Hazatérhetnek a Közel-Keleten rekedt magyarok: sűríti egyiptomi járatait a Wizz Air

A Wizz Air mentesítő járatokat indít azon utasai számára, akik a közel-keleti térségbe, vagy a térségből utaztak volna: péntektől heti 3 helyett 10 járatot biztosít Budapest és Sarm-es-Sejk között. Ezek a plusz járatok több lehetőséget kínálnak az Izraelbe és Izraelből induló közvetlen járatok felfüggesztése által érintett utasoknak, és jelenleg a legjobb lehetőséget biztosítják az Izrael és Európa közötti összeköttetésre.

A Wizz Air a közel-keleti biztonsági helyzet eszkalálódását követően bevezetett regionális légtérkorlátozásokra reagálva módosítja most menetrendjét, mivel óvintézkedésként legalább március 7-ig felfüggesztette az Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba, Szaúd-Arábiába, valamint Ammánba induló és onnan érkező járatokat.

A légitársaság szorosan együttműködik a légiközlekedési hatóságokkal és repülőtéri partnereivel, hogy a biztonságos üzemeltetési feltételek garantálása érdekében.

A Wizz Air köszöni utasai türelmét és megértését. A légitársaság továbbra is azon dolgozik, hogy amint a biztonsági helyzet lehetővé teszi, újraindítsa a járatait.