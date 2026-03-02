Friss hírek Dubajból: ma este megpróbálnak felszállni az utasszállítók

Az Egyesült Arab Emírségek a légteret érintő bizonytalanság ellenére megkezdte a kereskedelmi járatok újraindításának előkészítését: Abu-Dzabi után Dubajból is megpróbálják elindítani az utasszállító gépeket.

Az Emírségek közölte, hogy Abu-Dzabi után Dubajból is megpróbálják elindítani az utasszállító gépeket. A hatóságok felhívták az utazók figyelmét, hogy kizárólag abban az esetben közelítsék meg a repülőtereket, ha a légitársaságuk biztosra jelezte nekik a gépeik indulását - számolt be a Portfolio a BBC alapján.