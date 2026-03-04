2026. március 4. szerda Kázmér
Gerlaki Bence adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár a Portfolio Retail Day 2026 konferencián
Gazdaság

NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást

Pénzcentrum
2026. március 4. 08:50

Az e-kereskedelem gyors térnyerése és a külföldi webshopok erősödő jelenléte új szabályozási válaszokat tesz szükségessé – hangsúlyozta Gerlaki Bence adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár a Portfolio Retail Day 2026 konferencián, kiemelve: a cél egyszerre a fogyasztók védelme és az egyenlő versenyfeltételek megteremtése. Gerlaki beszélt arról, hogy szükségessé vált az állami szerepvállalás, ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium és az NKFH új szakpolitikai eszközökkel is reagál a helyzetre, melynek egyik kulcseleme a ROSTA (Reliable Online Store Analyser) amely négy fő kategóriában vizsgálja az online áruházakat, és néhány másodperc alatt visszajelzést ad a fogyasztóknak.

Gerlaki Bence adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár előadásának középpontjában az e-kereskedelem állt. Mint mondta, a GDP-növekedés hajtóereje a következő negyedévekben a fogyasztás lehet, és a beruházások 2026 közepétől már erősíthetik a növekedést. Arról is beszélt, hogy a kiskereskedelmi forgalom volumene 2025-ben átlagosan 2,9%-kal nőtt, a növekedés fő motorja ugyanakkor nem élelmiszer-kiskereskedelem volt.

Mint monda, 2026-ban a kormányzati intézkedések 580–790 milliárd forinttal támogathatják a forgalmat, kiemelte, hogy 3–4 százalékos volumenhatása van ezeknek az intézkedéseknek. A kiskereskedelmi fogyasztás bővülését az alacsony infláció és az árréscsökkentés is támogatja Gerlaki szerint.

Gerlaki Bence adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár a Portfolio Retail Day 2026 konferenciánGerlaki Bence adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár a Portfolio Retail Day 2026 konferencián

A hazai e-kereskedelmi szekció előretöréséről az államtitkár elmondta, hogy 2025-ben a háztartások tényleges fogyasztása közel 46 ezer milliárd forint volt, melynek 44%-a (20 ezer milliárd forint) realizálódott a kiskereskedelemben. Hozzátette, hogy a hazai kiskereskedelmi forgalom 8,7%-a online csatornákon keresztül történt (ez 1764 milliárd Ft-ot tett ki). Arról is beszélt, hogy 2010-ben az e-kereskedelem részesedése kevesebb, mint 1% volt, ugyanakkor 2025-re ez körülbelül 12%-ra növekedett. A Temu és a külföldi webshopok előretörése látványos, a forgalmuk 665 milliárd Ft-ot tett ki.

Mindezek miatt Gerlaki szerint szükségessé vált az állami szerepvállalás, hiszen egyes webshopok tisztességtelen előnyhöz jutnak, valamint a hazai szereplők versenyhátrányba kerülnek, így szükség van a jogszabályi környezet aktualizálása és az egyenlő versenyfeltételek biztosítására.

Ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium és az NKFH új szakpolitikai eszközökkel is reagál a helyzetre. Ennek egyik kulcseleme a ROSTA (Reliable Online Store Analyser) nevű új platform, amely 10–15 ezer webshop értékelésével indul. A rendszer 60 szempont alapján, négy fő kategóriában vizsgálja az online áruházakat, és néhány másodperc alatt visszajelzést ad a fogyasztóknak. 

Gerlaki szerint ezzel nagy újítást fognak elérni. Sokszor azt látják, hogy a fogyasztók nem tudják, kivel kötnek szerződést, ezért minden cégadatot és domain adatot is megmutatnak a fogyasztóknak.

A program indulása 2026 második negyedév végén várható, már tesztelik a rendszert.

Az államtitkár szerint a cél nem pusztán a szankcionálás, hanem a prevenció: a tudatos vásárlás támogatása és a jogkövető vállalkozások ösztönzése.

Képek: Portfolio
#webshop #NGM #kiskereskedelem #gazdaság #webáruház #kereskedelem #fogyasztóvédelem #konferencia #online kereskedelem #online vásárlás #kiskereskedelmi forgalom #tudatos vásárlás #portfolio konferencia #gdp-növekedés #retail day 2026

PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 3. 16:50
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 3. 16:18
Az RTL Magyarország újabb szervezeti átalakítást jelentett be
A PR-osztály jelentős leépítését követően most a Sales Innovációs terület szervezeti és stratégiai á...
Holdblog  |  2026. március 3. 10:40
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszaford...
iO Charts  |  2026. március 1. 17:06
Kriptó portfólió diverzifikáció: szektorok, okosszerződések és letétkezelés
A hagyományos pénzügyekben (TradFi) a diverzifikáció aranyszabálya egyszerű: ne tegyél mindent egy k...
Bankmonitor  |  2026. február 28. 10:24
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet B...
