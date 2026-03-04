Alig két nap alatt megduplázódott az európai gázár: ez Magyarországnak is nagyon fájhat?

Az európai gázár alig két nap alatt megduplázódott a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a katari LNG-termelés kiesése miatt. Egyelőre azonban nem látszik valódi, tartós ellátási sokk, a piac inkább a legrosszabb forgatókönyveket árazza: a kérdés az, hogy egy újabb gázválság küszöbén állunk-e, vagy csupán átmeneti pánikról van szó - írta a Portfolio.

A múlt hét végén az európai gázár még stabilan, 32 euró/MWh körüli szinten mozgott. Hétfő reggelre, a háború kitörésének hírére az árfolyam 38 euró/MWh-ra ugrott, ami egyetlen hétvége alatt mintegy 20 százalékos emelkedésnek felelt meg.

A helyzet délutánra tovább romlott. A világ egyik legnagyobb LNG-exportőre, a QatarEnergy bejelentette, hogy leállította a termelést a Ras Laffan exportterminálban, miután iráni drónok csapást mértek a központi ipari komplexumra. A hírre az ár rövid idő alatt 44 euró/MWh-ra szökött.

Kedd reggelre a jegyzés átlépte az 50 eurós lélektani határt, és egészen 64 euró/MWh-ig emelkedett. Ezt követően korrekció indult, az árak visszacsúsztak, majd 54 euró/MWh körüli szinten stabilizálódtak.

A Hormuzi-szoros – ez az alig 40 kilométer széles, stratégiai jelentőségű tengeri átjáró – a globális kőolajkínálat nagyjából egyötödének, valamint a QatarEnergy teljes cseppfolyósföldgáz-exportjának fő tranzitútvonala. A legnagyobb kockázatot azonban nem is a szoros esetleges lezárása jelenti, hanem a térség energetikai infrastruktúrájának sebezhetősége: az olajmezők, finomítók és cseppfolyósító üzemek mind iráni ballisztikus rakéták hatósugarán belül helyezkednek el.

A QatarEnergy évente mintegy 110 milliárd köbméter földgázt exportál, ezzel a világ legnagyobb egyedi cseppfolyósítási kapacitását működteti. A globális LNG-termelés 600–700 milliárd köbméter között alakul évente, vagyis az iráni támadás nyomán a teljes elérhető mennyiség 14–16 százaléka esett ki egyik napról a másikra.

Az Európai Bizottság adatai szerint Katar mindössze az EU teljes éves gázigényének 3,8 százalékát fedezi, nagyjából 12,1 milliárd köbméterrel. Ez önmagában aligha indokolná az árak ilyen mértékű megugrását. A helyzet azért összetettebb, mert az orosz vezetékes gáz visszaszorulásával Európa jóval erősebben ráutalt a cseppfolyósított földgázra. Moszkva részesedése az uniós gázimportban a 2021-es 40 százalékról tavaly 6 százalékra esett, miközben ma már az EU teljes gázigényének közel felét LNG-beszállítások fedezik.

A kulcskérdés az európai és az ázsiai piac közötti árverseny. Kína, Dél-Korea, Japán és India egyaránt óriási LNG-fogyasztók. Ha az ezekbe az országokba irányuló katari szállítások kiesnek, a hiányt más forrásból kell pótolni. A jelenlegi szűkös kínálat mellett már viszonylag kis mennyiség ingadozása is jelentős árkilengéseket okoz.

Figyelemre méltó fejlemény, hogy a mostani emelkedéssel hosszú idő után ismét az európai importőrök kénytelenek prémiumot fizetni a gázért. A vezetékes szállításoktól eltérően a szabad LNG-kapacitások oda áramlanak, ahol magasabb árat kínálnak – a cseppfolyós földgázt szállító tartályhajók viszonylag gyorsan irányt tudnak változtatni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az európai és az amerikai gázár közötti különbség extrém módon kinyílt. Míg az Egyesült Államokban a belföldi gázár továbbra is alacsony, az európai jegyzés elszállt. Ez rendkívül nyereségessé teszi az amerikai LNG Európába irányuló exportját: egyes számítások szerint a jelenlegi árak mellett az exportőrök 120–140 százalékos profitmarzsot érhetnek el a költségek felett. Jelzésértékű, hogy az Atlanti-óceánon zajló rövid távú LNG-fuvarok díja történelmi csúcsot döntött.

Ez az úgynevezett arbitrázsmechanizmus egyben az ellátásbiztonságot is stabilizálja. Ha Európában megugrik az ár, a globális LNG-áramlás automatikusan az európai piac felé terelődik – feltéve, hogy van szabad termelési kapacitás és elegendő hajó. A kérdés most nem az, hogy érkezik-e amerikai gáz Európába, hanem az, hogy mekkora mennyiségben.

Az európai gáztárolók átlagos töltöttsége jelenleg 30 százalék körül alakul. Az országok között ugyanakkor nagy eltérések vannak. Németországban, amely Európa legnagyobb gázfogyasztója, a készletszint csupán a kapacitás mintegy 20 százalékát éri el, szemben a tavalyi 33, illetve a két évvel ezelőtti 68 százalékkal.

Önmagában azonban a tárolók leürülése sem rendkívüli jelenség. Ezeket a létesítményeket kifejezetten arra tervezték, hogy áthidalják a téli csúcsfogyasztás és a rendelkezésre álló importkapacitások közötti különbséget. Az Európai Bizottság modelljei szerint a készletszint rövidesen eléri idei mélypontját, ezt követően megkezdődhet az újratöltés időszaka.

Európa tehát jelenleg messze van egy valódi gázválságtól, ugyanakkor a kiürült tárolók feltöltése a kiéleződő globális versenyben és az emelkedő árak mellett komoly kihívás lesz. A tapasztalat azt mutatja, hogy a geopolitikai eredetű árrobbanásokat gyakran korrekció követi, ahogy a piac alkalmazkodik az új helyzethez. Most mindenki abban bízik, hogy ezúttal is így lesz.