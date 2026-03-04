Időzített bombán ül a magyar lakáspiac: elég egyetlen apró változás, és kártyavárként omolhat össze az egész

Januárban több mint 253 milliárd forint értékben vettek fel lakáshitelt a magyar háztartások az MNB adatai szerint. A piacot továbbra is egyértelműen az Otthon Start konstrukció uralja: a támogatott hitelek aránya meghaladta a 80 százalékot. A személyi kölcsönök volumene kissé mérséklődött, a Babaváró hitel és a Munkáshitel pedig tovább gyengélkedik - írja elemzésében a Bankmonitor.

Az idei év a lakossági hitelezésben is lendületesen indult. A lakáshitelek januári, 253,8 milliárd forintos összértéke a valaha mért negyedik legmagasabb havi adat. Az első három helyet egyaránt az Otthon Start bevezetését követő hónapok foglalják el. A tavaly januári szinthez képest ez bő kétszeres növekedés.

A teljes lakáshitel-kihelyezés meghatározó részét a kamattámogatott konstrukciók – mindenekelőtt az Otthon Start és a CSOK Plusz – adják. A támogatott hitelek januári volumene 206 milliárd forint volt, ami az összes új lakáshitel 81,2 százaléka. A Bankmonitor becslése szerint ennek döntő hányada, nagyjából a teljes állomány 70 százaléka közvetlenül az Otthon Start programhoz köthető.

Az első lakásukat vásárlók számára teljesen racionális választás a legfeljebb évi 3 százalékos kamatozású hitel, különösen úgy, hogy a jogszabály az első lakásszerzés feltételét meglehetősen megengedően határozza meg. Ennek azonban komoly mellékhatása van: a támogatott konstrukciók fokozatosan kiszorítják a piaci alapú lakáshiteleket.

Az Otthon Start szeptemberi indulása előtti évben a háztartások havonta átlagosan mintegy 100 milliárd forintnyi piaci lakáshitelt vettek fel, jelenleg ez az összeg alig haladja meg az 50 milliárd forintot. Így a lakáshitelpiac – és közvetve maga a lakáspiac is – egyre erősebben függ a támogatott hitelektől, ezért akár kisebb szabályváltozás is érzékenyen érintheti az egész szektort.

Figyelemre méltó, hogy miközben a kihelyezett összegek drasztikusan megugrottak, a szerződések száma ennél jóval visszafogottabb ütemben nőtt. Az Otthon Start előtt havonta átlagosan mintegy 6500 lakáshitel-szerződést kötöttek, októbertől ez nagyjából 9700-ra emelkedett. Ez önmagában nem problémás, ugyanakkor az átlagos hitelösszeg a korábbi 13–14 millió forintról mintegy 33 millió forintra nőtt.

A nagyobb hitelösszeg természetesen magasabb törlesztőrészlettel jár. Egy 14 millió forintos kölcsön 20 éves futamidővel és 7 százalékos kamattal nagyjából havi 108 ezer forintos törlesztést jelent. Ezzel szemben 33 millió forint még 3 százalékos kamatszint mellett is körülbelül 183 ezer forintos havi terhet ró az adósra.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ezt a tendenciát többféleképpen lehet magyarázni: a háztartások jövedelmük egyre nagyobb hányadát fordíthatják hiteltörlesztésre; az Otthon Startot kezdetben elsősorban a magasabb keresetűek vették igénybe; vagy a kedvező kamat miatt sokan választanak hosszabb futamidőt. Mindhárom forgatókönyv magában hordoz bizonyos kockázatokat.

A személyi kölcsönök januári volumene 84,33 milliárd forintot tett ki, ami az előző hónapokhoz képest enyhe visszaesés. Januárban 24 594 új szerződést kötöttek. Éves összevetésben ugyanakkor továbbra is növekedés látható: az összvolumen 13,9 százalékkal, a szerződések száma pedig 3,2 százalékkal emelkedett. A mérséklődés egyelőre inkább a korábbi jelentős felfutást követő korrekciónak tűnik, de ebből a szempontból a következő hónapok adatai lesznek igazán irányadók.

A legnagyobb kérdőjel jelenleg a Babaváró hitel és a Munkáshitel jövőjével kapcsolatban látszik. A Babaváró januári, 14,11 milliárd forintos volumene 2023 eleje óta a leggyengébb adat, a Munkáshitel pedig 5,78 milliárd forintos kihelyezéssel történelmi mélypontot ért el. Pedig mindkét konstrukció komoly segítséget jelent a jogosultak számára, az érdeklődés visszaesése azonban egyre szembetűnőbb.