Az európai gázár alig két nap alatt megduplázódott a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a katari LNG-termelés kiesése miatt.
NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást
Az e-kereskedelem gyors térnyerése és a külföldi webshopok erősödő jelenléte új szabályozási válaszokat tesz szükségessé – hangsúlyozta Gerlaki Bence adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár a Portfolio Retail Day 2026 konferencián, kiemelve: a cél egyszerre a fogyasztók védelme és az egyenlő versenyfeltételek megteremtése. Gerlaki beszélt arról, hogy szükségessé vált az állami szerepvállalás, ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium és az NKFH új szakpolitikai eszközökkel is reagál a helyzetre, melynek egyik kulcseleme a ROSTA (Reliable Online Store Analyser) amely négy fő kategóriában vizsgálja az online áruházakat, és néhány másodperc alatt visszajelzést ad a fogyasztóknak.
Gerlaki Bence adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár előadásának középpontjában az e-kereskedelem állt. Mint mondta, a GDP-növekedés hajtóereje a következő negyedévekben a fogyasztás lehet, és a beruházások 2026 közepétől már erősíthetik a növekedést. Arról is beszélt, hogy a kiskereskedelmi forgalom volumene 2025-ben átlagosan 2,9%-kal nőtt, a növekedés fő motorja ugyanakkor nem élelmiszer-kiskereskedelem volt.
Mint monda, 2026-ban a kormányzati intézkedések 580–790 milliárd forinttal támogathatják a forgalmat, kiemelte, hogy 3–4 százalékos volumenhatása van ezeknek az intézkedéseknek. A kiskereskedelmi fogyasztás bővülését az alacsony infláció és az árréscsökkentés is támogatja Gerlaki szerint.
A hazai e-kereskedelmi szekció előretöréséről az államtitkár elmondta, hogy 2025-ben a háztartások tényleges fogyasztása közel 46 ezer milliárd forint volt, melynek 44%-a (20 ezer milliárd forint) realizálódott a kiskereskedelemben. Hozzátette, hogy a hazai kiskereskedelmi forgalom 8,7%-a online csatornákon keresztül történt (ez 1764 milliárd Ft-ot tett ki). Arról is beszélt, hogy 2010-ben az e-kereskedelem részesedése kevesebb, mint 1% volt, ugyanakkor 2025-re ez körülbelül 12%-ra növekedett. A Temu és a külföldi webshopok előretörése látványos, a forgalmuk 665 milliárd Ft-ot tett ki.
Mindezek miatt Gerlaki szerint szükségessé vált az állami szerepvállalás, hiszen egyes webshopok tisztességtelen előnyhöz jutnak, valamint a hazai szereplők versenyhátrányba kerülnek, így szükség van a jogszabályi környezet aktualizálása és az egyenlő versenyfeltételek biztosítására.
Ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium és az NKFH új szakpolitikai eszközökkel is reagál a helyzetre. Ennek egyik kulcseleme a ROSTA (Reliable Online Store Analyser) nevű új platform, amely 10–15 ezer webshop értékelésével indul. A rendszer 60 szempont alapján, négy fő kategóriában vizsgálja az online áruházakat, és néhány másodperc alatt visszajelzést ad a fogyasztóknak.
Gerlaki szerint ezzel nagy újítást fognak elérni. Sokszor azt látják, hogy a fogyasztók nem tudják, kivel kötnek szerződést, ezért minden cégadatot és domain adatot is megmutatnak a fogyasztóknak.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A program indulása 2026 második negyedév végén várható, már tesztelik a rendszert.
Az államtitkár szerint a cél nem pusztán a szankcionálás, hanem a prevenció: a tudatos vásárlás támogatása és a jogkövető vállalkozások ösztönzése.
Képek: Portfolio
Egyetlen hét alatt több mint 215 milliárd forint értékben vásároltak lakossági állampapírt a befektetők,
Az ING ismét rontott a magyar gazdaság kilátásain: 2026-ra már csak 1,7 százalékos GDP-növekedést vár a korábbi 1,9 százalék helyett.
A Mol elnök-vezérigazgatója szerint a Barátság kőolajvezeték leállása önmagában még kezelhető lenne.
Hiába a geopolitikai feszültségek és a vámháborús intézkedések, a számok azt mutatják, hogy Kína külkereskedelme 2025-ben tovább bővült.
Brutális pofonba szaladt bele a forint: mélypontra gyengült az euróval szemben, mikor áll meg a zuhanás?
A forint kedden jelentősen gyengült az euróval és a dollárral szemben, a devizapiacot a közel-keleti konfliktus és a földgázárak emelkedése feszíti.
A március elején kiéleződő iráni konfliktus azonnal éreztette hatását a globális tőkepiacokon.
Sorra kaszálják el Magyarországon az üzleteket: menekülnek a befektetők, ennek még nagyon rossz vége lesz
A globális felvásárlási piac 2025-ben látványosan erősödött, Közép- és Kelet-Európa pedig egyre vonzóbb a befektetők számára. Magyarország azonban sajátos helyzetben van.
Az Európai Központi Bank (EKB) vezető közgazdásza, Philip Lane szerint a közel-keleti háború elhúzódása komoly gazdasági hatással lehet az eurózónára.
Már a lengyelek hátát sem látjuk, brutálisan belehúzott a gazdaságuk: ezt már szinte lehetetlen behozni
Lengyelország 2025 végén is dinamikus növekedést produkált: a lengyel GDP 4 százalékkal nőtt éves alapon a negyedik negyedévben.
Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,2%-kal emelkedett.
Vegyesen alakult a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Ebben is Európa-bajnokok vagyunk, csak nemigen dicsekedni való: brutális, milyen infláció van Magyarországon
Az elmúlt másfél évtizedben a hazai infláció üteme jelentősen meghaladta az eurózóna átlagát, amiben kulcsszerepet játszott a forint leértékelődése - mutat rá a GKI elemzése.
Az év utolsó három hónapja kilenc éve nem látott mélypontot hozott a hazai építőiparban a megkezdett projektek értékét tekintve.
A decemberben aláírt adásvételi szerződést követően 2026. február 27-én hivatalosan is lezárult a hazai kereskedelmiingatlan-piac egyik meghatározó tranzakciója.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1161,5 pontos, 0,92 százalékos csökkenéssel, 125 373,25 ponton zárt hétfőn.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,8 százalékos csökkenéssel, 126 535 ponton zárta a februárt, miközben a piaci aktivitás élénk maradt.
Az ING elemzése szerint a dollár máris egyértelmű nyertesként emelkedik ki a helyzetből - a kérdés az, hogy meddig.
A közel-keleti konfliktus egyik legnagyobb vesztese az európai légitársaságok sorában a Wizz Air lehet.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.