NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást

Az e-kereskedelem gyors térnyerése és a külföldi webshopok erősödő jelenléte új szabályozási válaszokat tesz szükségessé – hangsúlyozta Gerlaki Bence adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár a Portfolio Retail Day 2026 konferencián, kiemelve: a cél egyszerre a fogyasztók védelme és az egyenlő versenyfeltételek megteremtése. Gerlaki beszélt arról, hogy szükségessé vált az állami szerepvállalás, ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium és az NKFH új szakpolitikai eszközökkel is reagál a helyzetre, melynek egyik kulcseleme a ROSTA (Reliable Online Store Analyser) amely négy fő kategóriában vizsgálja az online áruházakat, és néhány másodperc alatt visszajelzést ad a fogyasztóknak.

Gerlaki Bence adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár előadásának középpontjában az e-kereskedelem állt. Mint mondta, a GDP-növekedés hajtóereje a következő negyedévekben a fogyasztás lehet, és a beruházások 2026 közepétől már erősíthetik a növekedést. Arról is beszélt, hogy a kiskereskedelmi forgalom volumene 2025-ben átlagosan 2,9%-kal nőtt, a növekedés fő motorja ugyanakkor nem élelmiszer-kiskereskedelem volt.

Mint monda, 2026-ban a kormányzati intézkedések 580–790 milliárd forinttal támogathatják a forgalmat, kiemelte, hogy 3–4 százalékos volumenhatása van ezeknek az intézkedéseknek. A kiskereskedelmi fogyasztás bővülését az alacsony infláció és az árréscsökkentés is támogatja Gerlaki szerint.

A hazai e-kereskedelmi szekció előretöréséről az államtitkár elmondta, hogy 2025-ben a háztartások tényleges fogyasztása közel 46 ezer milliárd forint volt, melynek 44%-a (20 ezer milliárd forint) realizálódott a kiskereskedelemben. Hozzátette, hogy a hazai kiskereskedelmi forgalom 8,7%-a online csatornákon keresztül történt (ez 1764 milliárd Ft-ot tett ki). Arról is beszélt, hogy 2010-ben az e-kereskedelem részesedése kevesebb, mint 1% volt, ugyanakkor 2025-re ez körülbelül 12%-ra növekedett. A Temu és a külföldi webshopok előretörése látványos, a forgalmuk 665 milliárd Ft-ot tett ki.

Mindezek miatt Gerlaki szerint szükségessé vált az állami szerepvállalás, hiszen egyes webshopok tisztességtelen előnyhöz jutnak, valamint a hazai szereplők versenyhátrányba kerülnek, így szükség van a jogszabályi környezet aktualizálása és az egyenlő versenyfeltételek biztosítására.

Ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium és az NKFH új szakpolitikai eszközökkel is reagál a helyzetre. Ennek egyik kulcseleme a ROSTA (Reliable Online Store Analyser) nevű új platform, amely 10–15 ezer webshop értékelésével indul. A rendszer 60 szempont alapján, négy fő kategóriában vizsgálja az online áruházakat, és néhány másodperc alatt visszajelzést ad a fogyasztóknak.

Gerlaki szerint ezzel nagy újítást fognak elérni. Sokszor azt látják, hogy a fogyasztók nem tudják, kivel kötnek szerződést, ezért minden cégadatot és domain adatot is megmutatnak a fogyasztóknak.

A program indulása 2026 második negyedév végén várható, már tesztelik a rendszert.

Az államtitkár szerint a cél nem pusztán a szankcionálás, hanem a prevenció: a tudatos vásárlás támogatása és a jogkövető vállalkozások ösztönzése.

