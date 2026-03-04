A tervek szerint áprilistól az összes metróvonalon elindul a Pay&Go rendszer próbája, 2028-ra pedig a teljes fővárosi hálózatra kiterjesztenék a rendszert.
Nesze neked kamionos sztrájk: kemény fuvardíjemelés jöhet Magyarországon az iráni konfliktus miatt?
A tavalyi, több ezer kamiont megmozgató budapesti demonstráció után ismét kritikus ponthoz érkezhet a hazai fuvarozói ágazat: a közel-keleti konfliktus miatt elszálló olajárak nyomán meredeken drágul a gázolaj, miközben a szektor jövedelmezősége már harmadik éve a nullához közelít. A szakmai szervezetek szerint azonnali, legalább 10–12 százalékos fuvardíjemelés és kormányzati beavatkozás nélkül a vállalkozások működése, sőt az ellátási lánc stabilitása is veszélybe kerülhet.
Ahogy arra sokan emlékezhetnek, tavaly decemberben a magyar fuvarozók egy Budapestre szervezett tüntetés keretében mintegy kétezer teherautóval és kamionnal vonultak fel az M3-as autópálya felől az Árpád hídon át Budára. A demonstráció végül a Hősök terén zárult.
Most a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) és a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete MTI-ben található közleménye szerint a közúti áru- és személyszállító vállalkozások működését veszélyezteti a dízelár drasztikus megugrása.
A közel-kelti fegyveres konfliktus a globális kőolaj-kitermelés 20-30 százalékának elérhetőségét tette bizonytalanná, a januárban 56 dolláros hordónkénti Brent-ár átlépte a 80 dollárt, és a 100-120 dolláros szint sem kizárt.
A krízisre a hazai árak is reagáltak: másfél hét alatt csaknem 30 forinttal emelkedett a gázolaj ára, és további drágulásra kell számítani. A költségnövekedés a legrosszabb pillanatban éri a magyar fuvarozókat: az alágazat jövedelemtermelő képessége harmadik éve nulla közeli, vagy negatívba fordult.
A közel-keleti olaj tartós kiesése a dízelár jelentős, akár 50-60 százalékos emelkedését hozhatja. A költségek ilyen mértékű növekedése nem finanszírozható tovább fuvardíjemelés nélkül. Az autóbuszos személyszállító és közúti árufuvarozó vállalkozások kétharmadát tömörítő két meghatározó szakmai szervezet, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) és a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete - NiT Hungary számítása szerint legalább 10-12 százalékos azonnali díjemelésre van szükség a vállalkozások jövedelemtermelő képességének, és az ellátási lánc stabilitásának fenntartása érdekében.
Az alágazatot sújtó lejtmenet 2023. óta tart: a Közúti Fuvarozói Árindex friss adatai szerint már a kilencedik egymást követő negyedévben hiányzik a nyereség a szektorból, ami a beruházások elmaradását, a kapacitások csökkentését és a vállalkozások számának visszaesését vonja maga után.
Az MKFE és a NiT Hungary felhívja a Kormány figyelmét arra, hogy a gázolaj árának emelkedését – akár átmeneti –, de azonnali intézkedésekkel kell kompenzálni: kivezethető a kiskereskedelmi adó és az olcsóbb ural olajra kivetett extraprofit-adó, és Magyarország időszakos felmentést kérhet az EU-tól a jövedékiadó-visszaigénylés mértékének emelésére.
Ezzel biztosítható a kereskedelmi gázolaj vásárlók részére a február eleji árszint. Az érdekképviseletek szerint ez nemcsak az ellátási lánc stabilitását, a kapacitások megtartását biztosíthatja – megelőzve a magyar vállalkozások csődjét –, hanem visszafoghatja a költségnövekedés inflációgerjesztő hatását is.
