2026. március 2. hétfő Lujza
7 °C Budapest
Washington National Airport, Washington D.C., Columbia USA
Utazás

Friss! Részlegesen újra megnyitották az Egyesült Arab Emírségek légterét

Pénzcentrum
2026. március 2. 18:23

Az Egyesült Arab Emírségek légterének részleges megnyitását követően hétfőn újraindult a légi közlekedés. Abu-Dzabiból az Etihad Airways gépei szálltak fel először, az esti órákban pedig a dubaji repülőterek is korlátozottan fogadják és indítják a járatokat.

A forgalom helyreállítása azt követően vált lehetővé, hogy a hatóságok helyi idő szerint 14 órától feloldották az ország légterének korábbi teljes zárlatát. Az Etihad Airways első menetrend szerinti járata – egy Airbus A380-800-as – a londoni Heathrow repülőtérre indult, amelyet az amszterdami és a párizsi, majd több más járat követett. Ezt megelőzően az Etihad Cargo néhány gépe is a levegőbe emelkedett. A Lufthansa egyik Airbus A380-asa szintén elhagyta az emírségek fővárosát, vélhetően utasok nélkül térve vissza Münchenbe - írja az Airportal.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Dubai Airports bejelentése alapján hétfő estétől a dubaji DXB és DWC repülőterek is újraüzemelnek, egyelőre azonban csupán néhány járattal. Az üzemeltető nyomatékosan kérte az utasokat, hogy csak abban az esetben induljanak el a repülőtérre, ha a légitársaságuktól visszaigazolást kaptak járatuk közlekedéséről.

A légitársaságok közül a Flydubai négy induló és öt érkező járatról adott tájékoztatást. Az Emirates hálózatának helyreállításáról egyelőre kevés részlet ismert. A légitársaság csupán korlátozott számú gépet indít el, az érintett foglalással rendelkező utasokat pedig közvetlenül értesítik. Az összes többi járatuk továbbra sem közlekedik.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
