versenyez, hanem egyre inkább az új termékek iránti keresletet formálja át. Elhangzott, hogy fenntarthatóság csak akkor válhat hosszú távon működőképessé, ha üzletileg is értéket teremt. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a körforgásos modell terjedéséhez edukációra, bizalomépítésre és gördülékeny, skálázható kereskedelmi folyamatokra van szükség.
Fritzson-Bajdor Tünde, a Swappis Ruhaforgó alapítója és tulajdonosa elmondta, hogy a divatipar fenntarthatatlan, és nehéz megreformálni ezt a nagyon szövevényes ellátólánccal rendelkező rendszert. Szerinte rendszerváltásra lenne szükség a ruhaiparon és összességében a gazdaságon belül, hogy körkörössé váljon a működése, mivel csak az lehet fenntartható, amit a nulláról kezdünk el. Hozzátette, hogy leginkább azt tartja fontosnak a fenntarthatóságban, hogy csökkentsük a hulladékot.
Blaumann Bence, a Rejoy country managere feltette a kérdést, hogy biztos-e, hogy a használt termékek a használt termékek piacával versenyeznek, majd meg is válaszolta, hogy szerinte nem, hanem az értékajánlatnak köszönhetően az új termékek piacát kannibalizálja.
Andri Diána, a Decathlon Magyarország fenntarthatósági vezetője megjegyezte, hogy a fenntarthatóság nagy növekedési potenciállal rendelkezik. Szerinte ugyanakkor üzletileg akkor fog jól megmaradni a vállalatnak a működésében, hogyha ennek megtalálják azt a részét, ami gazdaságilag is hozzáadott értéket tud képviselni.
Blaumann Bence megjegyezte, azt látják a vásárlóiknál, hogy az emberek kétharmada elsődlegesen az ár-érték arányt jelöli meg fontos vagy elsődleges döntési szempontként, amikor felújított vagy használt terméket vásárol, és csak 3%-a mondja az embereknek azt, hogy az elsődleges prioritás, hogy a termék felújított és zöldebb.
Fritzson-Bajdor Tünde elmondta, hogy eddig 13 ezer ember fordult hozzájuk, hogy hosszabbítsák meg ruháik élettartamát. Kifejtette, hogy egy motivációs pontrendszert dolgoztak ki, mivel szeretnénk az embereket edukálni, hogy miről szól a használt ruha, emellett pedig fontos számukra az is, hogy motiválják az embereket a használ truha vásárlására.
Blaumann Bence szerint nagyon fontos a jó termék, hogy bevonzzák a vásárlókat. Mint mondta, számukra a világ legértékesebb cége gondoskodik a termékeiknek a marketingjéről, így egyfajta marketing utánpótlással rendelkeznek. Emellett fontosnak tartja még, hogy edukálják a piacot, hozzátette, hogy sok millió eurót költöttek Magyarországon arra, hogy megértessék ezt a koncepciót az emberekre, és azt látják, hogy erre van fogékonyság.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Andri Diána hangsúlyozta, hogy ha az edukációról van szó, akkor elsősorban a körforgásos szolgáltatásaiknak az ismertségét szeretnénk növelni. Szerinte fontos az online és az offline jelenlét is, az emberi kapcsolódás, hogy tudják segíteni a vásárlóikat a döntéshozatalban. Valamint a biztonságot emelte még ki, hiszen nagyon könnyű belefutni például egy adathalász próbálkozásba.
Arra a kérdésre, hogy fenntartható módon hogyan lehet skálázódni, Fritzson-Bajdor Tünde azt válaszolt, hogy a terjeszkedési stratégiájuk a franchise hálózatépítés. Szerinte a használt ruha azért skálázható, mert mindenkinek vannak otthon használt ruhái, ami miatt viszont nehezebb, hogy fizikai boltokra és online fejlesztésre van szükség.
Andri Diána kiemelte, hogy fontos gördülékeny kereskedelmi folyamatokat kialakítani, ami minél kényelmesebbé teszi a vásárlóknak azt, hogy jól döntsenek. Fontosnak tartotta továbbá, hogy az alapértékesítési tevékenységnek a része legyen, hogy megpróbálják végiggondolni a termék életciklusát, és ne csak addig menjenek el, mint gyártó és kereskedő, hogy el szeretnék adni, hanem adott esetben azt is megpróbálják biztosítani, hogy meg tudják hosszabbítani a termék élettartamát.
Képek: Mónus Márton, Portfolio
Elemzők szerint a dráguló olaj, a gyengülő forint és a növekvő infláció miatt egyre kisebb az esély arra, hogy az MNB a közeljövőben újabb kamatcsökkentést...
Kemény figyelmeztetést küldött a magyar cégvezető: eszedbe ne jusson most ilyen üzletet nyitni, borítékolható a bukás
A magyar FMCG-piac 2026-ban a kisboltok bezárása és az árrésstop árnyékában küzd a túlélésért.
Kijev a javítások elhúzódásával indokolja a késlekedést, Budapest és Pozsony viszont politikai szándékot sejt a háttérben, a vita pedig már uniós szintre emelkedett.
A közel-keleti helyzetre a dízel-, a villamosenergia- és a gázpiac reagált a leghevesebben, Magyarország pedig nem tudja kivonni magát a világpiaci folyamatok hatása alól.
A 2020 előtti kedvező külső környezet és forrásbőség után ma jóval nehezebb pályán mozog a magyar gazdaság.
Az európai gázár alig két nap alatt megduplázódott a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a katari LNG-termelés kiesése miatt.
NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást
A belső fogyasztás lehet a magyar gazdaság növekedésének fő hajtóereje a következő időszakban.
2025 IV. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 7,6%-kal, importja 3,6%-kal bővült az előző év azonos időszakihoz képest.
A forint az elmúlt két napban a globális devizapiac egyik legnagyobb vesztese lett a közel-keleti háború kirobbanása után:
A Janaf jelenleg több mint háromszoros áron számolja a tranzitdíjat, mint a TAL vezeték üzemeltetője.
Egyetlen hét alatt több mint 215 milliárd forint értékben vásároltak lakossági állampapírt a befektetők,
Az ING ismét rontott a magyar gazdaság kilátásain: 2026-ra már csak 1,7 százalékos GDP-növekedést vár a korábbi 1,9 százalék helyett.
A Mol elnök-vezérigazgatója szerint a Barátság kőolajvezeték leállása önmagában még kezelhető lenne.
Hiába a geopolitikai feszültségek és a vámháborús intézkedések, a számok azt mutatják, hogy Kína külkereskedelme 2025-ben tovább bővült.
Brutális pofonba szaladt bele a forint: mélypontra gyengült az euróval szemben, mikor áll meg a zuhanás?
A forint kedden jelentősen gyengült az euróval és a dollárral szemben, a devizapiacot a közel-keleti konfliktus és a földgázárak emelkedése feszíti.
A március elején kiéleződő iráni konfliktus azonnal éreztette hatását a globális tőkepiacokon.
Sorra kaszálják el Magyarországon az üzleteket: menekülnek a befektetők, ennek még nagyon rossz vége lesz
A globális felvásárlási piac 2025-ben látványosan erősödött, Közép- és Kelet-Európa pedig egyre vonzóbb a befektetők számára. Magyarország azonban sajátos helyzetben van.
Az Európai Központi Bank (EKB) vezető közgazdásza, Philip Lane szerint a közel-keleti háború elhúzódása komoly gazdasági hatással lehet az eurózónára.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.