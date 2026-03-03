2026. március 3. kedd Kornélia
9 °C Budapest
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 3.)
Utazás

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 3.)

Pénzcentrum
2026. március 3. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. március 3.

Névnap

Kornélia

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 380.85 Ft
CHF: 417.73 Ft
GBP: 436.2 Ft
USD: 326.39 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 38300 Ft
MOL: 3650 Ft
RICHTER: 11840 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.03.04: A Dunántúlon erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, ott zápor, zivatar is kialakulhat. Keletebbre kevés gomolyfelhő zavarhatja a napsütést, és ott csapadék sem valószínű. A csapadékgócok környezetében átmenetileg megerősödhet a szél. Hajnalban általában -2 és +5 fok között alakul a hőmérséklet, de az északi fagyzugokban hidegebb, a magasabban fekvő helyeken enyhébb is lehet a hajnal. Délután 13, 17 fokra számíthatunk.

2026.03.05: Hajnalra a Dunántúlon foltokban pára, köd képződhet. Ezek feloszlanak, utána napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyekből délen néhol előfordulhat zápor. Mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban -2, +5, délután 13, 17 fokra számíthatunk.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.03.03)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 3. kedd
Kornélia
10. hét
Március 3.
A békéért küzdő írók világnapja
Március 3.
A Sabin-csepp napja
Március 3.
Vadvédelmi világnap
