2026. március 4. szerda
14 °C Budapest
Los Angeles, Kalifornia, USA - 2010. május 12: Kezek tartják a labdarúgó-világbajnokság trófeájának másolatát a dél-afrikai torna előtt. vb, világbajnokság, fifa world cup, foci vb
Sport

Már Donald Trump is megszólalt Irán vb-részvételéről: ezt mondta az elnök

Pénzcentrum
2026. március 4. 15:17

Donald Trump amerikai elnököt nem érdekli, Irán részt vesz-e az idei, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett labdarúgó-világbajnokságon - tudósított a BBC.

Trump a Politico hírportálnak nyilatkozva azt mondta, hogy őszintén szólva nem érdekli az iráni válogatott világbajnoki szereplése. Hozzátette: szerinte Irán egy nagyon súlyosan legyőzött ország, amely már a tartalékait éli fel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Egyesült Államok társrendezője a június 11. és július 19. között zajló tornának. Irán sorozatban negyedik világbajnokságára kvalifikálta magát, csoportmérkőzéseit a tervek szerint Los Angelesben (Új-Zéland és Belgium ellen), valamint Seattle-ben (Egyiptom ellen) játszaná.

Irán
Iran
Piaci érték: 34,25M €
Edző: Amir Ghalenoei
Adatlap létrehozva: 2026.03.04.

Az iráni részvétel körül azonban egyre nagyobb a bizonytalanság. Bár a válogatott tavaly sem lépett vissza, amikor az Egyesült Államok három iráni nukleáris létesítményre mért légicsapást, a jelenlegi, súlyosabb helyzet – az eszkalálódó konfliktus és az Öböl-térség amerikai szövetségesei ellen indított iráni támadások – már más megítélés alá eshet.

Az Iráni Labdarúgó-szövetség elnöke, Mehdi Tádzs az iráni televízióban úgy fogalmazott, hogy jelen állás szerint messze vannak attól, hogy reménnyel tekinthessenek a világbajnokságra, és hozzátette: az ország sportvezetői döntenek majd az esetleges további lépésekről.

A FIFA főtitkára, Mattias Grafström szombaton annyit közölt, hogy céljuk minden résztvevő számára biztonságos világbajnokságot rendezni. A BBC Sport megkereste a nemzetközi szövetséget hivatalos állásfoglalásért, de a szervezet egyelőre nem reagált.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #konfliktus #donald trump #világbajnokság #irán #amerikai egyesült államok #kanada #FIFA #vb 2026

