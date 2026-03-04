2026. március 4. szerda Kázmér
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fritzson-Bajdor Tünde, a Swappis Ruhaforgó alapítója, Blaumann Bence, a Rejoy country managere, Andri Diána, a Decathlon Magyarország fenntarthatósági vezetője és Hörömpöli-Tóth Levente, a Portfolio újságírója.
Gazdaság

Óriási fordulat a magyar kiskereskedelemben: egy eddig lenézett modell teljesen átírhatja a mindennapi vásárlási szokásainkat

Pénzcentrum
2026. március 4. 14:51

A re-commerce már nem csupán alternatíva, hanem a teljes retail-ökoszisztéma egyik legizgalmasabb növekedési területe – derült ki a Portfolio Retail Day 2026 konferncia panelbeszélgetésből. A szakértők szerint a használt és felújított termékek piaca nem önmagával versenyez, hanem egyre inkább az új termékek iránti keresletet formálja át. Elhangzott, hogy fenntarthatóság csak akkor válhat hosszú távon működőképessé, ha üzletileg is értéket teremt. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a körforgásos modell terjedéséhez edukációra, bizalomépítésre és gördülékeny, skálázható kereskedelmi folyamatokra van szükség.

Fritzson-Bajdor Tünde, a Swappis Ruhaforgó alapítója és tulajdonosa elmondta, hogy a divatipar fenntarthatatlan, és nehéz megreformálni ezt a nagyon szövevényes ellátólánccal rendelkező rendszert. Szerinte rendszerváltásra lenne szükség a ruhaiparon és összességében a gazdaságon belül, hogy körkörössé váljon a működése, mivel csak az lehet fenntartható, amit a nulláról kezdünk el. Hozzátette, hogy leginkább azt tartja fontosnak a fenntarthatóságban, hogy csökkentsük a hulladékot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Blaumann Bence, a Rejoy country managere feltette a kérdést, hogy biztos-e, hogy a használt termékek a használt termékek piacával versenyeznek, majd meg is válaszolta, hogy szerinte nem, hanem az értékajánlatnak köszönhetően az új termékek piacát kannibalizálja.

Kapcsolódó cikkeink:

Andri Diána, a Decathlon Magyarország fenntarthatósági vezetője megjegyezte, hogy a fenntarthatóság nagy növekedési potenciállal rendelkezik. Szerinte ugyanakkor üzletileg akkor fog jól megmaradni a vállalatnak a működésében, hogyha ennek megtalálják azt a részét, ami gazdaságilag is hozzáadott értéket tud képviselni.

Blaumann Bence megjegyezte, azt látják a vásárlóiknál, hogy az emberek kétharmada elsődlegesen az ár-érték arányt jelöli meg fontos vagy elsődleges döntési szempontként, amikor felújított vagy használt terméket vásárol, és csak 3%-a mondja az embereknek azt, hogy az elsődleges prioritás, hogy a termék felújított és zöldebb.

Fritzson-Bajdor Tünde, a Swappis Ruhaforgó alapítója, Blaumann Bence, a Rejoy country managere, Andri Diána, a Decathlon Magyarország fenntarthatósági vezetője és Hörömpöli-Tóth Levente, a Portfolio újságírója.Fritzson-Bajdor Tünde, a Swappis Ruhaforgó alapítója, Blaumann Bence, a Rejoy country managere, Andri Diána, a Decathlon Magyarország fenntarthatósági vezetője és Hörömpöli-Tóth Levente, moderátor a Portfolio Retail Day 2026 konferencián.

Fritzson-Bajdor Tünde elmondta, hogy eddig 13 ezer ember fordult hozzájuk, hogy hosszabbítsák meg ruháik élettartamát. Kifejtette, hogy egy motivációs pontrendszert dolgoztak ki, mivel szeretnénk az embereket edukálni, hogy miről szól a használt ruha, emellett pedig fontos számukra az is, hogy motiválják az embereket a használ truha vásárlására.

Blaumann Bence szerint nagyon fontos a jó termék, hogy bevonzzák a vásárlókat. Mint mondta, számukra a világ legértékesebb cége gondoskodik a termékeiknek a marketingjéről, így egyfajta marketing utánpótlással rendelkeznek. Emellett fontosnak tartja még, hogy edukálják a piacot, hozzátette, hogy sok millió eurót költöttek Magyarországon arra, hogy megértessék ezt a koncepciót az emberekre, és azt látják, hogy erre van fogékonyság.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Andri Diána hangsúlyozta, hogy ha az edukációról van szó, akkor elsősorban a körforgásos szolgáltatásaiknak az ismertségét szeretnénk növelni. Szerinte fontos az online és az offline jelenlét is, az emberi kapcsolódás, hogy tudják segíteni a vásárlóikat a döntéshozatalban. Valamint a biztonságot emelte még ki, hiszen nagyon könnyű belefutni például egy adathalász próbálkozásba.

Arra a kérdésre, hogy fenntartható módon hogyan lehet skálázódni, Fritzson-Bajdor Tünde azt válaszolt, hogy a terjeszkedési stratégiájuk a franchise hálózatépítés. Szerinte a használt ruha azért skálázható, mert mindenkinek vannak otthon használt ruhái, ami miatt viszont nehezebb, hogy fizikai boltokra és online fejlesztésre van szükség.

Andri Diána kiemelte, hogy fontos gördülékeny kereskedelmi folyamatokat kialakítani, ami minél kényelmesebbé teszi a vásárlóknak azt, hogy jól döntsenek. Fontosnak tartotta továbbá, hogy az alapértékesítési tevékenységnek a része legyen, hogy megpróbálják végiggondolni a termék életciklusát, és ne csak addig menjenek el, mint gyártó és kereskedő, hogy el szeretnék adni, hanem adott esetben azt is megpróbálják biztosítani, hogy meg tudják hosszabbítani a termék élettartamát.

Képek: Mónus Márton, Portfolio
#kiskereskedelem #gazdaság #kereskedelem #konferencia #ruha #online vásárlás #divat #fenntarthatóság #portfolio konferencia #használt #retail day 2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:33
15:17
15:02
14:51
14:43
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 3. 16:50
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
iO Charts  |  2026. március 4. 11:39
Több mint Bitcoin: Mire jó valójában a kriptovaluta és a blokklánc technológia?
A legtöbb ember szemében a kriptopiac kimerül annyiban, hogy veszünk valami digitális érmét, és várj...
Bankmonitor  |  2026. március 4. 10:16
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyar...
MEDIA1  |  2026. március 4. 09:46
Marosi Viktor lett az InStyle Men új főszerkesztője
A Trend FM-től és a Radiocafé-tól néhány hónapja távozó rádiós műsorvezető, Marosi Viktor most az In...
Holdblog  |  2026. március 3. 10:40
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszaford...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 3.
Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
2026. március 4.
Kegyetlen jóslat érkezett: hamar beüthet az ársokk Magyarországon, ez minden tervet felülírhat
2026. március 4.
Nem semmi, ami történik: ez a márka robbant be a magyar autópiac élére, mindenkit lenyomott
2026. március 4.
NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 4. szerda
Kázmér
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Súlyos figyelmeztetés érkezett: Magyarország lehet az iráni konfliktus egyik legnagyobb vesztese Európában?
2
1 hete
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
3
1 hete
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
4
1 hete
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
5
2 napja
Itt a bejelentés, rengeteg hazai bevásárlóközpontot vásároltak fel: komoly átalakítás kezdődik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vegyes életbiztosítás
ötvözi a kockázati életbiztosítás és az elérési életbiztosítás elemeit. A biztosító a tartam alatt bekövetkezett halál esetén és az elérés esetén is teljesít.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 13:32
Bejelentette Szijjártó Péter: a mai napon Putyinnal fog tárgyalni Moszkvában - ez lesz a téma
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 13:03
Kegyetlen jóslat érkezett: hamar beüthet az ársokk Magyarországon, ez minden tervet felülírhat
Agrárszektor  |  2026. március 4. 14:33
Téboly a gabonapiacon: ennyibe kerül most a búza, kukorica itthon
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel