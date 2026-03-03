2026. március 3. kedd Kornélia
A Khafre piramis magaslati képe, Gízában, Kairóban, Egyiptomban.
Utazás

Hazatérhetnek a Közel-Keleten rekedt magyarok: sűríti egyiptomi járatait a Wizz Air

Pénzcentrum
2026. március 3. 10:32

A Wizz Air mentesítő járatokat indít azon utasai számára, akik a közel-keleti térségbe, vagy a térségből utaztak volna: péntektől heti 3 helyett 10 járatot biztosít Budapest és Sarm-es-Sejk között. Ezek a plusz járatok több lehetőséget kínálnak az Izraelbe és Izraelből induló közvetlen járatok felfüggesztése által érintett utasoknak, és jelenleg a legjobb lehetőséget biztosítják az Izrael és Európa közötti összeköttetésre.

A Wizz Air a közel-keleti biztonsági helyzet eszkalálódását követően bevezetett regionális légtérkorlátozásokra reagálva módosítja most menetrendjét, mivel óvintézkedésként legalább március 7-ig felfüggesztette az Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba, Szaúd-Arábiába, valamint Ammánba induló és onnan érkező járatokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A légitársaság szorosan együttműködik a légiközlekedési hatóságokkal és repülőtéri partnereivel, hogy a biztonságos üzemeltetési feltételek garantálása érdekében.

A Wizz Air köszöni utasai türelmét és megértését. A légitársaság továbbra is azon dolgozik, hogy amint a biztonsági helyzet lehetővé teszi, újraindítsa a járatait.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Wizz Air #repülés #légitársaság #egyiptom #izrael #utasok #repülőjárat #járattörlés #Közel-Kelet

