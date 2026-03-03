Friss katari jelentések szerint az éjszaka során Irán nagyszabású támadást indított a monarchia ellen,
Jó hírt közölt Szíjjártó Péter: pár járat elundul ma Dubajból Budapest felé is
Az éjszaka során az iráni támadások tovább gyűrűztek végig az Öböl-térségen, több fővárosban is robbanások hallatszottak, miközben újabb amerikai nagykövetség – ezúttal Rijádban – került drónok célkeresztjébe. A légterek többsége továbbra is zárva maradt, de az Egyesült Arab Emírségek repülőterein már megindult a korlátozott forgalom, és a Flydubai, valamint az Emirates is elkezdte hazahozni az utasokat.
Az éjszaka folyamán tovább folytatódtak az iráni csapások az Öböl-térség egészében. Több főváros is hangos volt a robbanásoktól, ráadásul újabb amerikai nagykövetséget vettek célba iráni drónok, ezúttal Rijádban.
A légterek többsége továbbra is zárva van, a Qatar Airways továbbra sem tud információt adni az újraindulásról, viszont jó hír, hogy az Egyesült Arab Emirátusok repülőtereiről - még ha korlátozottan is, de - megindult a forgalom -írta a miniszter FAcebook oldalán.
A Flydubai mai menetrendjében kora délutáni indulással már budapesti járat is szerepel, mellyel a már jeggyel rendelkező utasokat szándékoznak hazahozni.
Az Emirates is elkezdett járatokat teljesíteni, több magyar állampolgár el is utazott különböző európai célállomások felé.
A Közel-Keleten kialakult helyzet miatt részlegesen újraindulhat a légiforgalom az Egyesült Arab Emírségekben.
Az Egyesült Arab Emírségek légterének részleges megnyitását követően hétfőn újraindult a légi közlekedés. Abu-Dzabiból.
Az Egyesült Arab Emírségek a légteret érintő bizonytalanság ellenére megkezdte a kereskedelmi járatok újraindításának előkészítését.
A hazaszállítás megszervezése alapvetően az utazási irodák feladata, miközben a Konzuli Szolgálatnál történő regisztráció minden utas számára kiemelten fontos.
A biztonsági szolgálatok röviddel 12:45 után adták ki az utasítást, amelynek értelmében minden utasnak és dolgozónak el kellett hagynia a terminál épületét.
A közel-keleti konfliktus miatt elrendelt légterezárások már a budapesti repülőteret is érintik.
Már szállt volna fel a repülőjük, amikor jött a riadó: 33 magyar rekedt a rakétatámadások közepén Katarban
A Közel-Kelet légterének lezárása miatt Katarban rekedt egy 33 fős magyar csoport.
Szijjártó Péter szerint a közel-keleti helyzet gyors ütemben romlik, miközben több mint ötezer magyar tartózkodik a térségben.
Hétfőn is zárva maradt az Egyesült Arab Emírségek légitere, ami az ország összes jelentős repülőterének működését megbénította.
A dubaji, az abu-dzabi és a dohai repülőterek is felfüggesztették működésüket, emiatt tízezrek rekedtek a térségben.
