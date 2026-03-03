2026. március 3. kedd Kornélia
Budapest
Budapest, Magyarország - Jet Aircraft Wing
Utazás

Jó hírt közölt Szíjjártó Péter: pár járat elundul ma Dubajból Budapest felé is

Pénzcentrum
2026. március 3. 07:39

Az éjszaka során az iráni támadások tovább gyűrűztek végig az Öböl-térségen, több fővárosban is robbanások hallatszottak, miközben újabb amerikai nagykövetség – ezúttal Rijádban – került drónok célkeresztjébe. A légterek többsége továbbra is zárva maradt, de az Egyesült Arab Emírségek repülőterein már megindult a korlátozott forgalom, és a Flydubai, valamint az Emirates is elkezdte hazahozni az utasokat.

Az éjszaka folyamán tovább folytatódtak az iráni csapások az Öböl-térség egészében. Több főváros is hangos volt a robbanásoktól, ráadásul újabb amerikai nagykövetséget vettek célba iráni drónok, ezúttal Rijádban.

A légterek többsége továbbra is zárva van, a Qatar Airways továbbra sem tud információt adni az újraindulásról, viszont jó hír, hogy az Egyesült Arab Emirátusok repülőtereiről - még ha korlátozottan is, de - megindult a forgalom  -írta a miniszter FAcebook oldalán.

A Flydubai mai menetrendjében kora délutáni indulással már budapesti járat is szerepel, mellyel a már jeggyel rendelkező utasokat szándékoznak hazahozni.

Az Emirates is elkezdett járatokat teljesíteni, több magyar állampolgár el is utazott különböző európai célállomások felé.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #repülőtér #drón #támadás #irán #szíjjártó péter #utasok #repülőjárat #légiforgalom #Közel-Kelet #egyesült arab emírségek

