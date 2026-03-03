Vegyesen alakult a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 3.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. március 3.
Névnap
Kornélia
Friss hírek
- Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
- Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről
- Nyakunkon a demográfiai katasztrófa: megrázó jóslatot kapott Magyarország
- Megszólaltak az utazási irodák: erről mindenki tudjon, aki a Közel-Kelet felé utazik
- Már szállt volna fel a repülőjük, amikor jött a riadó: 33 magyar rekedt a rakétatámadások közepén Katarban
- Durva számok csaptak arcul minket: tényleg ennyi a magyar rendőrök fizetése 2026-ban
Deviza árfolyam
EUR: 380.85 Ft
CHF: 417.73 Ft
GBP: 436.2 Ft
USD: 326.39 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 38300 Ft
MOL: 3650 Ft
RICHTER: 11840 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.03.04: A Dunántúlon erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, ott zápor, zivatar is kialakulhat. Keletebbre kevés gomolyfelhő zavarhatja a napsütést, és ott csapadék sem valószínű. A csapadékgócok környezetében átmenetileg megerősödhet a szél. Hajnalban általában -2 és +5 fok között alakul a hőmérséklet, de az északi fagyzugokban hidegebb, a magasabban fekvő helyeken enyhébb is lehet a hajnal. Délután 13, 17 fokra számíthatunk.
2026.03.05: Hajnalra a Dunántúlon foltokban pára, köd képződhet. Ezek feloszlanak, utána napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyekből délen néhol előfordulhat zápor. Mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban -2, +5, délután 13, 17 fokra számíthatunk.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.03.03)
Akciók
A Pénzcentrum 2026. március 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
