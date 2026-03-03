Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 3.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. március 3.

Névnap

Kornélia

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 380.85 Ft

CHF: 417.73 Ft

GBP: 436.2 Ft

USD: 326.39 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 38300 Ft

MOL: 3650 Ft

RICHTER: 11840 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.03.04: A Dunántúlon erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, ott zápor, zivatar is kialakulhat. Keletebbre kevés gomolyfelhő zavarhatja a napsütést, és ott csapadék sem valószínű. A csapadékgócok környezetében átmenetileg megerősödhet a szél. Hajnalban általában -2 és +5 fok között alakul a hőmérséklet, de az északi fagyzugokban hidegebb, a magasabban fekvő helyeken enyhébb is lehet a hajnal. Délután 13, 17 fokra számíthatunk.

2026.03.05: Hajnalra a Dunántúlon foltokban pára, köd képződhet. Ezek feloszlanak, utána napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyekből délen néhol előfordulhat zápor. Mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban -2, +5, délután 13, 17 fokra számíthatunk.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.03.03)

Akciók

