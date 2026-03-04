2025 IV. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 7,6%-kal, importja 3,6%-kal bővült az előző év azonos időszakihoz képest.
Az Iráni Háborúról vallott a biztonságpolitikai szakértő, Kaiser Ferenc: "ez még bárhová elfajulhat"
A Közel-Keleten zajló háború már legalább 13 országot érint, és egyre inkább regionális háborúvá szélesedik – figyelmeztetett Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az InfoRádióban. Szerinte az eszkaláció megállítására egyelőre nincs reális esély, miközben a Hormuzi-szorosban leálló hajózás miatt az energiabiztonsági és gazdasági következményeket már most az egész világ érzi.
A fegyveres konfliktusban közvetlenül Izrael, az Egyesült Államok és Irán vesz részt, de közvetve számos más állam is érintett. Több ország területén Iránhoz köthető fegyveres szervezetek, úgynevezett proxycsoportok működnek – például a libanoni Hezbollah vagy a jemeni húszik –, más országok pedig amerikai katonai támaszpontoknak adnak otthont. Irán ezeknek az országoknak a területét is támadja: drón- és ballisztikusrakéta-csapások értek már Ciprust, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Szaúd-Arábiát, Bahreint és Ománt is.
Kaiser Ferenc szerint Magyarországot jelenleg nem fenyeget közvetlen katonai veszély. Irán legnagyobb hatótávolságú ballisztikus rakétái még elérhetik Románia egyes részeit, de hazánkat már nem. Teherán ugyan európai országokat is megfenyegetett, de a nagy hatótávolságú fegyverrendszereiből kevés áll rendelkezésére, és ezeket nagy valószínűséggel elsősorban Izrael ellen tartogatja. A rövid és közepes hatótávolságú rakétákat, valamint a csapásmérő, úgynevezett kamikaze drónokat inkább a Perzsa-öböl menti olajmonarchiák ellen vetik be.
A hadműveletek jelenleg főként légi és tengeri erőkre épülnek, jelentősebb szárazföldi offenzíva nem látszik körvonalazódni. A térségbe vezényelt amerikai harci repülőgépek több repülőbázisról – köztük ciprusi támaszpontokról – hajtják végre bevetéseiket. A felderítési, vezetésirányítási és logisztikai feladatokat légi utántöltő repülőgépek, légtérellenőrző és korai előrejelző (AWACS) gépek, valamint tengerészeti járőrgépek támogatják.
A térségben összesen mintegy 220 amerikai vadászgép és vadászbombázó áll készenlétben, köztük a legkorszerűbb F–22-es és F–35-ös lopakodó típusokkal. Izrael további 300–320 repülőgéppel támogatja a műveleteket, ezek között közel 50 F–35-ös lopakodó vadászbombázó is szolgál. A szövetségesek ezzel gyakorlatilag teljes légifölényt harcoltak ki Irán felett – hangsúlyozta a szakértő. Eddig egyetlen komolyabb ismert veszteség az volt, amikor a kuvaiti légvédelem lelőtt három, a légterébe tévedő F–15-öst. Kaiser Ferenc szerint ez minden bizonnyal koordinációs hiba lehetett, hiszen Kuvait és az Egyesült Államok szövetségesek.
Az Egyesült Államok haditengerészete a térségbe vezényelte legnagyobb repülőgép-hordozóját, a Gerald R. Fordot is. A hordozó harccsoportja a Földközi-tenger keleti medencéjében, Ciprus és Izrael között manőverezik, repülőezrede pedig kényelmesen eléri az iráni légteret. A kíséretében hajózó rakétás rombolókról indított Tomahawk cirkálórakéták szintén számos fontos iráni célpont ellen bevethetők. Az Arab-tengeren, a Hormuzi-szorostól keletre egy másik repülőgép-hordozó, az Abraham Lincoln is készenlétben áll saját harccsoportjával. Az amerikaiak eddig több száz Tomahawk cirkálórakétát indítottak különféle célpontok ellen.
A légvédelem szintén kulcsszerepet kap. Izraelben és az amerikai támaszpontok körül többrétegű védelmi rendszereket építettek ki Patriot légvédelmi rakétákkal – amelyek Ukrajnában is jól vizsgáztak –, valamint az ezeknél fejlettebb THAAD ballisztikusrakéta-elhárító rendszerekkel. Utóbbiból viszonylag kevés áll rendelkezésre, de a legkorszerűbb ballisztikus rakéták ellen is hatékony védelmet képes biztosítani.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Kaiser Ferenc a háború utáni forgatókönyvekről is beszélt. Mint mondta, egyelőre csak találgatni lehet, ki kerülhetne Irán élére. A lehetséges utódok között akadnak olyanok, akik vélhetően nyitottabbak lennének a tárgyalásokra az Egyesült Államokkal és Izraellel. Ugyanakkor az sem zárható ki, hogy Ali Hameneinél is radikálisabb vezető jut hatalomra. Ez utóbbi esetben a szövetségesek – mindenekelőtt Izrael – várhatóan mindent megtennének az új vezető likvidálására is.
A szakértő szerint fordulópontot az jelenthet, ha Irán kimeríti rakéta- és drónkészleteit. Akkor a támadások látványosan visszaesnének, és Teherán elveszítené megtorló csapásmérő képességének nagy részét. Ugyanakkor nem ismert pontosan, hogy Irán mennyi rakétával és indítóállással rendelkezik. Az ország területe 1,6 millió négyzetkilométer, jelentős része hegyvidék, így a raktárak és indítóállások felderítése és megsemmisítése rendkívül nehéz. A legtöbb elemző szerint ez a folyamat akár hetekig is eltarthat.
Mindez azért különösen aggasztó, mert közben gyakorlatilag leállt a hajóforgalom a Hormuzi-szorosban. Ezen az útvonalon jut el a világ kőolaj- és földgázfogyasztásának mintegy egyötöde a nemzetközi piacokra. Az energiabiztonsági és gazdasági hatások már most világszerte érezhetők, és minél tovább húzódik a konfliktus, annál súlyosabb következményekkel kell számolni.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
Sokáig elméleti felvetésnek számított Magyarország EU-ból való kilépése, az utóbbi években azonban egyre gyakrabban jelenik meg a közbeszédben.
A közeljövőben a hivatalos nyilatkozatokban válhatnak kézzelfoghatóvá a nézetkülönbségek.
Ja az energiaárak tartósan elszállnak Irán miatt, az nemcsak a benzináraknál, hanem a kamatdöntéseknél, a vállalati beruházásoknál és a gazdasági növekedésben is gyorsan megmutatkozhat.
Durva atomfenyegetést küldött a világnak Irán: annyi nukleáris anyaguk van, hogy egy tucat atombombára is elég
A helyzet különösen ellentmondásos annak fényében, hogy Trump tavaly nyáron még Irán nukleáris létesítményeinek megsemmisítésével dicsekedett.
Irán felszólította az ENSZ Nemzetbiztonsági Tanácsát (BT), lépjen fel az Egyesült Államok és Izrael a síita állam indított háborúja ellen.
Az interjúban az ukrán elnök a magyar–ukrán viszonyról is beszélt, amit az MTI nem szemlézett.
Több rakéta csapódott Katar irányába, köztük a dohai Hamád nemzetközi repülőtér lehetett a célpont.
Az Izrael és az Egyesült Államok által Irán ellen végrehajtott támadásokban már legalább 787 ember halt meg.
Irán lezártnak tekinti a diplomáciai rendezés lehetőségét, és a továbbiakban védelmi képességei erősítésére összpontosít.
Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel az orosz–magyar együttműködésről.
Indul a dráma, sorra állítja le olajfinomítóit a világ egyik legnagyobb gazdasága: készülnek az ellátási gondokra
A közel-keleti konfliktus és az Irán elleni amerikai–izraeli katonai műveletek komoly nyomás alá helyezik Kína olajellátását.
Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közlése alapján csapataik Dél-Libanonban folytatnak műveleteket, ahol egy teljes hadosztály bevetésével "előretolt védelmi állásokat" hoztak létre.
Olyan válságsorozatot szabadíthat el az iráni háború, ami magá alá temeti egész Magyarországot: sokkoló forgatókönyvek születtek
A Közel-Keleten kirobbant újabb fegyveres konfliktus nemcsak geopolitikai, hanem súlyos világgazdasági kockázatot is jelent.
Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja arról beszélt, hogy Irán az utóbbi atomtárgyalások során nyomás alá akarta helyezni az amerikai delegációt.
Friss katari jelentések szerint az éjszaka során Irán nagyszabású támadást indított a monarchia ellen,
Irán lezárta a Hormuzi-szorost és lángba fog borítani minden hajót, amely megpróbál átjutni.
Két drón csapódott az Egyesült Államok rijádi nagykövetségének épületébe, kisebb tüzet és anyagi kárt okozva
Most látszik igazán Trump ördögi terve a Közel-Keleten: minden felelősséget hárít az amerikai elnök - ebből még világégés is lehet?
Három napja tart az Egyesült Államok és Izrael háborúja Irán ellen, a konfliktus pedig máris regionális méretűvé szélesedett.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.